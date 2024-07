Krypto-Presale WienerAI explodiert über 8 Mio. $: Vorverkauf endet in 4 Tagen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

WienerAI ($WAI) hat im Vorverkauf bereits über 8 Millionen US-Dollar gesammelt. Damit bleibt die Dynamik im Presale des neuen Meme-Coins weiterhin hoch. Sowohl in zuletzt bullischen Marktphasen als auch in der Korrektur floss mehr Kapital zu WienerAI. Weniger als vier Tage verbleiben bis zum Ende des Verkaufs.

Dieser innovative Meme-Coin, der durch das typische Dackel-Maskottchen repräsentiert wird, möchte Memes mit Nutzen verbinden. Neben dem humorvollen Aspekt bietet WienerAI nämlich eine fortschrittliche Technologie, die das Interesse der Vorverkaufs-Investoren geweckt hat: einen leistungsstarken KI-basierten Handels-Chatbot, der den Kryptohandel zugänglicher macht.

Unabhängig vom Erfahrungsstand der Nutzer erleichtert der Handelsbot von WienerAI die Identifizierung von Handelsmöglichkeiten durch eine einfache Frage-Antwort-Funktion, ähnlich wie bei ChatGPT.

Der aktuelle Vorverkaufspreis von WienerAI stellt im Hinblick auf die prognostizierten zukünftigen Gewinne ein attraktives Angebot dar. Über 70 Prozent der gesammelten Mittel sind bereits im Staking investiert, was das Vertrauen der Anleger in das Potenzial von $WAI unterstreicht. Zugleich wird das handelbare Angebot damit deutlich verknappt.

Mit einem endgültigen Vorverkaufspreis von nur 0,00073 US-Dollar pro $WAI bietet sich hier eine lukrative Chance.

Besser Kryptowährungen handeln: Darauf setzt WienerAI

Der Krypto-Handel erlebt global einen Aufschwung, weshalb Händler zuverlässige Werkzeuge zur Entscheidungsfindung benötigen. Mit fortschreitender Akzeptanz von Krypto wächst auch das Interesse an intelligenter Unterstützung im aktiven Handel. Moderne Technologien wecken hier Fantasie. Die globale Nutzerbasis im Kryptomarkt stieg laut Statista von 101 Millionen im Q3 2020 auf 575 Millionen im November 2023 und wächst im aktuellen Bullenmarkt 2024 weiter. Damit dürften mittelfristig deutlich mehr Menschen Kryptos besitzen und handeln, was einen wachsenden Zielmarkt für Krypto-Trading-Tools bedeutet.

Nun möchte WienerAI eine Lösung für viele Probleme im Trading bieten. Denn ein Großteil der Händler ist eben nicht profitabel. Hier fehlt es an den notwendigen Tools. Die innovative Technologie von WienerAI wurde speziell entwickelt, um Händlern zu helfen, sich frühzeitig in Position zu bringen und solide Handelsmöglichkeiten zu nutzen, bevor sie entstehen. Dies verspricht, den Handel effizienter und profitabler zu gestalten. Moderne Technologie soll den Herausforderungen, die viele Händler bisher hatten, erfolgreich begegnen.

WienerAI: Innovativer, KI-gestützter Trading-Bot für Alle!

Der bald erscheinende KI-gestützte Trading-Bot von WienerAI soll ein unverzichtbarer Begleiter für Investoren werden. Der Bot funktioniert wie ein Chatbot, der es Nutzern ermöglicht, Handelsfragen über eine benutzerfreundliche Oberfläche einzugeben und sofort Ergebnisse zu erhalten.

Händler können nach Marktchancen fragen, WienerAI identifiziert potenzielle Trades und verweist auf die beste dezentrale Börse (DEX) zur Ausführung. Zusätzlich erklärt der Bot die Gründe für seine Handelsempfehlungen, was eine wertvolle Lernerfahrung bietet. Hier gibt es also ein umfassendes Gesamtpaket.

Ferner ermöglicht der Bot die direkte Ausführung von Trades über die Chatbot-Oberfläche, was den Handelsprozess nahtlos und effizient gestaltet. Diese Technologie verspricht, den Krypto-Handel zugänglicher und profitabler zu machen.

WienerAI erhebt keine Gebühren für den direkten Tausch über die Oberfläche und schützt Nutzer vor Bots mit maximal extrahierbarem Wert (MEV). Die Plattform ist unendlich aktualisierbar, um die Relevanz in der sich ständig weiterentwickelnden Krypto-Handelslandschaft sichern. Die Entwickler wollen WienerAI also modular stärken, um zeitgemäße Tools für die Krypto-Trader und Nutzer bereitzuhalten.

Countdown läuft: WienerAI Presale endet in weniger als vier Tagen

Noch vor der Einführung des WienerAI-Handelsbots ist ein Kauf der nativen ERC-20-Token WAI im Presale möglich.

Investoren können ihr Wallet mit der WienerAI-Website verbinden und $WAI mit ETH, USDT oder BNB erwerben. Kredit- und Debitkartenzahlungen werden ebenfalls akzeptiert.

WienerAI hat ferner eine vollständige Prüfung durch SolidProof erfolgreich bestanden, ohne dass kritische Probleme im Code festgestellt wurden. Dies ist gerade für neue Coins wichtig, um Vertrauen aufzubauen.

Aktuelle Informationen zum Vorverkauf finden sich in der WienerAI-Community auf X und Telegram. Es bleiben mittlerweile nur noch vier Tage, um in eine neue Kryptowährung zu investieren, die den Handel revolutionieren könnte.

