FTX 2.0 kommt nicht: Fokus liegt auf vollständiger Auszahlung aller Gläubiger

• Die insolvente Kryptobörse FTX kommt wohl nicht zurück

• Gläubiger sollen vollständig ausgezahlt werden

• Ehemaliger SEC-Mitarbeiter kritisiert hohe Anwaltskosten



Wie die Rechtsabteilung von FTX zu verstehen gibt, waren wohl keine Investoren "bereit, das erforderliche Kapital bereitzustellen", um FTX 2.0 auf den Markt bringen zu können, wie Cointelegraph berichtet. Demnach gehöre kein "Neustart" zu den Umstrukturierungsplänen der insolventen Kryptowährungsbörse FTX. "Kein Investor ist bereit, das erforderliche Kapital für einen Neustart der Offshore-Börse bereitzustellen, noch hat sich ein Käufer für diese Börse als Unternehmen ergeben", so der Anwalt Andy Dietderich von der Kanzlei Sullivan and Cromwell.

Werbung

Vielmehr fokussiere man sich darauf, die Gläubiger vollständig auszahlen zu können. Bei einer Anhörung am 31. Januar vor dem Insolvenzgericht im Distrikt Delaware der USA äußerte sich der Anwalt Andy Dietderich im Namen von FTX. Er erklärte, dass die Börse zwar vorsichtig eine Prognose darüber abgeben könne, wie Nutzern und Gläubigern ihre Zahlungen möglicherweise vollständig zurückbezahlt werden, betonte jedoch, dass dies lediglich ein Ziel sei und keine absolute Gewährleistung darstelle. Dietderich fügte hinzu, dass trotz umfassender Bemühungen kein konkreter Plan existiere, FTX - unter dem Namen FTX 2.0 - gemäß dem aktuellen Insolvenzplan nach Kapitel 11 neu zu starten. "Basierend auf unseren bisherigen Ergebnissen und aktuellen Prognosen gehen wir davon aus, dass wir im Februar eine Offenlegungserklärung einreichen werden, in der beschrieben wird, wie Kunden und allgemeine ungesicherte Gläubiger [...] mit anerkannten Forderungen letztendlich vollständig bezahlt werden", so Dietderich.

John Reed Stark, ein früherer Beamter der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC, charakterisierte den Sanierungsplan von FTX kürzlich zudem als "Ausrauben von Straßenräubern". Stark ließ durchblicken, dass der FTX-Restrukturierungsplan dem Anwaltsteam die Möglichkeit eröffnen könnte, während des Insolvenzverfahrens erhebliche Gewinne zu erzielen. In einem Beitrag auf X schlug Stark vor, dass alle FTX-Kunden ironischerweise ein Dankesschreiben vom Anwaltsteam der bankrotten Börse erhalten sollten, da es während des Konkursverfahrens beträchtliche Profite gemacht habe. Mit einem Scherz fügte Stark hinzu, dass jedes Mitglied des Rechtsteams im Jahr 2024 ein neues Strandhaus erwerben könnte.

FTX Goes Chapter 7 - and FTX Bankruptcy Lawyers Are Probably Heading to the Beach in 2024



The FTX bankruptcy team’s lawyers should send thank you notes to all FTX customers. Why? Because thanks to the FTX customers, each member of the FTX legal bankruptcy team can now probably… pic.twitter.com/P89w5tS54y