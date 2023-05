Neuer NFT-Marktplatz: Auktionshaus Sotheby's erweitert Metaverse-Plattform

• Transaktionen mit Smart Contracts über Ethereum und Polygon• Luxusklasse: Versteigerung digitaler Kunst zu Rekordpreisen• Berühmte NFTs aus der GRAILS-Kollektion von 3AC im Angebot

Nach dem Launch der Metaverse-Plattform geht Sotheby's nun einen weiteren Schritt im Web3 und will künftig die handverlesenen Kunstwerke selbst auf einem eigenen Handelsplatz versteigern. Im Aufbau folgt der NFT-Marktplatz anderen Sekundärmärkten digitaler Kunst - ohne Auktionator oder klassisches Versteigerungsevent. Das Auktionshaus bleibt aber dabei seinem Luxus-Image treu und versteigert ausschließlich eigens kuratierte Werke. Die Plattform soll nicht für den Peer-to Peer-Verkauf geöffnet werden.

Zu Beginn werden die NFTs von weltbekannten 13 Künstlern angeboten, darunter IX Shells, XCOPY, Tyler Hobbs, Claire Silver und Sarah Zucker. Die ausgewählten Künstler, die auf der Plattform angeboten werden, sollen dann variieren.

Die Künstler aus Sotheby's Metaverse erhalten ihre Royalties automatisch direkt über die Blockchain gutgeschrieben - auch hier will das traditionsreiche Auktionshaus neue Maßstäbe für die Künstler in der NFT-Community setzen.

The next evolution of #SothebysMetaverse is here! The most trusted and dynamic destination to collect, buy and sell remarkable digital works. Explore: https://t.co/hZvYIkO3xx pic.twitter.com/dCkaCKlXVm

Wie das Unternehmen mitteilte, sollen die Transaktionen mithilfe von Smart Contracts auf Ethereum und Polygon abgewickelt und mit Ether oder MATIC bezahlt werden.

Sotheby's kann bereits auf Erfahrung im NFT-Markt zurückblicken: So versteigerte das Auktionshaus etwa 2021 einen CryptoPunk für fast 12 Millionen US-Dollar oder Sammlerstücke aus der BoredApes-Kollektion. Auch ein berühmter Fußball-NFT kam schon unter den Hammer, Cruyffs spektakulärstes Tor erzielte im August letzten Jahres einen Rekordpreis von 700.00 US-Dollar.

Auch die beim insolventen Hedgefonds Three Arrows Capital beschlagnahmten NFTs werden ab dem 19. Mai über Sotheby's versteigert.

One of the most significant collections of digital art ever assembled is coming to auction at Sotheby's across a series of multiple sales throughout 2023.



It all starts 19 May during the Marquee Sale Week at Sotheby’s New York. https://t.co/SrjdtubD3W #SothebysGRAILS pic.twitter.com/AoXRNAbUq7