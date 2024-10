Krypto News Rückblick: Das war diese Woche wichtig!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den vergangenen sieben Tagen erleben wir am digitalen Währungsmarkt eine Seitwärtsbewegung, bei der Bitcoin und Ethereum nahezu keine Veränderung durchlaufen. So scheint der Abverkauf von Anfang Oktober gestoppt. Zunehmend machen Indikatoren Hoffnung auf eine Erholungsbewegung bei Bitcoin und Co.

Doch welche Events aus der vergangenen Woche sollten Anleger kennen, um adäquat weitere Krypto-Prognosen für das restliche Jahr 2024 anzustellen?

PEPU geht viral, Meme-Layer-2 über 19 Mio. $

Pepe Unchained steht kurz vor dem nächsten Meilenstein im Presale, nachdem bereits letzte Woche fast 20 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden. Diese Summe stellt eine solide Grundlage dar, um die ehrgeizigen Ziele des Projekts zu realisieren. Pepe Unchained hebt sich dabei bewusst von anderen Meme-Coins ab, da es nicht nur auf virale Popularität setzt, sondern echte Mehrwerte für seine Nutzer schaffen möchte. Im Zentrum dieser Strategie steht die Entwicklung einer Layer-2-Lösung, die auf der Ethereum-Blockchain basiert. Diese soll schnellere und günstigere Transaktionen ermöglichen und somit ein stabiles Ökosystem für die Nutzer schaffen. Der Fokus soll hier auf Meme-Coins liegen.

Neben der Layer-2-Infrastruktur plant das Projekt den Launch einer dezentralen Börse, eines Block-Explorers sowie weiterer nützlicher Tools wie eine Bridge und Analysewerkzeuge. Ein weiteres Feature, “Pepe Frens with Benefits”, soll die Einführung neuer Anwendungen auf der Plattform erleichtern und die Community aktiv einbinden.

Interessenten können im Presale PEPU-Token gegen ETH, BNB oder USDT tauschen. In weniger als 24 Stunden wird der Preis für PEPU erneut angehoben.

Hype um Meme-Coins geht weiter, SPX6900 neu in Top 100

In den letzten Monaten ist die Zahl der Meme-Coins in den Top 100 des Kryptomarkts auf über zehn gestiegen. Diese Entwicklung zeigt deutlich, dass Meme-Coins einen erheblichen Einfluss auf die Marktdynamik ausüben. Der Mindshare von Meme-Coins erreichte mit über 20 Prozent ein Allzeithoch.

The answer is 20.52%



First time I've seen meme's rank 1 for mindshare. https://t.co/4htx2MBwMD pic.twitter.com/cNuhUsXxvE — Kaito AI (@_kaitoai) October 12, 2024

Immer mehr Investoren setzen auf das unterhaltsame Potenzial dieser Coins – Meme-Coins sind der Krypto-Trend in 2024. Einer der jüngsten Aufsteiger ist SPX6900. Dabei handelt es sich um einen Meme-Coin, der schon in der Top 100 liegt und bereits eine Marktkapitalisierung von über 800 Millionen US-Dollar erreicht hat.

SPX6900 setzt hier auf eine provokative Haltung gegenüber dem traditionellen Finanzwesen. Mit einer klaren Anlehnung an den S&P 500, verfolgt das Projekt das Ziel, den Aktienmarkt in humorvoller Weise zu hinterfragen und bestenfalls zu übertreffen. Gleichzeitig setzt es auf eine Community, die von dem rebellischen Geist von WallStreetBets inspiriert ist.

HBO enthüllt Satoshi Nakamoto (nicht)

Fast 16 Jahre nach der Veröffentlichung des Bitcoin-Whitepapers ist die Identität von Satoshi Nakamoto weiterhin ungeklärt. Viele Spekulationen ranken sich um den mysteriösen Schöpfer der ersten Kryptowährung, zahlreiche Theorien wurden im Laufe der Zeit aufgestellt. HBO hat dieses Thema nun in einer neuen Dokumentation namens “Money Electric: The Bitcoin Mystery” aufgegriffen.

In der Doku wird Peter Todd, ein 39-jähriger kanadischer Softwareentwickler, als möglicher Satoshi Nakamoto präsentiert. Ein Hauptargument der Filmemacher basiert auf einem Forumseintrag von 2010, in dem Todd eine Änderung am Bitcoin-Protokoll vorschlug. Diese vermuten, dass dieser Beitrag eigentlich von Nakamoto hätte stammen sollen und Todd versehentlich seinen eigenen Namen verwendete. Zudem weisen sie auf Ähnlichkeiten im Schreibstil hin, da beide in einem britischen Englisch verfasst hätten. Doch Todd selbst dementiert diese Behauptung. Ist Todd also Nakamoto?

