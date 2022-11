IMPT Prognose: Diese Kryptowährung könnte 10x in 2023 explodieren

Mit mittlerweile fast 13 Millionen $ Raising Capital schreitet der Presale der umweltfreundlichen Kryptowährung IMPT immer weiter voran. Seit dem 03. Oktober sind mittlerweile fast sechs Wochen vergangen. Ursprünglich hatte man allein für die erste Presale-Phase einen derartigen Zeitraum veranschlagt. Die Dynamik und das Interesse an dem zukunftsträchtigen Konzept scheinen die Erwartungen zu übertreffen. Zwar ging auch die Insolvenz der FTX Exchange nicht spurlos an dem Presale vorbei ? kurzfristig ließ die Nachfrage etwas nach, gilt im Übrigen für alle Krypto-Projekte im schwierigen Marktumfeld.

Dennoch stellte IMPT bereits in den Wochen zuvor unter Beweis, dass man in der Lage ist, trotz bearischem Marktsentiment frisches Kapital aufzunehmen. Kann der IMPT Coin nach ICO in Q1 2023 um 10x explodieren? Unsere IMPT Prognose:

Diese fünf Argumente sprechen für eine bullische Kursprognose

Fünf Argumente, warum der IMPT Coin weiterhin im Presale erfolgreich Kapital einsammeln könnte und im Anschluss nach IEO in 2023 pumpt. Eigenständige Analyse vorausgesetzt, könnten diese Aspekte einen individuellen Investmentcase fundieren.

1. IMPT visiert Megatrends an: Nachhaltigkeit, ESG & Emissionshandel

Viele Kryptos setzen auf einen Megatrend, um Investoren zu gewinnen. Manchmal ist es das Gaming, manchmal das Metaverse. Bei IMPT.io sind es im Grunde genommen drei Zielmärkte, die nach Studien in den nächsten Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum generieren werden. Denn Nachhaltigkeit verankert sich zunehmend stärker im Bewusstsein der Menschen. ESG-Assets sollen im nächsten Jahrzehnt übermäßig viel Kapital anziehen und auch der Emissionshandel dürfte sich steigender Beliebtheit erfreuen, da das marktwirtschaftliche Instrument viel Potenzial im Kampf gegen den Klimawandel verspricht.

2. Ganzheitlicher Anspruch: Bei IMPT.io ist alles nachhaltig

Nachhaltigkeit ist bei IMPT.io in der DNA verankert. Denn zunächst einmal zielt das gesamte Konzept darauf ab, die Nutzer zu einem nachhaltigen Handeln zu befähigen. Zugleich hat man das Ethereum-Netzwerk für den nativen Token auserkoren, der auf dem ERC-20-Protokoll basiert. Nach dem Merge wurde hier der Energieverbrauch um 99,9 % reduziert.

The Ethereum merge will reduce energy consumption by 99.9%



The major problem that halted Bitcoin institutional adoption was energy consumption



ETH institutional adoption is about to sky rocket in 2023 — JRNY Crypto (@JRNYcrypto) August 31, 2022

IMPT.io möchte als Unternehmen zugleich die eigenen Emissionen tracken und im nächsten Schritt auch kompensieren.

3. Breites Partner-Netzwerk: Über 25.000 Unternehmen

Nach Angaben von IMPT.io konnte man mittlerweile für die Shopping-Plattform insgesamt 25.000 Unternehmen gewinnen. Unter den Affiliate-Marken, von denen man Produkte online sowie stationär über IMPT.io kaufen kann, befinden sich renommierte Unternehmen wie Amazon, Adidas, Microsoft oder Lego. Bereits zu Beginn verkündete man im Whitepaper, dass über 10.000 Affiliate-Partnerschaften geschlossen wurden, die wiederum zwei Milliarden verschiedene Einzelprodukte beinhalten. Mittlerweile dürfte es ein Vielfaches sein.

4. Nachhaltigkeit & Umweltschutz einfacher denn je

Viele Menschen wollen nachhaltiger leben und ihre wirtschaftlichen Aktionen umweltfreundlicher ausrichten, doch oftmals hapert es an dem Wissen hinsichtlich der Umsetzung. IMPT.io möchte genau dieses Problem lösen und endlich adäquate Instrumente bereitstellen, um Nachhaltigkeit zu priorisieren ? ein vielversprechendes Konzept.

?As, a result, IMPT.io will be a one-of-a-kind solution that allows users to not only reduce their carbon footprint and help the planet but also track their impact.?

5. Stimmiges Konzept mit drei verschiedenen Plattformen: Social Media, Emissionshandel & Online-Shopping

Im Hintergrund arbeiten die Entwickler von IMPT.io fleißig an dem Launch von verschiedenen Plattformen, die bei IMPT ineinandergreifen werden. Im Mittelpunkt steht die Online-Shopping-Plattform, auf welcher Konsumenten einkaufen und im Gegenzug einen Teil der Marge als Rewards erhalten. Diese IMPT Token lassen sich später in Carbon Credits (Emissionsgutschriften) tauschen, die wiederum im NFT-basierten Emissionshandel getradet werden können. Auch das Burning ist hier möglich, um intentional den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Abgerundet wird das Plattformen-Trias aus dem sozialen Netzwerk, das nachhaltige Konsumenten vernetzt, umweltfreundlichen Projekten eine Plattform bietet und das transparente CO2-Tracking mittels IMPT.io-Score inkludiert.

IMPT Prognose: 10x in 2023 wirklich möglich?

Mit dem nachhaltigen Konzept könnte IMPT.io ein spannendes Investment für mittelfristig orientierte Anleger sein, da insbesondere auch die Nachfrage auf den Plattformen mit steigender Bekanntheit wachsen und dann den IMPT Kurs antreiben wird. Dennoch scheint auch schon 2023 eine bullische Performance möglich. Wenn man den finalen Presale-Preis von 0,028 $ zur Berechnung der anschließenden Marktkapitalisierung heranzieht, würde sich diese auf 58,8 Millionen $ bei ICO belaufen.

Für einen Platz in der Top 100 aller Kryptowährungen ? IMPT hat hier einen gewissen Alleinstellungswert und könnte als First-Mover-gehandelt werden ? braucht es ungefähr eine Verfünffachung des Kurses. In einer bullischen IMPT Prognose halten wir zunächst ergo eine 5x Performance in 2023 für möglich. Ein neutrales Szenario würde eher eine Verdopplung indizieren. Doch selbst die gleichbedeutende Performance von 100 % in weniger als wahrscheinlich drei Monaten dürfte für die meisten Krypto-Investoren gerade im Bärenmarkt überaus verlockend sein.

