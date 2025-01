Krypto News Vorschau: Diese Coins werden ab nächster Woche unter Trump wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die letzten Wochen und Monate am Kryptomarkt waren außergewöhnlich und vieles, was heute Realität ist, wäre vor einem Jahr noch undenkbar gewesen. Bitcoin notiert bei über 100.000 Dollar, Solana hat erst heute ein neues Allzeithoch erreicht und der US-Präsident bringt einen Meme Coin auf den Markt, der unzählige Anleger reich gemacht hat. Man kann also durchaus von verrückten Zeiten sprechen. Noch verrückter könnte es ab morgen werden, wenn Trump tatsächlich Präsident ist. Immerhin hat er der Krypto-Community einige Versprechen im Wahlkampf gemacht.

Die Erwartungen an Trump könnten den Markt explodieren lassen

Schon seit Monaten ist die Krypto-Community im Trump-Fieber. Der designierte Präsident hat im Wahlkampf versprochen, die USA zum globalen Krypto-Zentrum zu machen. Diese Vision scheint er bereits vor Amtsantritt umzusetzen, was sich in steigenden Kursen bei Bitcoin und vielen Altcoins widerspiegelt. Die größte Kryptowährung der Welt notiert aktuell wieder nahe am Allzeithoch von 108.000 Dollar. Der Anstieg der letzten Tage zeigt, dass sich Investoren für das in Stellung bringen, was nun kommen könnte.

(Bitcoin Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen – Quelle: Coinmarketcap)

Michael Saylor, CEO von MicroStrategy und einer der bekanntesten Bitcoin-Befürworter, gab nach dem renommierten Krypto-Ball Anlass für Spekulationen. Sein Unternehmen hält 450.000 Bitcoin im Wert von knapp 48 Milliarden US-Dollar. In einem Tweet deutete er an, dass wohl großartige Zeiten auf Bitcoin zukommen werden.

https://twitter.com/saylor/status/1880638185749008786

Nicht nur Bitcoin dürfte explodieren

Die Rallye, die sich viele von Trump erhoffen, dürfte nicht nur Bitcoin betreffen. $XRP hat bereits in den letzten Wochen eine enorme Performance hingelegt und bewegt sich mit großen Schritten in Richtung Allzeithoch. Ripple-Investoren sehen dem Amtsantritt optimistisch entgegen, da erwartet wird, dass die unter der Biden-Regierung verhärtete Regulierung gelockert wird.

Auch Solana ($SOL) erlebt einen massiven Aufschwung. Der Erfolg des neuen $TRUMP-Meme-Coins, der auf der Solana Blockchain gelauncht wurde, hat den $SOL-Kurs auf ein neues Allzeithoch katapultiert. Analysten sind sich einig, dass die von Trump angekündigte kryptofreundliche Politik auch Solana weiter antreiben dürfte.

Strategische Krypto-Reserve als Gamechanger?

Zusätzlich stehen Gerüchte über eine strategische Krypto-Reserve der USA im Raum. Laut einem Bericht der New York Post könnten neben Bitcoin auch Altcoins wie Solana und XRP für diese Reserve gekauft werden. Das würde nicht nur Vertrauen in Kryptowährungen stärken, sondern den Kurs der genannten Coins langfristig stabilisieren und nach oben treiben.

Trump hat mit seinem Launch seines eigenen Meme Coins aber auch bewiesen, dass er bereit ist, auch den Meme Coin Markt anzukurbeln. Das ist ihm bisher auch schon gelungen und wer den Hype um $TRUMP verpasst hat, könnte mit Flockerz ($FLOCK) eine zweite Chance auf hohe Gewinne bekommen.

Jetzt mehr über Flockerz erfahren.

Wird Flockerz ebenfalls von Trump profitieren?

Trump hat mit seinem eigenen Coin gezeigt, dass er kein Problem mit Meme Coins hat, sodass es in naher Zukunft wohl noch häufiger zu Kursexplosionen von tausenden Prozent bei Meme Coins kommen könnte. Vor allem, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Aktuell deutet bei Flockerz ($FLOCK) alles auf eine solche Kursexplosion hin. Allerdings haben Anleger hier noch für kurze Zeit die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da der $FLOCK-Kurs derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist.

($FLOCK Token-Vorverkauf – Quelle: Flockerz Website)

Schon nach kurzer Zeit haben Anleger $FLOCK-Token im Wert von über 11 Millionen Dollar im Presale gekauft. Das liegt daran, dass Flockerz der erste Meme Coin ist, bei dem von Anfang an die Community das Sagen hat. Anleger können über eine Vote 2 Earn Funktion über wichtige Fragen zur Zukunft des Projekts abstimmen und erhalten dafür zusätzliche Token als Belohnung. DIe hohe Nachfrage während des Presales und das einzigartige Konzept führen Analysten zu der Annahme, dass der $FLOCK-Kurs nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte.

Jetzt noch für kurze Zeit $FLOCK im Presale kaufen.