Vote-to-Earn-Coin Flockerz auf 650.000 $

Im Oktober 2024 sorgte der neue Meme-Coin Flockerz (FLOCK) bereits für Furore, da er nicht nur durch seine dezentrale Struktur, sondern auch durch ein einzigartiges Governance-Modell auffiel. Im Gegensatz zu vielen anderen Meme-Coins, die häufig von zentralen Teams oder wenigen Investoren gesteuert werden, setzt Flockerz auf die aktive Mitwirkung der Community. Ein Kernaspekt des Projekts ist der sogenannte „Vote-to-Earn“-Mechanismus. Dieser ermöglicht es den Token-Inhabern, wichtige Entscheidungen mitzugestalten und gleichzeitig durch ihre Teilnahme zusätzliche Belohnungen in Form von FLOCK-Tokens zu erhalten.

Dieser Ansatz unterscheidet sich deutlich von den oftmals zentralisierten Strukturen anderer Meme-Coins, bei denen ein Großteil der Macht in den Händen weniger Investoren liegt. Hier setzt Flockerz auf eine gleichmäßige Verteilung der Entscheidungsmacht.

Für Interessenten bietet sich die Möglichkeit, über die offizielle Webseite am Presale teilzunehmen. Der Kauf gelingt im Tausch gegen ETH, USDT oder BNB. Bereits über 650.000 US-Dollar wurden hier investiert.

Ripple Labs expandiert immer weiter – mehr Nutzen für XRP

Ripple Labs hat einen weiteren Schritt unternommen, um sein Wachstum voranzutreiben und sein Geschäftsfeld zu diversifizieren. Mit der Einführung von Ripple Custody betritt das Unternehmen den Bereich der Krypto-Verwahrung. Dies ist wohl besonders für Banken und FinTech-Unternehmen von Interesse. Ripple Custody soll Lösungen für die sichere Speicherung und Verwaltung digitaler Vermögenswerte bieten.

Der Vorstoß in diesen Bereich ist ein klares Signal dafür, dass Ripple über sein traditionelles Geschäftsmodell der Zahlungsabwicklung hinaus expandieren möchte. Mit Ripple Custody bietet das Unternehmen eine Plattform, die nicht nur die Verwahrung von Kryptowährungen ermöglicht, sondern auch Tokenisierungsfunktionen integriert. Dadurch können Nutzer neben Kryptowährungen auch Fiat-Währungen und reale Vermögenswerte tokenisieren, verwalten und sicher übertragen.

We’re launching new features for Ripple Custody, bringing bank-grade custody solutions to fintech and crypto businesses.



Simplified onboarding

#XRPL tokenization & DEX support

Pre-configured policy frameworks

R/T compliance monitoring

New UIhttps://t.co/gejagnouTS — Ripple (@Ripple) October 10, 2024

Ein entscheidender Vorteil dieser neuen Initiative ist die direkte Einbindung in das XRP Ledger. Institutionen, die nach skalierbaren und sicheren Lösungen suchen, finden in Ripple Custody eine vielseitige Plattform, die ihre Anforderungen erfüllt. Mit zusätzlichen Funktionen wie AWS CloudHSM-Unterstützung und einer benutzerfreundlichen Oberfläche soll ein umfassendes und einfaches Verwaltungserlebnis für digitale Vermögenswerte entstehen.

Uniswap startet eigene Layer-2

Uniswap verkündete als führende Ethereum-DEX zuletzt die Einführung von Unichain, einer eigenen Layer-2-Lösung. Basierend auf der OP Stack-Technologie von Optimism, soll Unichain Transaktionen effizienter und kostengünstiger gestalten. Dieses neue Netzwerk wurde speziell für die Bedürfnisse von DeFi-Anwendungen entwickelt und soll Nutzern schnellere Transaktionen und verbesserte Liquidität bieten. Zudem fördert es die Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchain-Netzwerken.

PSA:@unichain testnet is now live on the Uniswap interface



Just enable testnet mode in settings pic.twitter.com/T7voRRb5fi — Uniswap Labs (@Uniswap) October 12, 2024

Unichain wird zunächst im Testnetz gestartet, bevor es als Bestandteil der Optimism Superchain live gehen soll. Durch die Einführung dieser Layer-2-Technologie will Uniswap die bisherige Fragmentierung der Liquidität über mehrere Blockchains hinweg verringern. Uniswap möchte zudem die Abhängigkeit von Ethereum reduzieren und die Transaktionskosten erheblich senken.

