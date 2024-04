LUNC steigt nach der Freilassung von Do Kwon und fällt anschließend erneut: Anleger investieren in PEPE und MEDA

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die jüngste juristische Entscheidung, Terra-Gründer Do Kwon zu entlassen, hat zu starken Kursschwankungen auf dem Kryptomarkt geführt. LUNC erlebte einen Anstieg nach der Nachricht, nur um später aufgrund von Gewinnmitnahmen betroffen zu sein. Inmitten dieser Volatilität suchten die Anleger nach mehr Potenzial bei PEPE und Milei Moneda ($MEDA), was das Interesse an diesen Projekten mit vielversprechender Marktdynamik weckte. Aber warum setzen die Anleger auf diese Kryptos?

Kwons Freilassung löst LUNC-Marktreaktion aus

Das montenegrinische Gericht hat kürzlich Do Kwon, dem Gründer von Terra, bedingten Hausarrest gewährt, anstatt ihn wie ursprünglich geplant an Südkorea auszuliefern. Diese Entscheidung hat die Aufmerksamkeit der Krypto-Community auf sich gezogen und eine Reihe von Ereignissen ausgelöst.

Als Reaktion auf diese Krypto-Nachrichten erlebte der Preis von LUNC einen bemerkenswerten Anstieg, der innerhalb einer Woche um mehr als 70 Prozent in die Höhe schoss und ein Wochenhoch von 0,00017 US-Dollar erreichte. Dieser Anstieg war jedoch nur von kurzer Dauer, da der Preis anschließend auf 0,000154 US-Dollar zurückging. Marktbeobachter führen diesen starken Rückgang auf eine Preiskorrektur zurück, die wiederum im engen Zusammenhang mit Gewinnmitnahmen und einen breiteren Marktausverkauf steht.

Darüber hinaus beobachten Krypto-Analysten die Volatilität des Marktes genau und gehen davon aus, dass der Preis von LUNC weiterhin unter Druck stehen könnte. Nach ihren Prognosen könnte der Preis von LUNC bis zum 27. April auf 0,000132 US-Dollar fallen.

Angebotsreduzierung steigert den Wert von PEPE

PEPE hat seit Anfang des Jahres einen beeindruckenden Anstieg erlebt, wobei der Preis allein im letzten Monat um über 190 Prozent in die Höhe geschossen ist. In den letzten sieben Tagen hat der Preis von PEPE einen bemerkenswerten Anstieg von über 13 Prozent erlebt, was zu einem entsprechenden Anstieg der Krypto-Marktkapitalisierung um 10 Prozent führte.

Bemerkenswert ist, dass das Gesamtangebot des PEPE-Tokens kürzlich von 180,7 Billionen auf 178,7 Billionen reduziert wurde. Diese Verringerung des Angebots hat das Potenzial, zu einem Preisanstieg beizutragen, da die Performance von Kryptowährungen stark von der Dynamik von Angebot und Nachfrage beeinflusst wird.

Darüber hinaus zeigt der Relative Strength Index (RSI) derzeit einen positiven Ausblick für PEPE, da er über der neutralen Zone liegt. Experten der Branche teilen diesen Optimismus und prognostizieren, dass der Preis von PEPE im Jahr 2024 auf bis zu 0,00004027 US-Dollar steigen könnte.

Investoren finden in Milei Moneda Stabilität und Potenzial

Als die LUNC-Preise nach der Veröffentlichung von Do Kwon wilde Schwankungen erlebten, suchten die Investoren nach stabilen Projekten mit unentdecktem Potenzial. Viele richteten ihre Aufmerksamkeit auf die aufstrebende Milei Moneda. Inspiriert von Javier Milei und seinem Engagement für die Förderung von Innovationen, hat Milei Moneda unter den Liebhabern von Top-DeFi-Projekten große Popularität erlangt.

Milei Moneda zeichnet sich durch ein umfassendes Ökosystem aus, das verschiedene Aspekte wie NFTs, politischen Diskurs und gemeinschaftliches Engagement umfasst. Das Projekt hat auf Plattformen wie X, Discord und Reddit lebendige Gemeinschaften aufgebaut, in denen sich die Mitglieder treffen, um Ideen auszutauschen und ihre gemeinsame Leidenschaft für das Projekt zu genießen.

Derzeit befindet sich Milei Moneda in Phase 1 des Vorverkaufs und bietet seinen nativen Token zu einem Altcoin-Preis von 0,010 US-Dollar an. Hier wird erwartet, dass der Wert von $MEDA mit dem Fortschreiten des Vorverkaufs steigt und bei der für den 21. Mai geplanten Veröffentlichung auf Uniswap 0,020 US-Dollar erreicht. Dies bedeutet, dass frühe Teilnehmer des Vorverkaufs das Potenzial haben, eine erhebliche Rendite von 100 Prozent zu erzielen.

