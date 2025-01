Bitcoin Prognose: Vorsicht! Korrektur könnte weitergehen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin steigt in den letzten 24 Stunden erneut um 1,5 Prozent und verharrt damit aktuell bereits auf 98.000 US-Dollar. Erneut rückt die psychologische Kursmarke bei 100.000 US-Dollar wieder in Reichweite. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin liegt bei rund 2 Billionen US-Dollar. In den ersten Tagen des neuen Jahres stieg BTC schon wieder um 5 Prozent. Da jedoch Altcoins aktuell in ihren BTC-Handelspaaren aufwerten, fiel die Marktdominanz in den vergangenen Tagen auf rund 55,5 Prozent.

Nun scheint zwar kurstechnisch die Korrektur aus Ende 2024 beendet. Doch On-Chain-Daten mahnen zur Vorsicht. Denn die folgende Analyse zeigt kurzfristig möglicherweise neuen Verkaufsdruck.

Bitcoin Analyse: Neuer Abwärtsdruck? Kurzfristige Halter kaum profitabel

Long-Term-Halter (LTH) halten ihre Coins typischerweise länger als sechs Monate, während Short-Term Holders (STH) kürzere Haltefristen aufweisen. Der dazugehörige Indikator analysiert also die Angebotsverschiebung zwischen diesen beiden Gruppen, da sie unterschiedliche Motivationen und Reaktionen auf Marktentwicklungen zeigen. Historisch gesehen geht ein Übergang von Coins von LTHs zu STHs häufig mit lokalen Markthochs einher.

Laut der Analyse von CryptoQuant findet derzeit wieder eine deutliche Angebotsverschiebung zwischen LTHs und STHs statt. Die Analysten betonen, dass solche Verschiebungen in der Vergangenheit oft ein Zeichen für ein bevorstehendes lokales Hoch waren, abhängig von den übergeordneten Marktbedingungen. Aktuell unterstützen die Käufe der STHs weiterhin das Preisniveau von Bitcoin, wodurch der Verkaufsdruck der LTHs abgefedert wird. Durch die Untersuchung des realisiserten Bitcoin-Preis, der die durchschnittlichen Kaufpreise verschiedener STH-Gruppen angibt, lassen sich wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ableiten. Der allgemeine „Realized Price“ liegt bei 41.000 US-Dollar, während der für kürzlich aktive STHs zwischen 60.000 und 99.000 US-Dollar liegt. Dies deutet darauf hin, dass einiger dieser Halter derzeit im Verlust sind.

Zudem bleibt der STH SOPR (Spent Output Profit Ratio) bei einem neutralen Wert von 1, sodass STHs aktuell kaum oder keine Gewinne erzielen. Ein Rückgang des SOPR könnte eine bevorstehende Konsolidierung oder Korrektur signalisieren. Die Analysten warnen, dass ein weiteres Absinken des SOPR kurzfristig eine Erholung erschweren könnte. Denn noch sind es gerade die kurzfristigen Halter, die vor einer Korrektur schützen.

Der Indikator „Bitcoin-Reserven auf Börsen“ misst derweil, wie viel Bitcoin auf zentralisierten Krypto-Börsen verfügbar ist. Sinkende Reserven deuten darauf hin, dass Anleger ihre Coins abziehen, meist in Wallets zur langfristigen Aufbewahrung. Dies verringert das unmittelbar verfügbare Angebot und erhöht bei konstanter oder steigender Nachfrage den Druck auf den Preis nach oben. Aktuell zeigen die Daten einen anhaltenden Rückgang der Bitcoin-Reserven, was auf eine wachsende Knappheit auf dem Markt hinweist. Möglich scheint hier baldig eine Situation, in der das Angebot so knapp wird, dass schon eine moderate Nachfrage den Preis stark ansteigen lassen kann. Obwohl kurzfristig Korrekturen möglich sind, bleibt das knappe Angebot ein bullisches Signal, da es das Risiko eines größeren Ausverkaufs reduziert.

