Krypto-Crash: Warum Solaxy trotzdem explodiert

Es war schon mal leichter, an den Börsen Geld zu verdienen. Trump ist dafür bekannt, dass er ein schwieriges Marktumfeld schafft, was schon während seiner ersten Amtszeit zu beobachten war. Er verfolgt eine Zollpolitik, die den globalen Handel erschwert und die Tatsache, dass er neue Maßnahmen oft nur per Tweet mit einer Vorlaufzeit von wenigen Tagen ankündigt, macht es extrem schwierig, Kursentwicklungen abzuschätzen. Während die meisten Kryptowährungen also in einer Korrektur feststecken, explodiert die Nachfrage bei Solaxy weiterhin. Das hat auch seine Gründe.

Bitcoin wieder unter 100.000 Dollar?

Erst in der letzten Woche hat der Bitcoin-Kurs noch ein neues Allzeithoch von fast 112.000 Dollar erreicht. Viel hätte nicht mehr gefehlt, dass ein Kursrutsch unter die 100.000 Dollar Marke nicht mehr denkbar gewesen wäre. Allerdings ist kurz darauf die Unsicherheit bezüglich der Handelszölle zurückgekehrt.

Erst hat Trump der EU 50 % Zölle angedroht, danach wurde die Zollpause doch wieder eingehalten. Anschließend hat ein Gericht die Einfuhrzölle für nichtig erklärt, was am nächsten Tag durch eine Berufung schon wieder aufgehoben wurde. Kurz darauf hat sich Trump beschwert, dass sich China nicht an die Vereinbarungen halten würde. Kurz gesagt sind es turbulente Zeiten und an Planbarkeit ist nicht zu denken. Das wirkt sich auch auf den Kryptomarkt negativ aus.

(Bitcoin Chart – Quelle: Tradingview)

Bitcoin kommt mit einem Verlust von rund 7,5 % in den letzten 2 Wochen noch mit einem blauen Auge davon. Damit haben auch Anleger, die am Allzeithoch eingestiegen sind, noch keine hohen Verluste zu beklagen. Mit ähnlichen Verlusten hätte man auch am Aktienmarkt aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage rechnen müssen. Anders sieht das aber bei einigen Altcoins aus.

Solana hat zum Beispiel allein in den letzten 7 Tagen um 12 % nachgegeben und viele beliebte Token aus dem Solana-Ökosystem hat es noch deutlich härter getroffen. Dogwifhat ($WIF) ist allein in der letzten Woche um 28 % gefallen. Auch der $TRUMP Coin hat mit hohen Verlusten zu kämpfen. Nur bei Solaxy ($SOLX) sind die Bullen offenbar nicht mehr zu bremsen.

Solaxy: Die Hoffnung für Solana

Solaxy ist ein neuer Coin, der erst kurz vor dem Börsenlisting steht und schon jetzt alle Erwartungen übertrifft. Aktuell ist Solaxy noch im Initial Coin Offering (ICO) erhältlich. Bei einem ICO können Anleger neue Kryptowährungen noch vor dem Listing an den Börsen direkt von den Entwicklern zum günstigen Fixpreis kaufen. Solaxy bricht schon in dieser frühen Phase alle Rekorde.

Solaxy bringt nämlich die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt und das stimmt Analysten extrem bullish. Solana hat in Zeiten hoher Auslastung immer wieder mit Ausfallzeiten oder fehlgeschlagenen Transaktionen zu kämpfen. Das schränkt das Nutzererlebnis ein und steht der Massandaption im Weg. Solaxy könnte hier nun eine Lösung liefern und das Solana-Ökosystem nachhaltig prägen und stabilisieren.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Bisher kennt man Layer-2-Lösungen eher aus dem Ethereum-Ökosystem, wo sie oft Bewertungen in Milliardenhöhe erreichen. Auch bei Solaxy spricht derzeit alles für eine solche Entwicklung. $SOLX ist der native Token der Layer 2 und schon jetzt haben Anleger fast 43 Millionen Dollar investiert, um noch vor dem Börsenlisting dabei zu sein. Damit liefert Solaxy eines der erfolgreichsten ICOs in der Krypto-Geschichte, trotz schwierigen Marktumfelds.

Für Analysten ist die hohe Nachfrage ein starkes Zeichen dafür, dass der Kurs nach dem Launch schnell durch die Decke gehen könnte. Der Vorverkauf könnte sich also als einmalige Gelegenheit erweisen, das Kapital in kurzer Zeit zu vervielfachen. Allerdings endet der Presale in wenigen Tagen. Danach wird sich zeigen, ob Solaxy die bullishen Prognosen der Analysten halten kann.

