Nicht Dogecoin: Dieser Meme Coin legt gerade kräftig zu

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Auch wenn Dogecoin die bekannteste Parodiewährung ist, bleibt der große Erfolg in den letzten Tagen aus. Der Presale des Meme Coins Base Dawgz ($DAWGZ) hat stattdessen den nächsten Meilenstein erreicht. Binnen weniger Wochen sind insgesamt rund 2,7 Millionen US-Dollar in den neuen Meme Coin investiert – Tendenz weiter steigend.

Base Dawgz: Meme Coin auf Base und weiteren Blockchains

Base Dawgz strebt an, der führende Meme-Coin auf der Base Chain zu werden, einer Ethereum Layer-2-Plattform, die an Popularität gewonnen hat. Im aktuellen Vorverkaufsstadium wird der native Token $DAWGZ mit 0,006725 Dollar bewertet – ein Anstieg von 40 Prozent gegenüber dem Startpreis von 0,00479 Dollar.

Investoren suchen immer wieder nach neuen Meme-Coins mit hohem Potenzial. Dabei rücken vermehrt Token auf anderen Blockchains als Ethereum in den Vordergrund. Dabei hat jede Blockchain vor allem eines: Hunde-Meme-Coins. Und hier positioniert sich Base Dawgz als eines der früheren Projekte auf der Base-Blockchain. Und zumindest die Daten zeigen, dass Hunde-Meme-Coins weiter gefragt sind. Dieses Jahr verzeichneten Meme-Coins wie Dogecoin ($DOGE), Shiba Inu ($SHIB), Bonk ($BONK) und Floki ($FLOKI) Gewinne von 39,33%, 58,22%, 103% bzw. 410%.

Base Dawgz zielt darauf ab, seinen Einfluss über mehrere Blockchains hinweg auszuweiten, indem es Wormhole- und Portal Bridge-Technologie nutzt. Diese Technologie ermöglicht es Base Dawgz, zwischen verschiedenen Blockchains zu wechseln und so mehr Liquidität zu erschließen, was zu Preisveränderungen führen könnte. Mit der Multi-Chain-Technologie scheint Base Dawgz jedenfalls einen Nerv zu treffen. Anleger können ab 0,006725 USD in Base Dawgz investieren. Allerdings steigt der Preis jede Woche um 5 Prozent an, bis schließlich in einigen Wochen das Listing an Krypto-Börsen ansteht.

Besonders sticht darüber hinaus das Staking hervor. Denn Teilnehmer am Presale können aktuell von einer Staking-Rendite von über 1000 Prozent pro Jahr profitieren. Und das kommt gut an: 28 Prozent der bereits im Presale gekauften Token sind im Staking-Pool gesperrt. Dieser Umstand verringert das Angebot beim Launch zusätzlich. Denn obwohl die Staking-Rendite noch hoch ist, ist Base Dawgz langfristig nicht inflationär. Stattdessen ist die maximale Anzahl an Token auf 8,453 Milliarden begrenzt.

Base Chain geht in die Politik – Auswirkungen für Meme-Coins wie $DAWGZ

Zudem werden Meme-Coins auch von Entwicklungen beeinflusst, die man zunächst nicht mit ihnen in Verbindung setzt. Denn die Kryptowelt nimmt eine immer größer werdende Bedeutung in der Politik ein. So soll Donald Trump beispielsweise 3 Millionen Dollar in Kryptowährungen als Spenden erhalten haben soll. US-Vizepräsidentin Kamala Harris soll an der kommenden Bitcoin-Konferenz in Nashville teilnehmen.

Und auch die Layer-2-Technologie Base hat die politische Arena betreten. Die Layer-2-Plattform hat begonnen, On-Chain-Spenden zu akzeptieren. Berichten zufolge haben sich 13 US-Politiker angemeldet, um Krypto-Spenden zu erhalten. Mit diesem Schritt in die Politik könnte Base neue Meme-Coins anziehen. Base konkurriert darum, die Plattform für Meme-Coins zu werden und bietet Transaktionen, die mit Solana konkurrieren könnten. Der Base Dawgz Smart Contract wurde von Solid Proof einem Audit unterzogen, um den Code zu überprüfen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.