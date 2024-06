Steigen nun wieder die Layer-2-Blockchains nach Tagesplus von 21,39 %?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Zu den größten Kursgewinnern haben heute unter anderem die Layer-2s gehört, nachdem sie zuvor stärker unter Mitleidenschaft gezogen wurden. Welche Gründe hinter den Entwicklungen stecken und ob es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um in die Skalierungslösungen zu investieren, wird nun im folgenden Beitrag näher behandelt.

Layer-2s steigen heute besonders stark

In Bezug auf das durchschnittliche Tagesplus der Kryptosektoren befinden sich die Layer-2s heute auf dem zweiten Platz. Dabei konnten sie um beeindruckende 21,39 % zulegen. Laut den Angaben von CoinGecko kommen sie derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 21,13 Mrd. USD und ein tägliches Handelsvolumen von zuletzt 949,73 Mio. USD.

Betrachtet man einmal die Kursentwicklung der führenden Layer-2s Polygon, Arbitrum, Immutable und Optimism über die vergangenen 12 Monate, so konnten sie nur um durchschnittlich 33,06 % zulegen, während es bei Bitcoin 117,91 % waren.

Allerdings haben sich die Skalierungslösungen nicht die gesamte Zeit so schlecht entwickelt. Zeitweise haben sie sogar die Performanz von BTC um mehr als 100 % übertroffen. Dies war insbesondere dann der Fall, als der breite Kryptomarkt gestiegen ist.

Vergleich der Layer-2s mit Bitcoin | Quelle: Tradingview

Im Umkehrschluss verlieren die Layer-2s in einem schwächeren Markt stärker an Wert, wie es bei den Altcoins im Vergleich zu Bitcoin zu erwarten war. Mittlerweile haben sie sich wieder 84,86 % voneinander entfernt und so ist zwar noch nicht das Extrem erreicht, allerdings nimmt die Wahrscheinlichkeit einer Annäherung wieder zu.

Dabei ist jedoch noch unklar, ob zuerst Bitcoin stärker fallen oder die Layer-2s steiler steigen wird. Da sich BTC jedoch bislang nicht am unteren Ende der bullischen Keilformation befindet, wären auf jeden Fall noch weitere Abverkäufe denkbar, die sich auch auf die Skalierungslösungen belastend auswirken.

Ebenso herrscht ein starker Wettbewerb auf dem Markt der Layer-2s, sodass nicht alle zu den großen Gewinnern gehören können. Daher wird eine gute Auswahl und Diversifikation für Investoren wichtig.

Layer-2s bieten weiterhin großes Potenzial

Layer-2s werden weiterhin von den führenden Blockchains wie Bitcoin und Ethereum für die Skalierung benötigt. Denn bei einer hohen Nachfrage kommt es zu Überlastungsproblemen, welche sich in stark steigenden Transaktionsgebühren und einer langsameren Geschwindigkeit äußern.

Genau an dieser Stelle setzen die Layer-2s an, wobei es sich um Sidechains handelt, welche die Transaktionen außerhalb der Haupt-Blockchain berechnen. Anschließend werden die Daten dann auf der Layer-1 gespeichert, um von dessen Dezentralisierung, Unveränderlichkeit und Sicherheit zu profitieren.

Somit kann die Anzahl der Transaktionen pro Sekunde maßgeblich gesteigert und die Gebühren bedeutend gesenkt werden. Damit werden wiederum weitere Anwendungsfälle ermöglicht, wie Mikrotransaktionen und wirkliches On-Chain-Gaming. Ebenfalls verbessert sich somit die Nutzererfahrung.

Überdies bringen einige Layer-2s noch weitere technologische Fortschritte. Dies sind unter anderem Optimistic Rollups oder Zero-Knowledge-Rollups, welche die Effizienz und Sicherheit verbessern.

Aber auch Bitcoin ist aufgrund seiner Technologie in seiner Funktionalität beschränkt. Zwar sind Ordinals und Runes möglich, allerdings können sie mit den Möglichkeiten von Ethereum und Solana nur schwer mithalten. Mithilfe von Skalierungslösungen wie Stacks können hingegen komplexe Anwendungen und mehr auf Bitcoin ermöglicht werden.

Ebenso gibt es Skalierungslösungen wie Immutable X, welche sich auf bestimmte Bereiche spezialisiert haben. So bietet das Projekt besondere Layer-2s, welche für das Gaming optimiert wurden. Dabei werden auch weitere Tools für ein leichteres Onboarding und mehr bereitgestellt.

Pepe Unchained entwickelt neue Ethereum-Layer-2

Im Bereich der Skalierungslösungen positioniert sich ebenso der neue Memecoin Pepe Unchained. Seine Mission liegt darin, den im Kryptobereich beliebten Frosch von der Kette seiner Layer-1 Ethereum zu befreien.

Dafür wird eine eigene Sidechain entwickelt, welche laut Aussagen des Teams die Geschwindigkeit um das 100-Fache steigert sowie niedrigsten Gebühren und sofortige Überbrückungsfunktionen ermöglicht.

Durch die Auslagerung auf die Sidechain soll ebenfalls die Staking-Rendite verdoppelt werden. Derzeit zahlt das Projekt den Vorverkaufsinvestoren 5.098 %. Allerdings sinkt die Rendite mit der Zunahme der in den Staking-Pool eingezahlten Coins.

Bei Pepe Unchained handelt es sich um einen besonderen und lustigen Memecoin, der möglicherweise das Interesse der Investoren weckt, die nach auffälligen Memetoken auf der Suche sind.

Ebenso ist es mehr als nur ein einfacher Memetoken ohne Konzept. Der Erfolg von Pepe Unchained wird jedoch vermutlich maßgeblich von der Nachfrage seiner Layer-2 abhängen. Das Ökosystem soll hingegen in der dritten Phase weiter ausgebaut werden.

Noch kann man den vollständigen Sinn des Projektes nur erahnen. Strategisch betrachtet will es möglicherweise von der hohen DEX-Dominanz der Memecoins profitieren, die derzeit rund 27 % des Handelsvolumens ausmachen und Anfang Mai sogar 67 % erreichten.

Aufgrund der Insidervorwürfe der beliebten Memecoin-Launch-Plattform pump.fun, könnte eine transparentere und sicherere Alternative über eine Blockchain eine attraktivere Lösung bieten. Dabei hätte er aufgrund seiner Kompatibilität zur EVM (Ethereum Virtual Machine) eine hohe Interoperabilität.

Sollte sich hinter der Roadmap-Ankündigung auch eine Launch-Funktion verbergen, mit welcher schnell, einfach, sicher und transparent neue Memecoins gestartet werden, könnte Pepe Unchained für großes Interesse sorgen. Möglicherweise ist es aber auch nur ein unterhaltsames Spekulationsobjekt.

