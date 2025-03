Krypto Prognose von VanEck: 520 $ für Solana in 2025, Layer-2 Solaxy erreicht 26 Mio. $ im Presale

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Solana ($SOL) zeigte zuletzt eine moderate Kursentwicklung, während die Layer-2-Lösung Solaxy ($SOLX) im Vorverkauf stark wächst und bereits 26 Millionen US-Dollar überschritten hat. Trotz eines Rückgangs auf 115 US-Dollar am Dienstag konnte sich $SOL um 7,83 % erholen und notiert nun bei 124 US-Dollar. Dennoch bleibt der Abstand zum Allzeithoch mit 57 % erheblich, was eine vollständige Erholung herausfordernd macht. Die Investmentfirma VanEck zeigt sich jedoch optimistisch und sieht das Potenzial für einen Anstieg auf 520 US-Dollar bis zum Jahresende, was einer deutlichen Kurssteigerung entsprechen würde.

Our Solana Price Target by the End of 2025 is $520



We value Solana (SOL) based on its projected year-end market share within the smart contract platform (SCP) market. Our SCP market cap forecast is derived from U.S. M2 money supply growth, given its strong historical correlation… — VanEck (@vaneck_us) February 6, 2025

Das Wachstum einer Blockchain stärkt oft das gesamte Ökosystem, wovon Solaxy erheblich profitieren könnte. Als erste Layer-2-Lösung von Solana zielt Solaxy darauf ab, bestehende Netzwerkineffizienzen zu reduzieren und die Skalierbarkeit sowie Leistung der Haupt-Blockchain zu verbessern. Der native Token $SOLX ist derzeit ausschließlich im Vorverkauf erhältlich, was Investoren einen frühen Zugang zu vergünstigten Preisen ermöglicht. Aktuell liegt der Preis bei 0,001662 US-Dollar, bevor in 33 Stunden eine weitere Erhöhung erfolgt. Zusätzlich bietet das Staking von $SOLX eine potenzielle jährliche Rendite von 156 %, die sich je nach Höhe der im Staking-Smart-Contract hinterlegten Einlagen dynamisch anpasst. Diese Kombination aus technologischem Nutzen und Anreizen könnte das Interesse an Solaxy weiter steigern.

VanEck veröffentlicht bullische Solana Prognose

VanEck sieht einen möglichen Anstieg von Solana ($SOL) auf das Vierfache des aktuellen Werts in der Entwicklung der US-Geldmenge begründet. Die Investmentfirma erwartet, dass der Gesamtwert von Smart-Contract-Plattformen wie Solana und Ethereum mit der M2-Geldmenge korreliert, die historisch eng mit den Kryptopreisen verbunden war. Seit Januar 2025 ist M2 bereits auf 21 Billionen US-Dollar gestiegen, mit einer Prognose von 22,3 Billionen US-Dollar bis Jahresende. Diese Einschätzung gewinnt an Glaubwürdigkeit, da der US-Verbraucherpreisindex im Februar nur um 0,2 % anstieg – der geringste Zuwachs seit Oktober 2024, was auf eine stabilere Inflation hindeutet.

M2 (M2SL) | FRED | St. Louis Fed

Rezessionsängste haben zugenommen, nachdem Donald Trump neue Zölle auf ausländische Waren eingeführt hat. Diese Maßnahme belastete die Aktienmärkte und drückte das Verbrauchervertrauen. Seit Februar verzeichnete der S&P 500 einen Rückgang von 8 %, während der Nasdaq-100 um 11 % fiel. In einem solchen wirtschaftlichen Umfeld könnte die Federal Reserve auf expansive Maßnahmen wie Zinssenkungen oder quantitative Lockerung setzen, was die US-Geldmenge (M2) erhöhen würde. Ein solches Szenario könnte den Marktwert von Smart-Contract-Plattformen auf 1,1 Billionen US-Dollar steigern – ein Plus von 43 %. Solana hält derzeit rund 15 % dieses Marktes, doch VanEck erwartet einen Anstieg auf 22 % bis Ende 2025. Dieser Optimismus basiert auf dem Wachstum der Entwickler-Community, steigenden DEX-Volumina und einer wachsenden Nutzerbasis. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, könnte Solanas Marktkapitalisierung 250 Milliarden US-Dollar erreichen, was einen Kurs von 520 US-Dollar pro Token bedeuten würde.

