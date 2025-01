Krypto News Vorschau: Diese Coins werden nächste Woche wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das neue Jahr hat für Krypto-Investoren hervorragend angefangen. Der Bitcoin-Kurs hat zugelegt und das hat sich auch auf den gesamten restlichen Markt positiv ausgewirkt. Viele Altcoins liegen bereits deutlich im Plus und das könnte in diesem Jahr auch noch eine ganze Weile so weitergehen. Wer die Nachrichtenlage am Kryptomarkt verfolgt, ist von den aktuellen Kursentwicklungen auch nicht überrascht und auch für die kommende Woche gibt es wieder einiges, das Anleger beachten sollten, um die Chancen nicht zu verpassen. Mehrere Möglichkeiten könnten sich in der kommenden Woche auftun.

Ethereum ($ETH) Rallye

Ethereum konnte im letzten Jahr nicht ganz so stark performen, wie sich das viele Investoren und Analysten erhofft haben. Eigentlich hat man erwartet, dass auch die zweitgrößte Kryptowährung der Welt ein neues Allzeithoch erreicht, wenn Bitcoin auf über 100.000 Dollar steigt. Das blieb bisher aus. Zwar sind die Prognosen für Ethereum extrem bullish, bisher war davon aber noch wenig zu spüren. Das scheint sich nun aber zu ändern.

(Monatliche Gewinne und Verluste bei Ethereum – Quelle: Bitcoin Monthly Return)

Ethereum hat vor allem im ersten Quartal eines Jahres Saison und der Januar hat für $ETH schon oft Gewinne von weit mehr als 30 % gebracht. Bisher ist $ETH im Januar um knapp 9 % gestiegen. Damit stehen die Chancen gut, dass es für Ethereum in diesem Monat noch deutlich weiter bergauf geht, sodass sich ein Einstieg hier lohnen könnte. In der kommenden Woche dürfte es noch früh genug sein, um einen Teil der potenziellen Gewinne mitzunehmen.

Preiserhöhung bei Wall Street Pepe ($WEPE)

Wer sich am Kryptomarkt nicht nur auf die größten Coins nach Marktkapitalisierung beschränkt, dürfte bereits den Hype um Wall Street Pepe mitbekommen haben. Der neue Meme Coin, der an $PEPE angelehnt ist, bricht aktuell alle Rekorde und könnte der nächste Milliarden Dollar Meme Coin gehen, wenn es nach einigen Analysten geht. Derzeit sind die $WEPE-Token noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger über 40 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein.

($WEPE Token-Vorverkauf – Quelle: Wall Street Pepe Website)

Schon während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis mehrfach erhöht, sodass frühe Investoren schon einen ersten Buchgewinn mitnehmen können. Allerdings findet die nächste Preiserhöhung schon am kommenden Dienstag statt. Wer noch vorher investiert, profitiert bereits von der Preisdifferenz des aktuellen Vorverkaufspreises und des Listing-Preises an den Börsen. Wall Street Pepe überzeugt auch mit einer Staking-Funktion, die in den ersten 2 Jahren überdurchschnittlich hohe Renditen auszahlt.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $WEPE im Presale kaufen.

Letzte Chance bei Flockerz ($FLOCK)

Auch Flockerz ($FLOCK) ist ein Meme Coin, bei dem Anleger noch die Möglichkeit haben, vor dem Listing an den Kryptobörsen zu investieren. Die $FLOCK-Token sind allerdings nur noch für wenige Tage im Vorverkauf erhältlich. Der Launch an den Börsen steht also unmittelbar bevor, sodass es sich hier um eine einmalige Gelegenheit handeln könnte, sein Kapital in Kürze zu vervielfachen. Zumindest gehen einige Experten, die auf den Coin aufmerksam geworden sind, davon aus, dass der Kurs nach dem Launch stark steigt.

($FLOCK Token-Vorverkauf – Quelle: Flockerz Website)

Flockerz ist der erste Meme Coin, bei dem die Community das Sagen hat, da jeder Investor über eine Vote 2 Earn Funktion über wichtige Fragen zur Zukunft des Projekts abstimmen kann und dafür sogar zusätzliche $FLOCK-Token als Belohnung erhält. Die Staking-Rendite ist bei Flockerz mit über 300 % aktuell noch extrem hoch, sodass die meisten Käufer ihre Token bereits staken. Dadurch wird das Angebot beim Launch verknappt, was eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher macht. Analysten halten einen Anstieg um mehr als das 10-fache für möglich.

Jetzt noch für kurze Zeit $FLOCK im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.