XRP explodiert nach Trumps neuer Zoll-Ankündigung - Wie weit kann der Kurs jetzt steigen?

Trump hat im aktuellen Handelskrieg wieder einmal einen Paradigmenwechsel herbeigeführt. Nachdem er sich seit seinem Liberation Day am 2. April einen harten Schlagabtausch mit wechselseitigen Zoll-Erhöhungen mit China liefert, hat er heute seine Zölle auf chinesische Importe in die Vereinigten Staaten von Amerika auf 125 Prozent angehoben.

Zeitgleich erklärte er, die Zölle auf 75 Länder, die bereits Kontakt mit den Vereinigten Staaten von Amerika bezüglich der Zoll-Thematik aufgenommen haben, werden für 90 Tage ausgesetzt. Die reziproken Zölle werden während dieses Zeitraumes ebenfalls auf 10 Prozent für alle Länder gesenkt. Daraufhin haben sowohl die Aktien- als auch die Kryptomärkte mit einem regelrechten Kursfeuerwerk reagiert. Das betrifft vor allem den Kurs von $XRP, der eine wichtige Marke zurückerobern konnte.

#Trumponomics – 90 day pause on reciprocal tariffs. Markets will pump on this news. pic.twitter.com/8Pgn5SlNA9 — MartyParty (@martypartymusic) April 9, 2025

$XRP erobert seine 200-Tage-Linie zurück!

Ein besonders negatives Signal für $XRP in den letzten Tagen war, dass der Kurs unter die 200-Tage-Linie gefallen ist. Diese wichtige Marke ist der bedeutendste gleitende Durchschnitt in der technischen Analyse und bildet deshalb eine wichtige Supportlinie. Diese wurde vor 2 Tagen erstmals durchbrochen, doch mit dem heutigen Anstieg infolge des Kursfeuerwerks konnte der Kurs von $XRP diese bedeutende Marke zurückerobern. Das ist ein stark bullishes Signal und könnte die Trendwende bei $XRP einläuten.

(Der Kurs von $XRP konnte im Zuge von Trumps neuer Zoll-Ankündigung seine 200-Tage-Linie zurückerobern – Quelle: Tradingview.com)

Sollte sich die Erholung fortsetzen und die Zoll-Thematik weiter beruhigen, sind die Aussichten für $XRP in den nächsten Wochen und Monaten extrem bullish. Stand in den letzten Tagen ein Crash auf bis zu 0,63 US-Dollar im Raum, dürfte diese Gefahr zumindest vorerst gebannt sein. Ein genaues Kursziel ist derzeit wegen der sich überschlagenden und unmöglich vorherzusagenden politischen Ereignisse und Wendungen im Handelskrieg schwierig. Sollte sich die Entspannung an den Märkten allerdings fortsetzen und keine neuen Hiobsbotschaften eintreffen, könnte sich der Kurs von $XRP schnell wieder in Richtung des Jahreshochs bei 3,4 US-Dollar bewegen.

Ermöglicht dieser Coin bald höhere Gewinne als $XRP?

Solaxy ($SOLX) ist ein einzigartiges Projekt, das derzeit den Kryptomarkt erobert. Solaxy bringt nämlich eine eigene Layer-2-Lösung für Solana mit, die den Grundstein für ein eigenes neues Ökosystem legen könnte. Zusätzlich könnte diese Blockchain die beliebte und meistgenutzte Solana Main Chain künftig deutlich entlasten, wodurch Solaxy schnell bekannt werden könnte am Kryptomarkt und der dazugehörige $SOLX-Coin in weiterer Folge eine regelrechte Kursexplosion hinlegen könnte. Der Presale des Coins ist indessen in vollem Gange und scheint derzeit aufgrund der gewaltigen Nachfrage regelrecht zu explodieren.

(Der Presale von Solaxy gehört schon jetzt zu den erfolgreichsten im aktuellen Jahr, was ein Indikator für einen gewinnbringenden Handelsstart sein könnte – Quelle: solaxy.io)

In den vergangenen Wochen seit dem Beginn des Crashs konnte Solaxy bereits mehr als 29,55 Mio. US-Dollar mit dem Vorverkauf der $SOLX-Token einsammeln. Sollte sich die politische Entspannung fortsetzen, könnte die Nachfrage nach Solaxy noch deutlich stärker anziehen. Damit könnte $SOLX einen unglaublich profitablen Handelsstart nach dem Ende des ICOs hinlegen. Anleger, die sich früh genug positionieren, könnten dabei extrem hohe Gewinne von hunderten Prozent erzielen.

