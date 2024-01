Interesse an Solana deutlich gestiegen - doch ist das auch gut für den SOL-Kurs?

Hohes Suchvolumen

Die jüngste die Rally von Solana ist zuletzt zwar zum Stillstand gekommen, aber es besteht anscheinend weiterhin ein großes Interesse an der Kryptowährung. Doch kann der Altcoin davon tatsächlich profitieren?

• Solana-Kursrally stockt

• Google-Suchvolumen für Solana nahm deutlich zu

• Stimmung rund um Solana eingetrübt

Im März 2020 wurde das auf der Blockchain-Technologie basierende Krypto-Netzwerk Solana mit einer gleichnamigen Kryptowährung gelauncht. Auf der Plattform für dezentrale Finanzanwendungen können Anleger Assets leihen, handeln, verleihen und auch verwenden. Mit seinen Funktionen wie Smart Contracts und NFTs ist Solana einer der führenden Ethereum-Konkurrenten.

Der SOL-Token hat sich seither fest unter den Top 10 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung etabliert. In den vergangenen Wochen erfreute er sich eines beachtlichen Aufschwungs: So konnte er innerhalb eines Monats ein Kursplus von 47,4 Prozent auf zuletzt 94,21 US-Dollar (Stand: 7. Januar 2024) einfahren. Doch diese Rally geriet in den letzten Tagen ins Stocken, denn innerhalb der letzten Woche fiel der Kurs der auch als "Ethereum-Killer" bezeichneten Kryptowährung um 7,9 Prozent zurück.

Wachsendes Suchinteresse

Doch laut "AMBCrypto" ist nicht ausgeschlossen, dass demnächst neue Investoren und Enthusiasten Solana erkunden. Denn wie das Krypto-Nachrichtenportal berichtet, hat das Google-Suchvolumen für Solana in den letzten Wochen sprunghaft zugenommen. Jüngste Daten würden demnach darauf hindeuten, dass das Suchinteresse an wichtigen Altcoins wie SOL inzwischen auf ein Niveau geklettert sei, das an das Jahr 2022 erinnert. Laut "Cointelegraph" war der Begriff "Solana" vom 17. bis 23. Dezember in einigen Regionen, darunter Spanien und den Philippinen, sogar stärker gesucht als "Ethereum". Diese wachsende Neugier könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich Kleinanleger wieder stärker in den Markt wagen.

Wie ist die Stimmung?

Doch werden nun tatsächlich wieder mehr Investoren in den Markt eintreten? "AMBCrypto" selbst ist diesbezüglich skeptisch, denn der Anstieg des Suchvolumens habe sich nicht in einer überwältigend positiven Stimmung niedergeschlagen. Vielmehr sei die gewichtete Stimmung - eine Kennzahl, welche das Verhältnis von positiven zu negativen Kommentaren analysiert - zurückgegangen. Das bedeutet, dass die Stimmung kritischer geworden ist, obwohl die soziale Aktivität rund um den SOL-Token zugenommen hat.

