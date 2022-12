Dieser neue Coin könnte eine 100 Millionen $ Kryptowährung werden und sich 2023 verfünfzehnfachen

In einem rasanten Tempo nähert sich diese Kryptowährung dem Meilenstein von 2 Millionen $, obgleich der Presale erst in der laufenden Woche begann. Die angestrebte Hardcap: 100 Millionen $. Da man sich in einem wachstumsstarken Marktumfeld bewegt und das Konzept des neuen Coins auf Anhieb zu begeistern weiß, könnte FightOut (FGHT) das ambitionierte Ziel erreichen.

FightOut schickt sich an, zur 100 Millionen $ Kryptowährung zu werden und könnte sich dank innovativem Move-2-Earn-Modell bereits 2023 verfünfzehnfachen. Das starke Momentum in den ersten Vorverkaufstagen könnte nun bereits imstande sein, die Bekanntheit zu vergrößern und eine Erfolgswelle zu kreieren.

Früh-Investoren können nun für 1 $ im Vorverkauf 60,06 FGHT Token kaufen und sich direkt in den ersten Tagen am neuen Move-2-Earn-Coin beteiligen. Dabei ist der Kauf denkbar einfach. Entweder verbindet man das Krypto-Wallet mit der Presale-Plattform und swappt ETH oder USDT gegen FGHT. Oder man nutzt die Kreditkarte, um über den FightOut-Partner Transak ETH zu kaufen und direkt im Anschluss gegen FGHT zu tauschen. Ganz gleich, für was sich Anleger entscheiden – in weniger als fünf Minuten ist der Kauf der zukünftigen 100 Millionen $ Kryptowährung abgeschlossen.

Jetzt FightOut im Presale kaufen

Wachstumsmarkt Move-2-Earn: FightOut will die 100 Millionen $ Hardcap

Der Fitnessmarkt ist traditionell aufgestellt und teilweise von veralteten Strukturen geprägt. Doch die Sportler wollen Innovation und ein modernes Erlebnis – häufig können dies die Fitnessstudioketten jedoch schlichtweg nicht bieten. FightOut möchte nun das Marktumfeld disruptieren und eine moderne Move-2-Earn-App entwickeln, die eben auch besser als die Konkurrenz ist. Denn der erfolgreich STEPN Coin schoss zwar in die Top 100 des globalen Kryptomarkts. Allerdings beschränkte sich das Move2Earn bei STEPN einzig und allein auf das Tracking der Schritte – ein rückblickend doch eher begrenzter Ansatz, der vielen Menschen schlichtweg nicht reichen sollte.

Mit Sensoren im Fitnessstudio und der typischen Technologie in Smartphones möchte FightOut sämtliche sportliche Aktivitäten tracken, um ganzheitlichen Mehrwert zu bieten. Denn nur dann – und wirklich nur dann – dürfte ein Move2Earn-Konzept die Chance auf eine Durchdringung des Massenmarkts haben.

Folglich setzt man im Presale auf eine Hardcap von 100 Millionen $, von der 70 % der Einnahmen für den Bau neuer Fitnessstudios oder die Renovierung alter Einrichtungen aufgewendet werden sollen. Denn FightOut möchte Web3 mit Highend-Fitnessstudios verbinden.

Starker Auftakt in den Presale: Großes Interesse an FightOut vorhanden

Das Interesse in den ersten Tagen des Vorverkaufs ist gigantisch. Denn bereits kurz nach dem Start des Presales beläuft sich das Raising Capital bereits auf fast 2 Millionen $. Auf Twitter nähert man sich unweigerlich der Follower-Marke von 30.000 Nutzern. Beeindruckend, wenn man bedenkt, dass der Startschuss für den öffentlichen Vorverkauf erst in dieser Woche fiel und die Marketingkampagne sukzessive hochskaliert wird. Dennoch berichten bereits bekannte Krypto-Medien wie Cointelegraph oder Cryptonews über den FightOut Coin und dessen Zukunftspotenzial.

Attention #FightOutCrew!



We just hit another milestone – over $1.7M raised!



Don’t miss this opportunity to get in early and enjoy up to a 50% bonus with $FGHT!



Join the Presale now! https://t.co/xwthuHJbBG pic.twitter.com/g6YGRBaeQa — FightOut (@FightOut_) December 15, 2022

Jetzt kommt die Gamification der Fitnessbranche: FightOut setzt auf Move-2-Earn 2.0

Die Gamification beschreibt die Verwendung spielerische Elemente, um verschiedene Lebensbereiche attraktiver zu gestalten. Dabei sind dem Konzept der Gamification, das auch FightOut benutzt, verschiedene Chancen immanent. Denn Spaß an der Sache entsteht durch spielerische Elemente, während zugleich eine kontinuierliche Kontrolle des Erfolgs möglich wird. Zugleich wird die Motivation gesteigert und erfahrungsgemäß erreichen die Nutzer bessere Ergebnisse.

Gamification erklärt am Konzept von FightOut: In der Web-3-Applikation für das Move-2-Earn-Konzept wird es einen digitalen Avatar geben, an welchem die sportlichen Fortschritte sichtbar werden. Die Sportler können stets ihre Technik, ihre Kraft oder die Kondition am digitalen Avatar kontrollieren. Zugleich bietet dies die Möglichkeit, sich im virtuellen Metaverse mit anderen Sportlern zu messen und zu vergleichen. Hier könnte eine intrinsische Motivation der Individuen angeregt werden, um noch fokussierter zu trainieren.

10 Milliarden FGHT Token: 60-90 % der Coins für Presale reserviert

Im gerade begonnenen Presale können Früh-Investoren den nativen ERC-20-Token FGHT kaufen, dessen Total Supply sich auf 10 Milliarden Token beläuft. Davon sind fix 60 % der Token für den Vorverkauf reserviert. Allerdings kann sich dieser Anteil im Laufe des Vorverkaufs erhöhen, da mit dem Presale ein Bonusprogramm verbunden wird. Hier können sich die Presale-Investoren individuell entscheiden, welche Summe sie initial investieren (Bonus zwischen 10-25 %) und wie lange sie die gekauften Token sperren wollen (Bonus zwischen 10-25 %).

Wer jetzt im Presale FGHT Token kauft, spekuliert nicht nur auf eine überdurchschnittliche Rendite, sondern wird auch zu einem frühen Zeitpunkt Mitglied der FightOut-Bewegung, die mehr Gesundheit und Fitness mit Web3 erreichen möchte.

Jetzt FightOut im Presale kaufen