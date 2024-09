Bitcoin Prognose: Weniger als 15 % aller BTC verfügbar - was steckt dahinter?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In der vergangenen Woche verzeichnete Bitcoin einen deutlichen Anstieg von fast 10 Prozent und überschritt dabei die Marke von 63.000 US-Dollar. Der Kurs zeigt in den letzten 24 Stunden eine stabile Entwicklung, wobei nur moderate Gewinnmitnahmen stattfinden. Obwohl der Bitcoin Fear-and-Greed-Index noch neutral ist, steigt die Euphorie am Markt.

Ein nachhaltiger Anstieg über 65.000 US-Dollar könnte die Rallye fortsetzen. Trotz kurzfristiger Schwankungen ist der langfristige Aufwärtstrend intakt.

Nun könnte gerade angebotsseitig positiver Preisdruck entstehen – warum werden Analysten bullischer für einen Bitcoin-Bull-Run?

Bitcoin Analyse: Knappes Angebot & mehr Hodln

Der folgende Analyst Leon Waidmann weist auf einen potenziellen „Supply Crunch“ bei Bitcoin hin, da die Bestände auf zentralisierten Börsen weiter sinken. Aktuell befinden sich weniger als 15 Prozent des gesamten Bitcoin-Angebots auf Krypto-Börsen. Dies deutet darauf hin, dass weniger Anleger bereit sind, ihre BTC zu verkaufen. Sinkende Börsenbestände signalisieren oft eine verstärkte Halteabsicht, was das Angebot verknappt. In Kombination mit steigender Nachfrage könnte dies den Preis weiter in die Höhe treiben. Der sowieso knappe Bitcoin wird damit noch knapper.

#Bitcoin SUPPLY CRUNCH INCOMING?#BTC balance on exchanges continue to decline.



Less than 15% of the total supply still available on centralized exchanges!



Bullish. pic.twitter.com/29xR6p2e77 — Leon Waidmann | Onchain Insights (@LeonWaidmann) September 20, 2024

Weiterhin beobachtet der Experte in den On-Chain-Daten, dass langfristige Bitcoin-Inhaber erneut verstärkt BTC akkumulieren. Nachdem sie bei den Höchstständen im März Gewinne mitgenommen hatten, nutzen sie nun die jüngsten Kursrückgänge, um ihre Positionen wieder stärker aufzubauen. Diese Verschiebung des Angebots deutet auf wachsendes Vertrauen in den langfristigen Wert von Bitcoin hin. Wenn langfristige Halter kaufen, verringert sich das verfügbare Angebot auf dem Markt. kann. Da diese Investoren ihre Bestände in der Regel nicht kurzfristig verkaufen, könnte dies ein Zeichen für eine anhaltend positive Entwicklung sein. Passend zum geldpolitischen Pivot findet also wieder vermehrt Akkumulation statt.

#Bitcoin long-term holders are accumulating again!



After taking profits during the all-time highs in March, they started increasing their positions during the recent market dips.



This supply shift could signal growing confidence in #BTC's long-term value. pic.twitter.com/jCofSCexdh — Leon Waidmann | Onchain Insights (@LeonWaidmann) September 20, 2024

Der Analyst Michaël van de Poppe sieht weiterhin Bitcoin auf Kurs und erwartet, dass die Marke von 66.000 US-Dollar das nächste Widerstandsniveau darstellt. Sollte der Kurs dort auf Widerstand stoßen, könnte es kurzfristig zu einer Kurskorrektur kommen. Dennoch bleibt seine Gesamtprognose optimistisch: Der Analyst rechnet damit, dass Bitcoin im Oktober ein neues Allzeithoch erreichen könnte. Ein Ausbruch über das Widerstandsniveau von 66.000 US-Dollar könnte den Weg für eine Fortsetzung der Rallye ebnen. Passend dazu beginnt ab Oktober die historisch bullische Jahreszeit für alle Bitcoiner.

#Bitcoin is following the plan!



I'm looking to see whether $66K is the next resistance and a pullback afterward.



Overall, I assume we'll see a new ATH in October. pic.twitter.com/fdqL7YXqVu — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 20, 2024

Bitcoin Alternative: Staking-Coin Crypto All-Stars über 1,4 Millionen US-Dollar

Der Kryptomarkt befindet sich aktuell in einer Phase der bullischen Konsolidierung, während innovative Projekte wie Crypto All-Stars zunehmend ins Rampenlicht rücken. Dieses Projekt verfolgt das Ziel, mit seiner Plattform “MemeVault” das Staking von Meme-Coins auf einfache und zentrale Weise zugänglich zu machen. Im Mittelpunkt stehen dabei bekannte Coins wie Dogecoin, Shiba Inu und Pepe Coin, die auf verschiedenen Blockchains gleichzeitig gestakt werden können.

Das Besondere an Crypto All-Stars ist die nahtlose Integration mehrerer Blockchains, darunter Ethereum, Solana und die Binance Smart Chain. Diese technologische Vielfalt erlaubt es den Nutzern, ihre Meme-Coins bequem auf einer einzigen Plattform zu staken, ohne sich mit separaten Lösungen auseinandersetzen zu müssen. Die fragmentierte Staking-Landschaft wird von Crypto All-Stars damit aufgelöst.

Zum Crypto All-Stars Presale

Die Beliebtheit des Projekts zeigt sich bereits im Presale, wo über 1,4 Millionen US-Dollar eingenommen wurden.

Der native Token des Ökosystems, $STARS, spielt eine zentrale Rolle im Belohnungssystem. Nutzer, die ihre Meme-Coins in MemeVault staken, erhalten $STARS als Belohnung. MemeVault unterstützt derzeit elf verschiedene Meme-Coins, weitere Projekte sollen folgen.

Der Erwerb von $STARS ist direkt über die Plattform möglich – sowohl per Kryptowährungen als auch per Kreditkarte. Bereits in rund 24 Stunden steigt der Preis. Wer STARS kaufen möchte, kann jetzt mit ETH/USDT/BNB in den Meme-Coin investieren. Kreditkarte, Floki oder Pepe sind weitere Zahlungsmittel.

Zum Crypto All-Stars Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.