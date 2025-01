Ein Jahr Spot Bitcoin ETFs: Das ist passiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am 10. Januar 2024 geschah am Kryptomarkt ein historisches Ereignis, bei dem die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eine Entscheidung traf. Und obwohl diese Zeit in die Schreckensherrschaft von Gary Gensler als Vorsitzender der mächtigen Behörde fiel, war es ausnahmsweise eine positive.

Denn an diesem Tag genehmigte die US-Börsenaufsichtsbehörde die ersten Bitcoin-Spot-ETFs! Ein Ereignis, das noch einige Jahre zuvor als vollkommen undenkbar galt. Mittlerweile folgten sogar Ethereum-ETFs, und auch weitere börsengehandelte Fonds befinden sich bereits in Planung. Und das verwundert auch nicht, denn die Bitcoin-Spot-ETFs legten eine unglaubliche Entwicklung hin.

Die Bitcoin-Spot-ETFs entwickelten sich deutlich stärker als die ersten Gold-ETFs

Als im Jahr 2004 der erste Gold gestützte börsengehandelte Fonds aufgelegt wurde, glich der Handelsstart einer Sensation. Der Vergleich mit dem Bitcoin ist dabei sehr treffend, da er oft als digitales Gold bezeichnet wird. Doch betrachtet man die Kapitalzuflüsse der beiden Exchange Traded Funds, so kann das physische dem digitalen Gold offenbar bei Weitem nicht das Wasser reichen. Die Bitcoin-ETFs haben die Gold-ETFs deutlich abgehängt. Deutlich interessanter könnten aber die nächsten Jahre werden.

NEW: Year one of #Bitcoin ETFs is complete.



How much inflows will Year 2 have? pic.twitter.com/EgrMlEh6vn — Cointelegraph (@Cointelegraph) January 11, 2025

Allein die 5 größten börsengehandelten Fonds auf den Bitcoin von BlackRock, Fidelity, Grayscale, 21Shares und Bitwise haben in diesem Jahr ein Volumen von über 100 Mrd. US-Dollar erzielt. Betrachtet man die Entwicklung der Gold-ETFs, so könnte der große Run sowohl bei den Kurssteigerungen als auch den Zuflüssen erst bevorstehen. Bis zum 6. Jahr sind die Liquiditätszuflüsse jährlich stark angewachsen. Sollte das auch bei den Bitcoin-Spot-ETFs geschehen, könnte ihr Volumen in wenigen Jahren bereits 1 Billion US-Dollar betragen. Da die Marktkapitalisierung des Bitcoins nach der aktuellen Erholung 1,87 Billionen US-Dollar beträgt, könnte das bedeuten, dass sich der Kurs in den nächsten Jahren vervielfachen wird. Das könnte auch vielen anderen Coins wie Flockerz ($FLOCK) zu einem enormen Kursanstieg verhelfen.

Jetzt mehr über Flockerz erfahren.

Könnte der Kurs von Flockerz nach dem Launch explodieren?

Flockerz ist laut vielen Analysten einer der heißesten Meme Coins auf dem Kryptomarkt. Das liegt daran, dass Flockerz sowohl auf die Bildung seiner Community als auch auf innovative Funktionen setzt. Außerdem werden bei Flockerz Transparenz und Demokratie großgeschrieben. Flocker ist der erste Meme Coin, der von Anfang an in den Händen der Investoren liegt.

Denn jeder Anleger hat bei dem Projekt eine Stimme und kann diese bei regelmäßigen Abstimmungen über die weitere Zukunft des Projekts abgeben. Dabei erhält jeder, der an einer Abstimmung teilnimmt, $FLOCK-Token über die Vote to Earn Funktion von Flockerz. Doch nicht nur deshalb glauben Analysten, dass Flockerz schon in wenigen Tagen nach dem Handelsstart an den Börsen hohe Gewinne erzielen könnte.

(Bei Flockerz gibt es erstmals eine einzigartige Vote-To-Earn-Funktion – Quelle: flockerz.com)

Flockerz befindet sich zwar noch im Vorverkauf, geht allerdings bereits in wenigen Tagen an den Börsen an den Start. Das bedeutet, noch können Anleger zu einem günstigen Kurs $FLOCK-Token kaufen. Außerdem profitieren Anleger bei Flockerz von einem unglaublich profitablen Staking-Pool. Dieser zahlt derzeit eine Rendite von 285 Prozent pro Jahr aus. Die Chancen stehen also sehr gut dafür, dass Flockerz einen Raketenstart hinlegt und der Kurs binnen kürzester Zeit sprunghaft ansteigt. Da das ICO aber bald endet, sollten sich Anleger, die dabei sein wollen, besser beeilen.

Investiere noch heute in Flockerz.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.