Solana Kurs Crash: SOL und Ökosystem wackeln

Der jüngste Crash am Aktien- und Kryptomarkt macht sich vor allem bei Solana bemerkbar. In den vergangenen 7 Tagen sank der Kurs um 22 Prozent – zeitweise gar um fast 30 Prozent. Keine andere Kryptowährung in den Top 20 musste einen ähnlichen Kurs-Absturz hinnehmen. Daher stellt sich die Frage, ob sich der Solana Kurs kurz- bis mittelfristig erholen könnte oder ob ein weiterer Solana Kurs Crash zu befürchten ist.

Solana Kurs Entwicklung: Die Lage ist besser als bei vielen Altcoins

Interessant ist hierbei der Blick auf den Flash Crash am Kryptomarkt. Binnen weniger Stunden crashte der Solana Kurs von rund 144 US-Dollar auf knapp über 130 USD. Doch genauso schnell konnte sich der SOL Kurs auch erholen.

Der aktuelle Solana Kurs (Quelle: Coinmarketcap)

Bereits als vor wenigen Tagen keine Zinssenkung beim FOMC-Meeting angekündigt worden war, war der Krypto-Markt ins Wanken geraten. Noch am 29. Juli notierte Solana bei rund 192 USD. Der Grund für den Abschwung ist in erster Linie die Angst um eine weltweite Rezession. Die erhoffte Zinssenkung in den USA ist ausgeblieben und auch weltweit stagnieren die Inflationsraten eher oder nehmen zu. Das macht den Kapitalmarkt generell unattraktiver.

Solana trifft eine solche Entwicklung zusätzlich härter als andere Altcoins, da Solana bisher zu den Coins mit der besten Performance in 2024 gehörte. Daher ist das Korrekturpotenzial schlicht größer. Beispiel: Während Cardano (-88%), Avalanche (-85%) oder Dogecoin (-86%) deutlich unter ihren Allzeithochs liegen, beläuft sich der Rückstand von Solana hingegen nur auf 45 Prozent. Im Vergleich zu vielen anderen Altcoins ist dies außerhalb eines Bullruns eine deutlich bessere Bewertung. In den Top 10 performen nur Bitcoin, BNB und Toncoin besser. Alle 3 Coins haben erst in diesem Jahr ihr Allzeithoch aufgestellt.

Solana Meme Coins crashen ebenfalls

Neben Solana haben in den vergangenen Wochen vor allem Meme Coins im Solana-Ökosystem für Furore gesorgt. Doch die Coins trifft es aktuell ebenfalls besonders hart: Dogwifhat hat in den vergangenen 7 Tagen beispielsweise rund 38 Prozent seines Kurses einbüßen müssen. Auch für andere Solana-basierte Meme-Coins wie Popcat oder Ponke ging es in ähnlichen Sphären runter.

Gerade bei den Solana Meme Coins zeigt sich also, wie volatil Kryptowährungen sind, die erst in den vergangenen Monaten einen hohen Anstieg erlebt haben und neue Allzeithochs erreicht hatten. Denn obwohl die eben erwähnten Meme Coins erst in diesem Jahr ihre Allzeithochs erreicht hatten, liegen sie schon wieder 55 bis 70 Prozent unter diesen Werten.

Anders sieht es hingegen bei Pepe Unchained aus. Denn Pepe Unchained befindet sich im Gegensatz zu Dogwifhat und Co. noch im Presale. Dadurch wirken sich die Schwankungen am Markt nicht direkt auf den PEPU-Preis aus. Denn noch beläuft sich der Preis von Pepe Unchained auf 0,008875 USD. Der Preis steigt dabei mit jeder Vorverkaufsstufe weiter an – das nächste Mal geschieht dies in 18 Stunden.

Pepe Unchained im Detail

Im Gegensatz zum regulären Pepe Coin setzt Pepe Unchained nicht nur auf das Pepe Meme, sondern auch auf eine eigene Layer-2-Technologie. Dadurch senkt Pepe Unchained die Gebühren. Das ist nämlich das große Problem von PEPE auf der Ethereum-Blockchain. Zudem könnte so in Zukunft ein ganzes Ökosystem auf der Layer-2-Blockchain von Pepe Unchained entstehen. Das Konzept kommt gut an. Denn in rund 6 Wochen haben Anleger bereits mehr als 7,2 Millionen USD in PEPU investiert.

