Bitcoin News: 3 Gründe, warum Bitcoin unter Allzeithoch gehandelt wird

Erstmals in der Geschichte erreichte der Bitcoin vor dem Halving sein Allzeithoch. Angetrieben von der Fantasie rund um Bitcoin-Spot-ETFs explodierte Bitcoin immer weiter. Die ETFs sind zweifelsohne ein Erfolg, dennoch notiert Bitcoin über ein halbes Jahr später eben weiterhin unter dem ATH.

Ein neuer Test des Rekordhochs fand bis dato nicht statt. Immer wieder gab es kurz vorher Gewinnmitnahmen. Doch warum haben die Bullen in 2024 nicht ausreichend Stärke, um Bitcoin auf ein neues Allzeithoch zu treiben?

3 Gründe, warum Bitcoin auch Anfang November voraussichtlich noch unter 74.000 US-Dollar gehandelt wird:

Unsicherheit vor US-Wahl

Vor US-Präsidentschaftswahlen ist Unsicherheit typisch, da politische Richtungswechsel erhebliche wirtschaftliche und regulatorische Auswirkungen haben können. Diese Unsicherheit spiegelt sich in den Märkten wider: Anleger wissen nicht, ob mögliche neue Regierungen Regulierungen verschärfen oder bestimmte Industrien bevorzugen. Denn dies hängt meist von dem gewählten Kandidaten ab. Unklare wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen führen oft zu Volatilität, da Investoren versuchen, potenzielle Risiken und Chancen abzuwägen. Viele Anleger bleiben daher an der Seitenlinie oder reduzieren ihre Positionen.

Nun wäre Donald J. Trump wohl zweifelsohne ein bullischer Präsident, der Bitcoin sogar gerne als strategische Reserve aufbauen würde. Insoweit kann Kamala Harris in der Gunst der Krypto-Anleger kaum mithalten. Wenn Donald J. Trump in weniger als 10 Tagen zum neuen US-Präsidenten gewählt werden würde, könnte nach der US-Wahl der Angriff auf das Allzeithoch Realität werden.

Übrigens entwickelten sich Quoten und Umfragen zuletzt zugunsten von Donald J. Trump – aktuell sehen wir bei Polymarket eine Chance von 64,8 Prozent auf den Wahlsieg von Donald J. Trump, während Kamala Harris mit 35,3 Prozent hier deutlich das Nachsehen hat.

Miner verkaufen weiter Bitcoin

Der Indikator BTC: Miner Net Position Change misst derweil die Differenz zwischen den Bitcoins, die Miner generieren, und den Coins, die sie verkaufen. Ein positiver Wert zeigt, dass Miner mehr BTC halten. Ein negativer Wert signalisiert, dass sie vermehrt verkaufen. Der Indikator bietet wertvolle Einblicke in das Vertrauen der Miner in steigende oder fallende Preise, da sie oft verkaufen, um Betriebskosten zu decken. Starke Veränderungen können auf erhöhte Verkaufsaktivitäten hinweisen und so kurzfristige Preisbewegungen beeinflussen.

In einem Halving-Jahr steigt oft der Verkaufsdruck bei Minern, da die Block-Belohnungen halbiert werden. Diese sinkende Einnahmequelle zwingt einige Miner, mehr BTC zu verkaufen, um weiterhin wirtschaftlich arbeiten zu können. Besonders kleinere Miner stehen unter Druck, da reduzierte Belohnungen bei gleichbleibenden Kosten ihren Cashflow belasten.

In der folgenden Grafik von Glassnode sehen wir weiterhin einen hohen Verkaufsdruck der Miner, der zwar nicht mehr dem Niveau vom Jahresanfang entspricht. Dennoch war die Erholung im Sommer nur von kurzer Dauer – Miner belasten weiterhin den Markt mit ihren Verkäufen.

Obgleich der Bestand der Miner immer weiter sinkt und sich aktuell an den Tiefs von 2019 stabilisieren könnte, verbleiben immer noch mehr als 1,8 Millionen BTC in den Wallets der Miner. Damit ist potenziell weiterer Verkaufsdruck vorhanden. Erst eine nachhaltige Trendwende bei den Minern dürfte damit mehr Dynamik im Preis begünstigen. Sobald der Preis jedoch anzieht, werden Miner wieder profitabler und damit tendenziell weniger gezwungen, ihre BTC auf den Markt zu werfen.

Retail-Anleger bleiben vorsichtig

Google Trends eignet sich zugleich als Indikator, um das Interesse der Retail-Anleger an Bitcoin zu erfassen, da es Suchaktivitäten widerspiegelt – ein gängiger Frühindikator für steigende Marktteilnahme. Steigende Suchanfragen signalisieren oft ein wachsendes Interesse und mögliche FOMO, was den Kurs zusätzlich antreiben kann. Aktuell verzeichnet Bitcoin ein Jahrestief bei den Google-Trends-Daten, was auf ein äußerst geringes Retail-Interesse hinweist. Ohne diese FOMO fehlt jedoch der zusätzliche Kaufdruck, der Bitcoin über frühere Allzeithochs treiben könnte.

Langfristig scheint dies jedoch positiv – wenn Bitcoin bereits ohne das Interesse in der breiten Anlegerschaft bei fast 70.000 US-Dollar notiert, könnten deutlich höhere Kursziele möglich sein.

