Deutsche Digital Assets (DDA) listet weltweit erstes Bitcoin Macro ETP an der Euronext Paris

DDA Bitcoin Macro ETP (ISIN: DE000A3G9SE0; WKN: A3G9SE, Ticker: BMAC) ist nun gelistet und wird ab dem 17. September 2024 an der Börse Euronext Paris gehandelt

Der DDA Bitcoin Macro ETP bildet den Compass FT DDA Bitcoin Macro Allocation Index ("DDAMACRO Index") ab

Der im Juni aufgelegte ETP bietet Anlegern Zugang zum weltweit ersten Bitcoin ETP, der auf der Grundlage makroökonomischer Faktoren dynamisch zwischen BTC und USDC wechselt

Der ETP ist zu 100% durch die Indexkomponenten besichert, die in einer institutionellen Verwahrungslösung bei Coinbase Custody International Ltd. gehalten werden

FRANKFURT, 17. September 2024 - Der revolutionäre DDA Bitcoin Macro ETP (ISIN: DE000A3G9SE0; WKN: A3G9SE, Ticker: BMAC) wird ab dem 17. September 2024 an der Euronext Paris in EUR gehandelt. BMAC bietet Anlegern ein dynamisches, systematisches Engagement in Bitcoin und USDC, das die wichtigsten makroökonomischen Faktoren nutzt, um das Bitcoin-Engagement zu optimieren und das langfristige Risikomanagement zu verbessern. Der ETP hat eine Gesamtkostenquote von 2,00 %.

Der DDA Bitcoin Macro ETP ist zu 100% physisch durch einen Korb von Kryptowährungen besichert, die den Compass FT DDA Bitcoin Macro Allocation Index ("DDAMACRO") nachbilden und die Coins werden in sogenannter "cold storage" in einer institutionellen Verwahrungslösung bei Coinbase Custody International Ltd. gehalten.

"Mit der Notierung an der Euronext Paris können Anleger aus Frankreich nun noch kostengünstiger und einfacher in das einzigartige Makro-ETP auf Bitcoin investieren: der DDA Bitcoin Macro ETP. Der DDA Bitcoin Macro ETP stellt ein wirklich einzigartiges Produkt dar, das nicht einfach eine weitere Kryptowährung in ein ETP verpackt, sondern Anlegern ein Engagement in Bitcoin bietet und sie gleichzeitigt versucht, vor ungünstigen makroökonomischen Rahmenbedingungen zu schützen", sagte Dominik Poiger, CFA, Chief Product Officer von DDA.

Die neue Notierung erweitert das Portfolio der DDA Krypto-ETPs, darunter DDA Physical Bitcoin ETP (XBTI, ISIN: DE000A3GK2N1, WKN: A3GK2N), DDA Physical Ethereum ETP (IETH, ISIN: DE000A3GTML1, WKN: A3GTML) und DDA Crypto Select 10 ETP (SLCT, ISIN: DE000A3G3ZD0, WKN: A3G3ZD) an mehreren europäischen Börsenplätzen. Für weitere Informationen zu DDA Bitcoin Macro ETP besuchen Sie bitte die DDA-Webseite unter https://deutschedigitalassets.com/bitcoin-macro/ oder kontaktieren Sie das Team direkt unter products@deutschedigitalassets.com.

Über Deutsche Digital Assets -- www.deutschedigitalassets.com

Deutsche Digital Assets GmbH (DDA) ist ein deutscher Krypto- und Digital-Asset-Manager, der Anlegern, die ein Exposure zu Krypto-Assets suchen, als vertrauenswürdige Anlaufstelle dient. DDA bietet über verschiedene Tochtergesellschaften eine Reihe von Krypto-Investmentprodukten und -Lösungen an, die von passiven bis hin zu aktiv verwalteten Investments reichen, sowie White-Labeling-Services für Finanzprodukte für Vermögensverwalter. Durch die Nutzung traditioneller, sicherer Finanzprodukte bietet DDA Anlegern einen vertrauten und regulierten Zugang zu einer Reihe von Krypto-Asset-ETPs und Alpha Strategien, wodurch der Erwerb von Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten so einfach wird, wie der Kauf einer Aktie. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://deutschedigitalassets.com/.

Pressekontakt

Syuzanna Avanesyan

press@deutschedigitalassets.com

www.deutschedigitalassets.com

Wichtige Informationen:

Die in diesem Artikel enthaltenen Materialien und Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken.

Die Deutsche Digital Assets GmbH, ihre verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften fordern nicht zu Handlungen auf der Grundlage dieses Materials auf. Dieser Artikel ist weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.

Die Wertentwicklung ist unvorhersehbar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist daher kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

Sie erklären sich damit einverstanden, Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen und Ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen, bevor Sie eine Anlageentscheidung in Bezug auf die hier besprochenen Wertpapiere oder Anlagemöglichkeiten treffen.

Unsere Artikel und Berichte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Projektionen und Meinungen. Diese können sich als wesentlich ungenau erweisen und unterliegen erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten, die außerhalb der Kontrolle der Deutsche Digital Assets GmbH liegen.

Wir gehen davon aus, dass alle hierin enthaltenen Informationen korrekt und zuverlässig sind und aus öffentlichen Quellen stammen. Diese Informationen werden jedoch "wie besehen" und ohne jegliche Garantie präsentiert.

Dieser Artikel stellt lediglich eine unverbindliche Vorabinformation dar, die ausschließlich Werbezwecken dient. Es handelt sich nicht um einen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung) und des Wertpapierprospektgesetzes (WpPG).

Risikoerwägungen

Der Preis einer Anlage in ein DDA-ETP kann steigen oder fallen und der Anleger erhält den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.

Die Kursentwicklung von Kryptowährungen ist sehr volatil und unvorhersehbar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist daher keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Billigung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Dies sind keine umfassenden Risikoerwägungen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich ein umfassendes Bild von den möglichen Risiken und Vorteilen einer Anlage in die Wertpapiere zu machen.

Die Prospekte der einzelnen ETP-Produkte sind unter https://deutschedigitalassets.com/products/etp/ abrufbar.