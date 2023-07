Ripple erhält in Singapur vorläufige Zulassung als Zahlungsinstitut

Grünes Licht

Das Kryptounternehmen Ripple hat von der Zentralbank in Singapur die Genehmigung für die Lizenz als "Major Payment Institution" erhalten. Diese Entscheidung öffnet Ripple die Tür zu neuen Möglichkeiten in der Asien-Pazifik-Region (APAC).

• Ripple habe "grundsätzliche Genehmigung" von der singapurischen Regulierungsbehörde erhalten

• Lizenz ermögliche Angebot von regulierten Produkten und Dienstleistungen für digitale Zahlungstoken

• Möglichkeit, Nutzung von XRP durch Kunden zu erweitern





Ripple habe die "grundsätzliche behördliche Genehmigung" für den Betrieb in Singapur erhalten, wie das in San Francisco ansässige Blockchain-Unternehmen auf seiner Website berichtet. So habe die Monetary Authority of Singapore (MAS), die Zentralbank des Landes, die grundsätzliche Genehmigung einer Major Payment Institution License erteilt. Das ermöglicht es Ripple künftig, regulierte Produkte und Dienstleistungen für digitale Zahlungstoken anzubieten, seinen kryptowährungsbasierten On-Demand-Liquiditätsdienst (ODL) weiter auszubauen und grenzüberschreitende Übertragungen von XRP - eine Kryptowährung, mit der Ripple eng verbunden ist - auszuweiten. Bisher sollen von der MAS weniger als 20 grundsätzliche Genehmigungen und Lizenzen für Kryptounternehmen erteilt worden sein, so Ripple weiter.

Singapur als wichtiger Markt für Ripple

"Wir fühlen uns geehrt, von der @MAS_sg die grundsätzliche Genehmigung einer Lizenz für ein großes Zahlungsinstitut erhalten zu haben, die es uns ermöglicht, regulierte Produkte und Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte anzubieten und die Kundennutzung von #ODL zu skalieren", zeigte sich das Unternehmen erfreut.

Singapur gilt als einer der größten Währungskorridore, von dem aus Ripple mithilfe von XRP Geld über Grenzen hinweg sendet, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärte. Das Land dient als regionaler Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum. "Singapur ist ein führendes globales Finanzzentrum und ein wichtiges Tor für Geschäft im asiatisch-pazifischen Raum. Wir sind unglaublich stolz darauf, von der MAS eine grundsätzliche Genehmigung zu erhalten, die unser Engagement in der Region und unsere fortlaufende proaktive Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt bekräftigt", so Ripple-CEO Brad Garlinghouse, wie es auf der Website von Ripple heißt. "Diese grundsätzliche behördliche Genehmigung durch die MAS wird es uns ermöglichen, unsere zukunftsorientierten Kunden besser zu unterstützen, die sich auf Blockchain- und Kryptotechnologien konzentrieren möchten, um ein integrativeres und grenzenloseres Finanzsystem aufzubauen", zitiert die Website außerdem Stu Alderoty, CLO von Ripple.

Währenddessen stößt Ripple in den USA nach wie vor auf großen Widerstand durch die Regulierungsbehörden, insbesondere die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC).

