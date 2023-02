Floki Inu steigt seit Jahresbeginn um über 336 % - Wie geht es jetzt weiter?

Die Informationen auf dieser Seite werden von cryptopr.com zur Verfügung gestellt. Die hier empfohlenen Produkte wurden subjektiv, aber redaktionell unabhängig ausgewählt. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com

Floki Inu hat eine starke Rally seit Jahresbeginn hingelegt und ist dabei um 336 % angestiegen. Obwohl Memecoins ursprünglich, wie Dogecoin, nur als Scherz gedacht waren, haben immer mehr Projekte auch einen echten Nutzen entwickelt. Floki Inu konnte sich dabei trotz seiner kurzen Existenz besonders eindrucksvoll entwickeln und einige Meilensteine erreichen, mit welchen weiteren Preissteigerungen der Weg geebnet wurde. Was genau hinter dem Projekt steckt, wie es sich entwickelt hat und was noch zu erwarten ist, soll der folgende Beitrag aufzeigen.

Was ist Floki Inu (FLOKI)?

Floki Inu ist im Jahr 2021 gestartet und ein Memecoin, welcher von seinen Vorläufern wie Dogecoin und Shiba Inu inspiriert wurde. Dabei bezeichnet sich das Projekt selbst als eine Bewegung und wurde benannt nach dem Shiba Inu von Elon Musk.

My Shiba Inu will be named Floki — Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021

Die Ziele von Floki Inu liegen dabei in Meme, Nützlichkeit und Wohltätigkeit. Dabei wurde sich für ein Meme entschieden, da die Entwickler davon ausgehen, dass diese für alle Personen unterschiedlichen Alters, Geschlechts und Vermögens attraktiv sind.

Im Bereich der Utility, also der Nützlichkeit, hat Floki Inu 4 verschiedene Standbeine aufgebaut. Diese unterteilen sich in:

Valhalla ist ein Play-to-Earn-Kryptospiel und soll eine Brücke zwischen Personen außerhalb des Kryptospaces und der Blockchaintechnologie bauen. Innerhalb des Metaversums kommen unterschiedliche NFTs zur Anwendung.

ist ein Play-to-Earn-Kryptospiel und soll eine Brücke zwischen Personen außerhalb des Kryptospaces und der Blockchaintechnologie bauen. Innerhalb des Metaversums kommen unterschiedliche NFTs zur Anwendung. FlokiPlaces ermöglicht den Nutzern hingegen physische Waren mit Kryptowährungen zu kaufen, wobei sie zwischen 1.700 verschiedenen Onlineshops Produkte auswählen können.

ermöglicht den Nutzern hingegen physische Waren mit Kryptowährungen zu kaufen, wobei sie zwischen 1.700 verschiedenen Onlineshops Produkte auswählen können. FlokiUniversity soll sich hingegen zur wichtigsten Bildungsplattform im Bereich der Kryptowährungen entwickeln.

soll sich hingegen zur wichtigsten Bildungsplattform im Bereich der Kryptowährungen entwickeln. DeFi nutzt eine Bridge für Swaps mithilfe von strategischen Partnerschaften.

nutzt eine Bridge für Swaps mithilfe von strategischen Partnerschaften. FlokiFi sind unterschiedliche dezentrale Finanzprodukte. Zu Beginn beinhaltet es einen Tokentresor, welcher online abgerufen werden kann. Von der Transaktionsgebühren werden mit 25 % FLOKI gekauft und verbrannt und 75 % fließen in die Schatzkammer.

Im Bereich der Wohltätigkeit will sich Floki Inu dafür engagieren, dass unabhängig von Grenzen, Rasse und Unterschieden das Leben der Menschen verbessert wird.

In diesem Zusammenhang wollen sie auf jedem Kontinent eine Schule gründen und dann diese in allen Entwicklungsländern noch weiter ausbauen. Dafür wurde auch eine Partnerschaft mit Pencils of Promise und aufgebaut und schon eine Schule in Ghana gebaut, welche am 30. Januar fertiggestellt wurde.

The Ghanian school #Floki is building through @PencilsOfPromis has finally been completed and the inauguration is happening today.



Pictures and videos coming soon!



"By Floki, for the People." pic.twitter.com/BDSGfRPXcA — FLOKI (@RealFlokiInu) January 30, 2023

Mit dem Millions Gardens Movement werden hingegen Gärten errichtet, mit welchen die Menschen gesünder und nachhaltiger essen können.

Analyse der vergangenen Entwicklung von Floki Inu

Im letzten Jahr führte Floki Inu die Gemstone NFTs ein, welche zusätzliche Vorteile in dem Spiel Valhalla bringen sollen und deflationär sind.

Zudem wurde auch das mysteriöse Utility-Protokoll Project L eingeführt, welches nun FLOKI deflationär gemacht hat und die Schatzkammer auffüllt.

Ebenso wurde eine Cross-Chain-Bridge eingeführt, mit welcher die Token zwischen den Blockchains von Ethereum und der Binance Smart Chain bidirektional ausgetauscht werden können.

Zusätzliche wurde auch das Staking auf Dodo gestartet, wobei dies nur zeitlich begrenzt angeboten wird.

