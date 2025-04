Bitcoin Kurs Prognose: Allzeithoch in Sicht?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die letzten Tage ähneln im Kryptomarkt einer Achterbahn. Sowohl was die Kurse angeht als auch damit verbunden die Emotionen der Anleger. Es geht runter, es geht rauf, es geht wieder runter und dann wieder rauf. Und das auch noch in großen Handelsspannen, wobei die Volatilität im Bitcoin deutlich geringer ist als die Volatilität im Aktienmarkt, was an sich ein Novum und eine bemerkenswerte Entwicklung darstellt.

Zudem scheint ein großer Teil des Schocks, der durch den schwelenden Handelskrieg entstanden ist, bereits verdaut zu sein. Denn obwohl China heute erneut hohe Gegenzölle auf US-Importe bekannt gegeben hatte, bewegt sich der Bitcoin-Kurs im Gewinn. Könnte diese Stabilisierung jetzt zu einem Anstieg auf das Allzeithoch führen?

Bitcoin dreht jetzt an der wichtigsten Supportzone

In den letzten beiden Tagen hat sich der Bitcoin-Kurs an seiner bedeutendsten Supportzone Halt gemacht und beginnt seitdem wieder nach oben zu laufen. Interessant ist, dass beim Kurs heute trotz der Reaktionen seitens der Europäischen Union und Chinas auf die US-Zölle ein Tagesgewinn im Bitcoin zu Buche steht.

Das zeigt, dass die Zollthematik trotz ihrer anhaltenden Präsenz immer mehr an Schrecken verliert. Der Markt hat offenbar bereits einiges eingepreist. Wenn in den nächsten Tage und Wochen neue Nachrichten zum Handelskrieg aufflackern, werden zwar wahrscheinlich auch die Kurse von Bitcoin & Co. erneut fallen, aber nicht mehr so heftig wie in den letzten Tagen.

(Der Bitcoin-Kurs machte an seiner bedeutendsten Supportzone eine Umkehr – Quelle: Tradingview.com)

Ob und wann sich die Lage im Handelskrieg endgültig beruhigt, ist jetzt noch nicht abzusehen. Allerdings deutet vieles darauf hin, dass das Schlimmste bereits überstanden ist. Wenn die nächsten Inflationszahlen kommen oder erneut drastisch höhere Zölle seitens der USA oder China verhängt werden, dürfte der Kryptomarkt zwar noch einmal in Mitleidenschaft gezogen werden, aber es ist unwahrscheinlich, dass der Bitcoin-Kurs unter seine aktuelle Unterstützungszone fällt.

Damit könnte eine Erholungsrallye auf das Allzeithoch näher sein als gedacht. Diese könnte zwar von häufigeren Korrekturen als in den letzten Jahren begleitet werden, dennoch wird ein erneuter Run auf das Allzeithoch bei 109.114,88 US-Dollar und darüber hinaus immer wahrscheinlicher.

Während sich andere Kryptowährungen langsam erholen, steigt dieser Coin immer weiter

Der aktuelle Crash hat die Kurse vieler Coins auf Talfahrt geschickt und manche Coins regelrecht in sich zusammenfallen lassen. Doch der BTC Bull Token ($BTCBULL), ein neues Projekt, das sich derzeit im ICO befindet, scheint von den aktuellen Verwerfungen auf dem Markt vollkommen unbeeindruckt zu bleiben. Denn innerhalb weniger Wochen ist der BTC-Bull-Token auf mehr als 4,52 Mio. US-Dollar angestiegen.

Das ist angesichts der politischen Gegebenheiten und der schwierigen Marktlage sensationell und spricht für eine hohe Nachfrage seitens der Anleger. Derzeit ist der BTC Bull Token am Kryptomarkt noch relativ unbekannt, doch sobald er seinen Launch an den verschiedenen Krypto-Börsen feiert, könnte sich das schlagartig ändern.

Erfahre jetzt alles über den BTC Bull Token.

(Trotz des aktuellen Crashs ist der BTC Bull Token in den letzten Wochen stark angestiegen – Quelle: btcbulltoken.com)

Was den BTC Bull Token so erfolgreich macht, ist seine direkte Anbindung an die Kursentwicklung des Bitcoins. Sobald dieser einen vorab festgelegten Meilenstein erreicht, profitieren die Investoren von $BTCBULL. Steigt Bitcoin beispielsweise auf 125.000 US-Dollar, so findet bei $BTCBULL ein Token-Burn statt, wodurch das Gesamtangebot verknappt wird und der Coin im Kurs steigen könnte. Steigt der Kurs der größten und ältesten Kryptowährung auf 150.000 US-Dollar, erhalten alle Investoren des BTC-Bull-Tokens sogar einen Bitcoin-Airdrop! Der BTC Bull Token könnte daher laut Analysten einer der interessantesten Coins im Jahr 2025 sein, weshalb Anleger, die von dem Potenzial profitieren wollen, schnell zuschlagen sollten. Aktuell ergibt sich nämlich noch die Gelegenheit, $BTCBULL im Presale zum günstigen Fixpreis zu kaufen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $BTCBULL im Presale kaufen.



