Krypto-Aktivität auf Allzeithoch: Neue Studie mit spektakulären Ergebnissen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Aktivität im Krypto-Space ist ein entscheidender Indikator für die Adoption von Blockchain-Technologien. Denn diese zeigt deutlich, wie intensiv Menschen und Unternehmen Kryptowährungen und dezentrale Anwendungen nutzen. Eine neue Studie des Risikokapitalgebers a16z hebt hervor, dass die steigende Zahl aktiver Nutzer und mobiler Wallets weltweit die zunehmende Verbreitung von Krypto darstellt.

Diese Adoption ist langfristig ein zentraler Kurstreiber, da sie das Vertrauen in das Ökosystem stärkt und die Nachfrage nach Kryptowährungen erhöht. Je mehr Menschen aktiv Transaktionen durchführen oder dezentrale Apps verwenden, desto stärker wird der Nutzen von Kryptowährungen. Doch was zeigt uns die Krypto-Aktivität im Jahr 2024?

Krypto Prognose: Rekord! 220 Millionen aktive Adressen, Solana zeigt Stärke

Die Analysten von a16z heben in ihrer neuen Studie hervor, dass die Zahl der monatlich aktiven Krypto-Adressen auf ein Rekordhoch gestiegen ist. Im September 2024 interagierten rund 220 Millionen Adressen mindestens einmal mit einer Blockchain, was eine Verdreifachung gegenüber Ende 2023 bedeutet. Dieser Anstieg ist ein Zeichen für die wachsende Nutzung und Akzeptanz von Blockchain-Technologien.

Besonders stark entwickelte sich hier Solana, das mit 100 Millionen aktiven Adressen einen signifikanten Anteil ausmacht. Auch Netzwerke wie NEAR, Base, Tron und Bitcoin verzeichnen hohe Aktivität.

Entwickler lieben Ethereum: Solana wird immer stärker

Die Analysten von a16z zeigen zugleich deutlich, wie sich das Interesse von Entwicklern auf verschiedene Blockchains verschiebt. Besonders auffällig war hier zuletzt der Anstieg bei Solana: Der Anteil der Gründer, die auf Solana bauen oder daran interessiert sind, stieg von 5,1 Prozent im Vorjahr auf 11,2 Prozent im Jahr 2024. Auch die Layer-2-Lösung Base verzeichnete einen deutlichen Zuwachs, von 7,8 Prozent auf 10,7 Prozent. Bitcoin zeigt ebenfalls ein wachsendes Interesse von Entwicklern, mit einem Anstieg auf 4,2 Prozent. Trotz dieser Verschiebungen bleibt Ethereum mit 20,8 Prozent das klar dominierende Netzwerk für Entwickleraktivitäten.

Nutzer von Krypto-Wallet erreichen Allzeithoch

Ferner erreichte die Zahl der monatlichen mobilen Krypto-Wallet-Nutzer im Juni 2024 mit 29 Millionen einen neuen Höchststand. Während die USA nach wie vor den größten Anteil mit 12 Prozent stellen, nimmt ihr Anteil aufgrund der globalen Krypto-Adoption ab. Dies ist auch auf zunehmende regulatorische Hürden in den USA zurückzuführen.

Besonders interessant verlief hier nach der Studie das Wachstum in anderen Ländern: Nigeria verzeichnet eine starke Zunahme der Krypto-Nutzung. In Indien, getrieben durch die große Bevölkerung und die Verbreitung von Mobiltelefonen, sowie in Argentinien durch hohe Inflation wächst die Krypto-Nutzung rapide.

Bullische Prognose: 30-60 Mio. monatliche Nutzer, 617 Mio. Krypto-Halter

Die Analysten von a16z betonen abschließend noch, dass es zwar einfach sei, aktive Adressen und mobile Wallet-Nutzer zu erfassen, aber die tatsächliche Anzahl aktiver Krypto-Nutzer schwerer zu messen sei. Durch verschiedene methodische Ansätze schätzt a16z dennoch, dass es weltweit 30 bis 60 Millionen monatlich aktive Krypto-Nutzer gibt. Dies entspricht lediglich 5–10 Prozent der insgesamt 617 Millionen Krypto-Besitzer.

Diese Diskrepanz verdeutlicht das enorme Potenzial, passive Krypto-Inhaber wieder zu aktivieren. Mit verbesserten Infrastrukturen und neuen, attraktiven Anwendungen könnten viele dieser passiven Besitzer zu aktiven On-Chain-Nutzern werden. Solche Entwicklungen könnten den Markt weiter beleben. Denn letztendlich sei es für den Kryptomarkt das Ziel, mehr dieser Potenziale auszuschöpfen. Das Wachstum verläuft stark und dennoch sind die Chancen weiterhin immens.

Krypto-Tipp: Meme-Coins & Layer-2 – darauf setzt Pepe Unchained

Mit der steigenden Nutzung von Ethereum und anderen Blockchains wird die Notwendigkeit von Layer-2-Lösungen immer deutlicher. Layer-1-Blockchains wie Ethereum sind zwar äußerst robust, stoßen jedoch bei hoher Aktivität schnell an ihre Grenzen. Layer-2-Technologien sind entscheidend, um diese Herausforderungen zu meistern. Dies reduziert die Belastung des Hauptnetzwerks und bietet schnellere, günstigere Transaktionen. Für die Massentauglichkeit von Kryptowährungen und dezentralen Anwendungen ist daher der Ausbau von Layer-2-Lösungen unerlässlich.

In diesem Kontext gewinnt Pepe Unchained, ein neues Projekt im Meme-Coin-Sektor, stark an Aufmerksamkeit. Pepe Unchained hebt sich von traditionellen Meme-Coins ab, indem es eine Layer-2-Lösung speziell für Meme-Coins entwickelt. Diese Layer-2-Technologie adressiert die typischen Probleme, mit denen Meme-Coins auf Netzwerken wie Ethereum konfrontiert sind. Dazu gehören insbesondere hohe Gebühren und langsame Transaktionen. Pepe Unchained soll in Zukunft die Transaktionen effizienter und kostengünstiger gestalten. Hier ist ein ganzes Ökosystem für Meme-Coins geplant.

Zum Pepe Unchained Presale

Viele sehen Meme-Coins als Einstieg in die Welt der Kryptowährungen, da sie oft niedrige Hürden haben und von viralen Trends profitieren. Damit könnte 2024 auch weiter Momentum in das Marktsegment kommen. Pepe Unchained nutzt dieses Momentum und kombiniert es mit einer soliden technologischen Basis, um langfristig eine starke Community und Infrastruktur aufzubauen.

Der Erfolg des Presales, bei dem bereits über 20 Millionen US-Dollar gesammelt wurden, gibt dem Team recht. Wer noch vor dem Handelsstart investieren möchte, besucht die Website, verbindet das Wallet und tauscht dann ETH/USDT/BNB gegen PEPU.

Zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.