Ebenso wurde die DAO in eine vollumfängliche Version umgewandelt. In dieser sollen die Nutzer jetzt auch eigene Vorschläge für DAO-Abstimmungen machen können. Zudem eröffnet sich für den Coin damit auch die Möglichkeit, dass dieser auf einige der größten T1-Börsen aufgenommen werden kann.

Außerdem wurde die Floki University gelauncht und eine eigene Floki Debitkarte geplant.

Für eine größere Aufmerksamkeit wurde auch Sponsoring mit unter anderem Mike Tyson betrieben und Partnerschaften aufgebaut. Zu den Größten zählen unter anderem Wintermute, Chainlink, Certik und NOWPayments.

Aber auch im aktuellen Jahr konnte das Projekt schon einige Meilensteine erreichen, sie werden im Folgenden einmal näher vorgestellt:

Floki Inu verbrennt hohe Menge in Token Burnings

Die Community von Floki Inu hat mit 99,97-prozentiger Mehrheit darüber abgestimmt, dass 4,97 Billionen Token im Wert von 147,211 Mio. US-Dollar am 9. Februar verbrannt werden. Zudem haben sie sich dafür entschieden, dass die Transaktionsgebühr auf 0,3 % reduziert wird, wobei dies am 3. Februar implementiert wurde.

The #Floki DAO has voted to burn 4.97 trillion $FLOKI tokens in the Floki bridge AND reduce the Floki transaction tax to 0.3%.



The DAO vote is binding!



The 4.97 trillion tokens to be burnt was worth $102 million at the time the proposal ended.



Details:https://t.co/CvOnaSwRPG https://t.co/DIeh6ABOwf pic.twitter.com/UKwinTGqYV — FLOKI (@RealFlokiInu) January 28, 2023

Floki Inu startet eigenen Fanshop ShopFloki.com

Zudem hat der Memecoin inzwischen auch einen eigenen Fanshop gelauncht auf welchem unter anderem T-Shirt, Pullover, Hoodies, Becher, Stofftiere, Handyhüllen und mehr erworben werden können. Sie sind mit dem Shiba-Inu-Maskottchen und Gaming-Sprüchen im Wiking-Design verziert. Bezahlt werden können diese mit Kryptowährungen oder auch Fiat-Währungen über Kredit- und Debitkarten.

You can pay for items on Shop Floki with credit/debit card or cryptocurrency.



Here's a video tutorial on how to place your order with cryptocurrency using Binance Pay:https://t.co/W0XEKioRwy — FLOKI (@RealFlokiInu) January 19, 2023

Floki Inu baut Partnerschaft mit Binance Pay auf

Zusammen mit Binance Pay wurde eine strategische Partnerschaft für den Shop Floki aufgebaut. Dadurch können jetzt grenzenlose P2P-Transaktionen direkt über die Binance App ausgeführt werden.

Erste Kryptogame Valhalla bereits gestartet

Anfang Mai 2022 wurde das Kryptogame Valhalla in der Alphaversion veröffentlicht. Für die Teilnahme benötigen die Spieler Metamask und müssen dann das Goerli Netzwerk hinzufügen. Anschließend können sie ihre Testtoken für die Alpha beanspruchen. Gespielt werden kann es über die Valhalla-Website und beinhaltet ein NFT-Metaversum mit Erobern, Kämpfen, Plündern und Farmen. Mittlerweile wurde das Game auch schon mit neuen Patches weiterentwickelt. So bietet es eine Charaktererstellung, eine offene Welt, PVP-Kämpfe und bald auch Funktionen für Clans.

Floki Inu (FLOKI) Prognose

Bisher gibt es noch nicht viele Funktionen und Charaktere, jedoch handelt es sich bei Floki Inu auch noch um eine relativ junge Kryptowährung. Trotzdem konnte sie in kurzer Zeit schon einiges erreichen und kann durch die enorme Steigerung der Nützlichkeit und der Reduktion des Angebots über manuelle Burnings sowie den Verbrennungsmechanismus von FlokiFi durch die Deflation für eine Wertsteigerung sorgen.

Zusammen mit den Finanz- und Kryptomärkten konnte Floki Inu eine starke Rallye mit einem Kursanstieg von über 336 % seit den Tiefs des Jahresbeginnes hinlegen. Aufgrund der etwas einsichtigeren Äußerungen der FED könnten der Anstieg vorerst noch weitergeführt werden. In diesem Falle würden die ersten Widerstände bei 0,000039, 0,000048 und 0,000056 US-Dollar liegen. Sollte es hingegen vorerst zu einer Konsolidierung kommen, so sind die nächsten Unterstützungsbereiche bei 0,000026, 0,000022 und 0,000018 US-Dollar anzufinden.

Ein anderer Memecoin mit großem Potenzial ist Tamadoge, mit einem originellen Anwendungsfall. Denn es handelt sich einerseits um eine GameFi-Plattform für P2E-Gelegenheitsspiele sowie die ersten virtuellen Haustiere im Metaverse, welche auch in der echten Welt über Augmented Reality als ständiger Begleiter auf Tritt und Schritt folgen. Sie müssen dabei wie Tamagotchis gepflegt und trainiert werden. Somit lassen sich Belohnungen in Form von Kryptowährungen verdienen. Durch das diversifizierte Angebot kann zudem das Risiko von einzelnen Spielen reduziert werden.

