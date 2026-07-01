DAX24.972 +0,5%Est506.277 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 +3,7%Nas25.508 -0,1%Bitcoin58.027 +1,6%Euro1,1423 +0,1%Öl89,64 +0,5%Gold4.064 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- NVIDIA legt Nebius-Beteiligung offen -- Netflix, TSMC, BYD, Chip-Aktien, Lufthansa, Siemens Energy, Microsoft, AMD, Apple, Novo Nordisk, Micron im Fokus
Top News
Kryptokurse am Mittag Kryptokurse am Mittag
Milliarden-Deal gestoppt: Gericht bremst Paramount bei Warner-Übernahme aus - Aktien dennoch fester Milliarden-Deal gestoppt: Gericht bremst Paramount bei Warner-Übernahme aus - Aktien dennoch fester
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Mittag

21.07.26 12:43 Uhr
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum: Aktuelle Kurse am Mittag | finanzen.net

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
53.665,7084 CHF 838,2488 CHF 1,59%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
58.026,8262 EUR 909,7257 EUR 1,59%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
49.387,7927 GBP 845,4752 GBP 1,74%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.785.582,2265 JPY 190.645,0833 JPY 1,80%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
66.296,5217 USD 1.094,5011 USD 1,68%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.570,7056 CHF 29,8014 CHF 1,93%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.698,3482 EUR 32,3211 EUR 1,94%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.445,4981 GBP 29,5856 GBP 2,09%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
315.675,9576 JPY 6.636,2482 JPY 2,15%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.940,3883 USD 38,5353 USD 2,03%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
63,3949 CHF 0,4596 CHF 0,73%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
68,5467 EUR 0,5009 EUR 0,74%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
58,3414 GBP 0,5112 GBP 0,88%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
12.740,9266 JPY 118,7877 JPY 0,94%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
78,3156 USD 0,6380 USD 0,82%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0,9166 CHF 0,0160 CHF 1,77%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
0,9911 EUR 0,0173 EUR 1,78%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,8435 GBP 0,0160 GBP 1,93%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
184,2187 JPY 3,5877 JPY 1,99%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,1324 USD 0,0207 USD 1,87%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
468,1760 CHF 6,0629 CHF 1,31%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
506,2221 EUR 6,5850 EUR 1,32%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
430,8558 GBP 6,2274 GBP 1,47%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
94.092,6924 JPY 1.412,4987 JPY 1,52%
Charts|News

Um 12:26 ist Bitcoin 66.325,55 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Mittag 1,72 Prozent höher als am Vortag (66.325,55 US-Dollar).

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,4 Prozent. Bei einem Kurs von 8,69 EUR beträgt die Performance seit Auflage -5,7 Prozent.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 47,30 US-Dollar am Vortag auf 47,42 US-Dollar nach oben (0,25 Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 2,12 Prozent auf 1.942,13 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1.901,85 US-Dollar.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 224,17 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (220,14 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,83 Prozent.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Ripple-Kurs 1,85 Prozent stärker bei 1,132 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,112 US-Dollar.

Währenddessen wird Monero bei 345,96 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,44 Prozent im Vergleich zum Vortag (337,71 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1698 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,1747 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1925 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,3265 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3266 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 578,19 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (570,36 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0735 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,81 Prozent auf 78,30 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 77,68 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Avalanche-Kurs 1,15 Prozent stärker bei 6,648 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 6,573 US-Dollar.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 1,68 Prozent auf 8,717 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 8,573 US-Dollar wert.

Nach 0,7632 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Dienstagmittag um 1,21 Prozent auf 0,7724 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com