Solana-Preis – CoinGecko

Die Einführung von Solaxy, Solanas erster Layer-2-Chain, könnte das Wachstum von $SOL weiter beschleunigen. Durch die Entlastung des Mainnets stärkt Solaxy die Skalierbarkeit und Effizienz, was Solana dabei helfen könnte, seinen Marktanteil auszubauen und den Token näher an neue Allzeithochs zu führen

Treibt Solaxy als erste Layer-2 Solana weiter an?

Solana hatte in der Vergangenheit wiederholt mit Netzwerkausfällen zu kämpfen, was seine Position als potenzieller „Ethereum-Killer“ schwächte. Trotz einer hohen Transaktionskapazität, die mit Zahlungsnetzwerken wie Mastercard und Visa vergleichbar ist, führte starker Netzwerkverkehr immer wieder zu Leistungseinbrüchen. Diese Stabilitätsprobleme verhinderten bislang eine dominierende Stellung im Smart-Contract-Markt.

Die Einführung von Solaxy bringt eine entscheidende Verbesserung. Als Rollup-Lösung reduziert Solaxy die Belastung des Solana-Mainnets, indem es Transaktionen effizienter verarbeitet und Engpässe entschärft. Dies ermöglicht eine stabilere Netzwerkleistung, wodurch Solana große Transaktionsvolumina bewältigen kann, ohne ausschließlich auf das Kernnetzwerk angewiesen zu sein.

Mit den neuesten Solaxy-Upgrades wurden wesentliche Fortschritte erzielt. Optimierungen an der Rollup-Infrastruktur sorgen für schnellere Transaktionen, geringere Gebühren und eine effizientere On-Chain-Datenspeicherung. Zudem arbeitet das Entwicklerteam an einer neuen Bridge-Benutzeroberfläche, die reibungslose Cross-Chain-Transfers zwischen Solana, Ethereum, Base und Solaxy ermöglichen soll. Diese Entwicklungen verbessern nicht nur die Skalierbarkeit, sondern stärken auch das gesamte Solana-Ökosystem und seine Wettbewerbsfähigkeit.

Token Launchpad Expansion



We’re in talks with key platforms to facilitate token launches on Solaxy. Deploying your project just got easier!



Rollup Infrastructure & Data Availability



Optimizations are in full swing:



Lower latency & higher bandwidth



Reduced… — SOLAXY (@SOLAXYTOKEN) March 7, 2025

Solaxy hat die Multi-Chain-Wallet-Unterstützung erweitert, sodass Nutzer anderer Blockchains nahtlos auf das Solana-Ökosystem zugreifen können. Zusätzlich wurde ein eigenes Token-Launchpad entwickelt, um Projektstarts zu erleichtern und das Wachstum der Plattform zu fördern – ein weiterer Schritt zur Stärkung des gesamten Solana-Ökosystems.

Der native Token von Solaxy, $SOLX, ist zentral für das Ökosystem und könnte ein ähnliches Wachstumspotenzial wie Solana selbst aufweisen. Derzeit ist $SOLX ausschließlich im Vorverkauf erhältlich, bevor ein breiterer Marktzugang die Nachfrage weiter steigern könnte.

Interessierte Investoren können über die Solaxy-Website am Vorverkauf teilnehmen, indem sie ihr Wallet verbinden. Best Wallet bietet eine Multi-Chain-Unterstützung und ermöglicht die Verwaltung von $SOLX, das aktuell auf Ethereum verfügbar ist. Kürzlich wurde das Wallet um Bitcoin erweitert, eine Integration mit Solana ist in Planung.

Der Download von Best Wallet ist über Google Play oder den Apple App Store möglich. Darüber hinaus können Nutzer die Entwicklung von Solaxy verfolgen, indem sie der Community auf X und Telegram beitreten. Die Einführung von Solanas erster Layer-2-Lösung könnte einen wichtigen Meilenstein für das gesamte Ökosystem darstellen.

