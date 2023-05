Wie die deutsche Wirtschaft vom Metaverse profitieren kann

• Metaverse und KI - kein Gegensatz• Investitionen ins Metaverse als Investitionen in die Zukunft• Metaverse vereint alle Realitäten

Derzeit scheint das Thema KI in der Tech-Welt das Metaverse abgelöst zu haben. "Künstliche Intelligenz" erlebt derzeit einen Hype. Auch der Facebook-Mutterkonzern Meta, 2021 nach dem Metaverse umbenannt, bekräftigte bei der Bilanzvorlage für das erste Quartal 2023 seine Investitionen im Bereich der KI. Mark Zuckerberg betonte jedoch gleichzeitig, dass Investitionen in Künstliche Intelligenz keine Abkehr von der Version eines Metaversums bedeuten, vielmehr spiele KI mittlerweile in jedem Unternehmensbereich eine zentrale Rolle. Das ist nicht verwunderlich, ist der Übergang zwischen beiden Bereichen doch fließend. Seine Investitionen ins Metaverse verteidigte Zuckerberg vor besorgten Anlegern als "Investitionen in die Zukunft".

Während die für das Metaverse zuständige Geschäftseinheit Reality Labs im ersten Quartal dieses Jahres einen Verlust von 4 Milliarden US-Dollar verzeichnete und auch weitere Verluste in diesem Jahr in Aussicht stellte, konnte der Meta-Konzern insgesamt die Erwartungen der Analysten mit einem Gewinn von 28,645 Milliarden US-Dollar und einem Umsatzplus von drei Prozent übertreffen.

Entwicklung des Metaverse in Deutschland und der EU

In einem jüngst erschienenen, gemeinsamen Bericht kommen Meta und Deloitte zu dem Schluss, dass das Metaverse in der EU und vor allem auch in Deutschland ein Motor für die wirtschaftliche Entwicklung werden könne. So prognostizieren sie laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung eine Steigerung von 35 bis 66 Milliarden Euro jährlich bis zum Jahr 2035, die auf das Metaverse zurückzuführen seien. In der EU sollen dies laut Prognose 259 bis 489 Milliarden Euro sein, was 1,3 bis 2,4 Prozent des Bruttoinlandprodukts entsprechen würde. Deutschland profitiere dabei vor allem von seiner wirtschaftlichen Ausrichtung auf Produktentwicklung, Produktion und Dienstleistungen.

Metaverse-Technologien in Deutschland: Anwendungsbereiche

Große deutsche Unternehmen wie Siemens und Volkswagen wenden derzeit schon Technologien virtueller und erweiterter Realität an. Mithilfe von VR- und AR-Visualisierungen können etwa Mitarbeiter geschult werden.

Siemens bietet mit "COMOS Walkinside" eine solche 3D-Visualisierung für die Mitarbeiterschulung in Sachen sicherer Anlagenbetrieb an. Das Unternehmen wirbt mit einem deutlich besseren Lerneffekt, den das immersive Training erzielen soll, sowie verbessertem Arbeitsschutz (Gefahrensituationen proaktiv bewältigen) und Kostenersparnis (finanzielle Verluste durch Schäden an Anlagen).

VW setzt Virtual-Reality-Werkzeuge ebenfalls verstärkt in der Mitarbeiterschulung ein, etwa in Fahrsimulatoren. Dynamische Simulatoren sollen den Entwicklern des Automobilkonzerns auch dabei helfen, Fahrzeuge im Hinblick auf Ergonomie (etwa unterschiedliche Anforderungen von Männern und Frauen), Farbe, Ausstattung oder Bedienbarkeit zu beurteilen. "Mit Virtual Reality können wir neue Konzepte sehr früh erlebbar machen. Mit einem Mausklick können wir neue Farben oder ganze Ausstattungslinien einspielen", wird etwa ein Entwickler im Newsroom von VW zitiert.

Technologien der Zukunft: Investitionsdilemma Metaverse

Eine Umfrage der KPMG Ende letzten Jahres hat ergeben, dass viele Führungskräfte aus den Bereichen Tech, Medien und Telekommunikation angesichts fehlender erfolgreicher Anwendungsfälle für das Metaverse zögerlich investierten. Deutlich wurde jedoch auch, dass die Befragten sich zukünftigen Investitionen aufgeschlossen zeigten und angaben, Investitionen in das Metaverse in naher Zukunft aufrechtzuerhalten oder gar erhöhen zu wollen.

Die aktuelle Studie von Meta und Deloitte sieht ebenfalls noch Investitionsbedarf in Technologie und Rechenkapazitäten, stellt jedoch auch einige deutsche und EU-weite Förderprogramme zum Ausbau von Glasfasernetzen oder Quantencomputing heraus. Wichtig ist, den Autoren der Studie zufolge, zu betonen, dass alle Bausteine des Metaverse in die Zukunftsstrategien eingebunden werden sollen, neben der Virtual Reality (VR) und der Augmented Reality (AR). Die sogenannte Extended Reality (XR) dient hier als Überbegriff immersiver Technologien, die virtuelle Realitäten und Objekte generieren und in die reale Welt einbinden.

