Crypto News: Beste neue günstige Kryptowährungen in 2023

Beste neue günstige Kryptowährungen bieten das größte Potenzial unter den Coins. Denn sie sind über den jeweiligen Vorverkauf erhältlich und können oft mit einem Rabatt erworben werden. Gleichzeitig erhalten die Investoren somit über die phasenweisen Preiserhöhungen planbare Buchgewinne sowie in dieser Zeit einen Safe Haven, während andereAssets im Bärenmarkt gefährdet sind. Dies ist auch der Grund, weshalb es eine interessante Investmentidee für kurzfristige und langfristige Anleger sein kann. Welche Coins besonders interessant sind und hohe Presalewertsteigerungen bieten, stellt der folgende Beitrag vor.

Meta Masters Guild (MEMAG)

Die Gamingindustrie dürfte durch die Kryptowährungen nachhaltig verändert werden. Denn die neuen Technologien bieten vielfältige Vorteile für die Nutzer und werden vermutlich zum nächsten großen Trend in diesem Bereich. Unter diesen Play-to-Earn-Coins bieten die Plattformen die größte Sicherheit und die besten Chancen. Eines der spannendsten neuen Projekte ist dabei Meta Master Guild, welches primär Mobilegames entwickelt, die sich zudem auch über Browser am Computer spielen lassen. Durch den Anschluss weiterer Gamestudios können viel Zeit, Geld und Mitarbeiter bei der Skalierung eingespart werden. Zudem dürfte der Wert der Coins durch die Nutzung in verschiedenen Games steigen.

Das Projekt stellt bei der Entwicklung die Nutzer ins Zentrum und hat weniger Interesse an kurzfristigen, sondern vielmehr an langfristigen Gewinnen. Daher möchte es die Spieler auch stärker in das Projekt einbinden, sodass sie beispielsweise durch die DAO über die Entwicklung der Games abstimmen. Zudem sollen sie auch stärker am Erfolg der Spiele beteiligt werden. Dafür erhalten sie sowohl für ihre Leistungen bezüglich der Spielzeit, des Know-hows und der Steigerung der Nachfrage Belohnungen vergütet. Zudem stehen diverse Investitionsmöglichkeiten zur Verfügung, um davon profitieren zu können. Bereits jetzt konnte das Team schon einige Kooperationspartner von sich überzeugen.

Die Token von Meta Master Guild können im Presale im Moment für 0,019 USDT gekauft werden. Mittlerweile befindet sich der Vorverkauf in der 5. von 7 Phasen. Insgesamt soll der Verkaufspreis auf 0,023 USDT angehoben werden. Somit können sich Investoren noch über 21 % Buchgewinne sichern.

Fight Out (FGHT)

Das beste neue Move-to-Earn-Projekt ist momentan Fight Out mit seiner interdisziplinären Sport-App. Mit ihrer Hilfe erhalten die Nutzer ein individuellen, effizientes und motivierendes Trainingserlebnis, wobei sie gleichzeitig Belohnungen verdienen können. Unterstützt werden dabei unter anderem Cardio, Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit. Auf diese Weise kann auch leichter eine größere Zielgruppe als bei den M2E der ersten Generation angesprochenwerden. Somit könnten auch die Nachfrage und Preise profitieren. In den einzelnen Bereichen stehen den Anwendern dabei Herausforderungen, Duelle und Turniere bereit. Bemerkenswert ist auch das professionelle Team aus Weltstar-Sportlern und TV-berühmten Proficoaches.

Im Unterschied zu anderen Move-to-Earn-Projekten bietet Fight Out eine wesentlich höhere Diversifikation. Somit kann das Risiko von rein digitalen Anlageprodukten etwas kompensiert und die Chance potenziert werden. Denn neben der Anwendung beinhaltet das Projekt auch eine eigene Fitnessstudiokette, welche zum ersten Mal auf der Welt an das Metaversum angeschlossen wird. Somit steht den Nutzern eine digitale Welt mit bisher ungekannten Features bereit. Innerhalb dieser werden ihre sportlichen und gesundheitlichen Leistungen aus dem echten Leben über ihren persönlichen Avatar repräsentiert. Für ein vollumfängliches Programm bieten die Fitnessstudios auch unter anderem Healthbars, mit welchen auch für die passende Ernährung gesorgt wird.

Derzeit können die Coins für 0,01961 USDT erworben werden, jedoch steigt der Verkaufspreis bis zum 31. März auf 0,0333 UDT an, was fast 70 % Buchgewinnen entspricht. Zudem sind diverse Boni wie 50 % Gratiscoins über bestimmte Anlagebedingungen freischaltbar.

C+Charge (CCHG)

C+Charge ist ein Pionier auf dem Kryptomarkt und hat sich auf den neuartigen Sektor der ESG-Coins und innerhalb dessen auf die Branche der P2P-Zahlungsnetzwerke für E-Auto-Ladestationen spezialisiert. Allerdings handelt es sich bei dem Projekt nicht nur um ein Zahlungsnetzwerk, welches die Komplikationen durch unterschiedliche Abrechnungsstandards, inkompatible Abomodelle und mangelnder Sicherheit behebt. Denn gleichzeitig erhalten die Tankenden das gesparte CO₂ bei jeder Aufladung als Kohlenstoffemissionsguthaben in Form eines NFTs gutgeschrieben. Dieses können sie dann als Wertanlage halten, oder für die Reduktion ihres eigenen Verbrauchs wie beispielsweise bei Flugreisen verwenden, indem sie es vernichten.

Zudem werden von C+Charge auch eigene Ladesäulen angeboten, die mit 100 % nachhaltiger Energie betrieben werden sollen. Sie nutzen dafür Solarzellen und werden auf Parkplätzen deponiert. Somit können die Nutzer noch wesentlich mehr CO₂ einsparen als bei herkömmlichen Ladestationen, welche auch fossile Energie nutzen. Gleichzeitig verdienen sie somit auch mehr Kohlenstoffemissionsguthaben. Die Ladestationen sollen zudem im Unterschied zu bisherigen Lösungen über Fernwartungssysteme verfügen, mit welchen Fehler schnell ausfindig gemacht und repariert werden können. Somit werden die Nutzererfahrungen verbessert und die Einnahmen gesteigert, wobei letztere ebenfalls durch die Nutzung der günstigsten Stromuhrzeiten erhöht werden.

Über den Presale von C+Charge lassen sich die Token in einem limitierten Angebot noch für einen Preis von 0,013 USDT erwerben. Innerhalb der 4 Verkaufsphasen soll der Presalepreis auf 0,0235 UST angehoben werden, was fast 81 % über dem aktuellen Niveau liegt.

Suchen Sie beste neue günstige Kryptowährungen? Dann könnte Ihnen künftig die fortschrittliche Handels- und Analyseplattform von Dash 2 Trade gute Dienste erweisen. Denn sie hat sich auf den Bereich der Vorverkäufe spezialisiert und bietet dafür einzigartige Researchtools, mit denen eine besonders schnelle, effiziente und umfangreiche Analyse ermöglicht werden soll. Dafür nutzt es unter anderem Dashscore, Filter, diverse Top-Listen und vieles mehr. Somit kann auch eine Due Diligence durchgeführt sowie das stetig expandierende Angebot an neuen Kryptowährungen effektiv überwacht wacht. Auf diese Weise sollen entscheidende Vorteile gewonnen und fundiertere Handelsentscheidungen getroffen werden, damit weniger Verluste erlitten und höhere Renditen erzielt werden.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig.