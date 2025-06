Elon Musk wütend, Solaxy geht viral - fast 45 Mio. $ investiert, Presale endet in 10 Tagen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Solaxy steht kurz vor dem Abschluss seiner Finanzierungsrunde und hat bislang fast 45 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die verbleibende Zeit bis zum Ende des Presales beträgt nur noch wenige Tage. Das Projekt gilt als vielversprechende Layer-2-Lösung auf Basis der Solana-Blockchain und wurde entwickelt, um die Leistungsfähigkeit von Solana gezielt zu erweitern. Vor allem in Phasen mit hoher Netzwerkauslastung kann Solaxy als skalierbare Ergänzung wichtige Entlastung schaffen.

Im Mittelpunkt steht dabei die effiziente Verarbeitung ausgelagerter Datenströme aus dem Mainnet, was insbesondere in dynamischen Marktsegmenten wie DeFi, Gaming oder dem Bereich der Meme-Coins relevant ist. Durch diese Struktur kann Solaxy die Stabilität und Skalierbarkeit von Solana maßgeblich erhöhen.

Das Umfeld für einen solchen Ansatz ist günstig: Neue Kapitalzuflüsse im Milliardenbereich fließen aktuell verstärkt in Solana, unter anderem über strukturierte Investmentprodukte und liquide Staking-Angebote. Auch wenn der native Token SOL sein historisches Hoch noch nicht überschritten hat, bereiten sich institutionelle Anleger auf den nächsten Aufwärtstrend vor.

Solaxy (SOLX) könnte als ergänzender Baustein in diesem Kontext an Bedeutung gewinnen. Der Tokenpreis wird weiterhin regelmäßig angehoben, solange der Vorverkauf läuft. Doch nur noch wenige Tage gibt es die Möglichkeit, günstig und gezielt in Solaxy zu investieren.

Institutionelle Maßnahmen treiben Fantasie für Solana an – was bringt Solaxy?

Das kanadische Unternehmen SOL Strategies verstärkt sein Engagement in Solana erheblich. Kürzlich stellte der börsennotierte Akteur einen Antrag zur Kapitalaufnahme von bis zu 1 Milliarde US-Dollar, um weitere Investitionen in das Solana-Ökosystem zu ermöglichen. Zuvor hatte das Unternehmen bereits eine Wandelanleihe im Volumen von 500 Millionen US-Dollar initiiert. Ein erster Teilbetrag in Höhe von 20 Millionen US-Dollar wurde bereits eingesetzt, um rund 122.000 SOL-Token zu erwerben. Diese Entwicklung verdeutlicht das zunehmende institutionelle Interesse an Solana und die wachsende Bedeutung der Blockchain im aktuellen Marktumfeld.

Die DeFi Development Corp. gilt als erstes börsennotiertes Unternehmen, das gezielt in Solana-basierte Liquid Staking Token (LSTs) investiert hat. Über die Plattform Sanctum wurde das Produkt dfdvSOL eingeführt, um gestakte SOL-Token liquide zu halten und gleichzeitig am DeFi-Markt aktiv zu bleiben. Parallel dazu warten mehrere ETF-Anträge auf Genehmigung, was auf zunehmendes institutionelles Interesse an Solana hinweist. Die Vorzeichen verdichten sich, dass Solana vor einem neuen Wachstumszyklus steht. In diesem Kontext bietet Solaxy eine skalierbare Lösung, um den erwarteten Anstieg an Transaktionen effizient zu verarbeiten.

Solaxy möchte Solana grundlegend verändern

Solaxy erweitert gezielt die Leistungsfähigkeit von Solana, indem es nicht als Ersatz, sondern als skalierender Layer-2-Dienst fungiert. Das Ziel ist es, das Mainnet zu entlasten und gleichzeitig eine höhere Transaktionsgeschwindigkeit sowie geringere Gebühren zu ermöglichen. Die Architektur wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen wie Memecoins, Echtzeit-Games und komplexe DeFi-Protokolle entwickelt.

Zentrales Element ist ein Roll-up-System, das tausende Transaktionen effizient bündelt und auf wenige On-Chain-Schritte reduziert. Dadurch sinken die Netzwerkkosten deutlich, während die Geschwindigkeit steigt. Ergänzt wird dies durch eine modulare Struktur, die parallele Abläufe erlaubt und Warteschlangen im Netzwerk vermeidet.

Ein weiterer technologischer Baustein ist die Off-Chain-Logik. Rechenintensive Prozesse wie automatisierte Tauschfunktionen oder Prognosemodelle werden außerhalb der Blockchain ausgeführt und ihre Resultate anschließend sicher im Mainnet verankert.

Solaxy steht aktuell im Testnetz zur Verfügung. Interessierte Entwickler können SOL vom Solana Devnet über bridge.solaxy.io integrieren, native Smart Contracts bereitstellen, Vermögenswerte via Rollup transferieren und alle Aktivitäten transparent im Solaxy Explorer nachverfolgen.

Die Kernfunktionen von Solaxy sind bereits aktiv, während das Igniter Protocol und die eigene DEX folgen. Das System ist technisch einsatzbereit und zielt auf die nächste Stufe der Skalierung ab.

Was ist für Solaxy möglich? Ethereum-Vision kommt zu Solana

Ein Blick auf etablierte Layer-2-Projekte wie Arbitrum, Optimism und Base zeigt das mögliche Potenzial von Solaxy. Arbitrum etwa erreichte trotz intensiver Konkurrenz eine Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden US-Dollar kurz nach dem Launch. Diese Entwicklungen verdeutlichen die Bedeutung funktionaler Skalierungslösungen für Blockchains.

Solaxy markiert einen Wendepunkt für das Solana-Ökosystem: Erstmals steht eine eigenständige Layer-2-Lösung zur Verfügung, die vor dem nächsten möglichen Kursanstieg von Solana startet. Mit einer Finanzierung von rund 45 Millionen US-Dollar ist die Ausgangsbasis stark. Selbst moderate Entwicklungen in Anlehnung an den Erfolg von Arbitrum könnten ein signifikantes Wachstumspotenzial entfalten. Gleichzeitig nimmt das institutionelle Interesse weiter zu – ein zusätzlicher Impuls für das Netzwerk.

Solaxy verfolgt dabei das Ziel, Solana auf die Skalierungsstufe zu heben, die ursprünglich vorgesehen war.

Die Teilnahme am Solaxy-Presale erfolgt direkt über die offizielle Plattform. Dort lässt sich ein kompatibles Wallet verbinden und der Token SOLX zum aktuellen Preis erwerben, bevor die nächste Preisanpassung erfolgt. Unmittelbar nach dem Kauf ist ein Staking der Token möglich. Aktuell bietet das Protokoll einen variablen Jahreszins von rund 90 Prozent, der sich flexibel an die Aktivität innerhalb des Pools anpasst. Weitere Informationen und laufende Updates sind über die offiziellen Solaxy-Kanäle auf Telegram https://t.me/solaxytoken und X https://x.com/SOLAXYTOKEN verfügbar. Der Vorverkauf läuft nur noch für begrenzte Zeit.

