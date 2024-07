Ethereum Kurs Prognose: Hält der Verkaufsdruck durch Grayscale an?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Volatilität am Kryptomarkt steigt wieder. Wochenlange Seitwärtsbewegungen gehören inzwischen der Vergangenheit an. Das liegt daran, dass sich auch einiges tut rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Erst in dieser Woche wurden die Spot Ethereum ETFs in den USA zugelassen und mit der Bitcoin 2024 Konferenz in Nashville hat eine der größten Kryptoveranstaltungen in diesem Jahr stattgefunden. Eigentlich zwei bullishe Ereignisse, die sich beide positiv auf den ETH-Kurs auswirken können hätten. Die Realität sieht aber anders aus. Ethereum notiert heute deutlich tiefer als noch vor einer Woche. Auch in der kommenden Woche könnte es nochmal zu Verkaufsdruck kommen.

Grayscale stößt ETH ab

Wer die Entwicklungen rund um die Spot Bitcoin ETFs im Januar schon mitverfolgt hat, ist diesmal auch bei Ethereum nicht überrascht. Schon damals hat Grayscale seinen Bitcoin Trust in einen ETF umgewandelt und Anleger haben Anteile im Wert von Milliarden Dollar verkauft, sodass auch Bitcoin im gleichen Wert auf den Markt gekommen sind. Zwei Wochen lang ist der Kurs damals gefallen. Bei Ethereum zeigt sich nun ein ähnliches Bild.

The first week of #Ethereum spot ETFs ended with a net total of $341.8M in outflows.



In a mere 4 days, @Grayscale has had the most $ETH ETF trading volume with $1.5B in outflows.



On the flip side, @BlackRock has done nothing but accumulate and finishes the week with $442M in… pic.twitter.com/B5xZOjS4Zk — CryptosRus (@CryptosR_Us) July 27, 2024

Schon in den ersten 4 Handelstagen hat Grayscale ETH im Wert von 1,5 Milliarden Dollar verkauft. In diesem Tempo konnten die restlichen Emittenten, die ihre Fonds neu auf den Markt gebracht haben und vorher noch keinen Trust hatten, Ether nicht kaufen, sodass nach der ersten Woche unterm Strich Kapitalabflüsse von 341 Millionen Dollar durch die Ethereum ETFs zustande gekommen sind. Ein ähnliches Bild könnte sich auch in der kommenden Woche noch zeigen.

Grayscale besitzt noch über 2,6 Millionen Ether

Grayscale hat schon bei Bitcoin zu den größten Walen überhaupt gehört und vor der Umwandlung des Bitcoin Trusts in einen ETF zu über 600.000 Bitcoin gehalten. Auch bei Ethereum hat der Vermögensverwalter noch eine enorme Menge an Coins, die abverkauft werden könnten. Grayscale besitzt noch über 2,6 Millionen Ether im Wert von über 8,5 Milliarden Dollar.

(Grayscale Wallet – Quelle: Arkham Intelligence)

Zwar ist unwahrscheinlich, dass alle ETH von Grayscale auf den Markt kommen, wenn es sich ähnlich wie bei Bitcoin verhält, könnte der Verkaufsdruck noch eine ganze Weile anhalten. Grayscale hat seit Januar mehr als die Hälfte seiner Bitcoin-Bestände im Auftrag seiner Kunden verkauft, sodass auch noch Ether für Milliarden in den nächsten Wochen verkauft werden könnten.

Auch wenn davon auszugehen ist, dass der Kurs von Ethereum in der nächsten Woche noch weiter durch die börsengehandelten Fonds fällt, sind die langfristigen Prognosen durch die ETFs deutlich bullisher geworden. Viele Analysten erwarten, dass Ethereum bis Ende des Jahres bei 7.000 – 8.000 Dollar stehen könnte. Kommt es dazu, dürften davon auch einige Projekte rund um das Ethereum-Ökosystem profitieren, wobei Anleger derzeit vor allem vermehrt auf den neuen Pepe Unchained ($PEPU) setzen.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Neue Layer 2 für Ethereum könnte vom Hype profitieren

PEPE ist zweifelsohne einer der gehyptesten Meme Coins in diesem Jahr. Mit Pepe Unchained ($PEPU) kommt nun nicht nur ein weiterer Nachfolger auf den Markt, sondern ein Pepe, der mit einer eigenen Blockchain ausgestattet ist. Dabei handelt es sich um eine Layer 2 für Ethereum, die Transaktionen günstiger und schneller ermöglicht. Dadurch könnte Pepe Unchained ($PEPU) sowohl vom Hype um PEPE als auch vom aufblühenden Ethereum-Ökosystem profitieren. Anleger haben dabei noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da $PEPU derzeit noch im Initial Coin Offering erhältlich ist.

(Pepe Unchained Initial Coin Offering – Quelle: Pepe Unchained Website)

Der letzte nennenswerte Meme Coin, der eine eigene Blockchain hat, ist Dogecoin. DOGE Ist bis heute der größte Meme Coin nach Marktkapitalisierung, wodurch schnell deutlich wird, welches Potenzial auch in Pepe Unchained schlummert. Sollte sich die Layer 2 durchsetzen und auch andere Entwickler auf der Blockchain von Pepe Unchained launchen, könnte sich so ein ganzes Ökosystem bilden, in dem die $PEPU-Token eine zentrale Rolle spielen. Für frühe Käufer könnte das enorme Kurssteigerungen bedeuten.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.