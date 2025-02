TRUMP und andere Meme Coins crashen - Jetzt einsteigen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Normalerweise geht es an Sonntagen am Kryptomarkt eher ruhig zu. Kryptobörsen haben zwar rund um die Uhr geöffnet, da auch die Blockchain niemals stillsteht, aber das große Geld fließt in der Regel unter der Woche, wenn auch institutionelle Anleger aktiv sind. Heute zeigt sich allerdings ein anderes Bild. Zwar ohne nennenswerte Kapitalzuflüsse, dafür mit einer umso schärferen Korrektur. Der Bitcoin-Kurs ist einmal mehr unter die 100.000 Dollar Marke gefallen und das zieht den gesamten Markt mit nach unten. Dabei trifft es vor allem $TRUMP und andere Meme Coins hart.

Top Meme Coins im freien Fall

$TRUMP hat seit seinem Launch für Aufsehen gesorgt. Erst konnte man nicht glauben, dass der US-Präsident tatsächlich selbst einen Meme Coin auf den Markt gebracht hat, danach wurde es schnell der zweitgrößte Meme Coin der Welt – vor Shiba inu ($SHIB). Seitdem zeigt sich aber ein ganz anderes Bild. Eigentlich ist der Meme Coin seit nach 2 Tagen das Allzeithoch bei einer Marktkapitalisierung von über 14 Milliarden Dollar erreicht wurde, im freien Fall.

Auch heute zeigt sich ein Minus von über 18 % – allein in den letzten 24 Stunden. Auf Wochensicht hat der Coin inzwischen weit über 30 % verloren, womit auch die 20 Dollar Marke unterschritten wurde. Mit $TRUMP fallen auch alle anderen großen Meme Coins wie $PEPE, $SHIB und $DOGE.

(Top Meme Coins nach Marktkapitalisierung – Quelle: Coinmarketcap)

Die Korrektur breitet sich auf den gesamten Markt aus. Laut Daten von Coinmarketcap ist die Marktkapitalisierung aller Coins allein in den letzten 24 Stunden um über 3,5 % eingebrochen. Meme Coins hat es mit einem Minus von über 10 % getroffen. Damit liegt die Bewertung der Meme Coins noch bei 83 Milliarden Dollar. Noch vor einem Monat lag dieser Wert bei rund 120 Milliarden Dollar.

(Meme Coin Marktkapitalisierung – Quelle: Coinmarketcap)

Damit wird schnell deutlich, dass Meme Coins zwar ein enormes Gewinnpotenzial aufweisen, wer den Zeitpunkt zum Verkauf übersieht, kann aber auch schnell hohe Verluste erzielen. Während der aktuellen Korrektur am Markt weichen immer mehr Anleger auf Wall Street Pepe ($WEPE) aus. Hier kennen Investoren zur Zeit kein Halten.

Jetzt mehr über Wall Street Pepe erfahren.

Wall Street Pepe explodiert trotz Korrektur

Geht es für Bitcoin bergab, breitet sich das schnell auf den gesamten Markt aus, wie sich heute wieder zeigt. Anders ist das allerdings bei Coins, die noch im Initial Coin Offering (ICO) angeboten werden. Bei einem Initial Coin Offering haben Anleger die Möglichkeit, neue Kryptowährungen noch vor dem Listing an den Börsen direkt bei den Entwicklern zu einem Fixpreis zu kaufen.

Setzt sich der Coin später an den Börsen durch, kann es schnell zu einer Kursexplosion kommen. Natürlich ist es riskanter, wenn man so früh in einen neuen Coin investiert, allerdings können nach einem erfolgreichen ICO eben auch Renditen von tausenden Prozent in kürzester Zeit realisiert werden. Mit Wall Street Pepe ($WEPE) kommt ein Meme Coin auf den Markt, der aktuell alle Rekorde bricht.

($WEPE Token-Vorverkauf – Quelle: Wall Street Pepe Website)

Obwohl die $WEPE-Token derzeit noch im Vorverkauf angeboten werden, haben Anleger bereits fast 67 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein. Das hat es so noch nie gegeben am Kryptomarkt. Damit bricht Wall Street Pepe schon jetzt alle Rekorde, weshalb sich die meisten Analysten einig sind, dass der Kurs nach dem Launch durch die Decke gehen könnte.

Wall Street Pepe verfügt auch über eine Staking-Funktion, die denjenigen, die ihre Token staken und so für eine gewisse Zeit lang sperren, eine Rendite einbringt. Die Rendite variiert dabei mit der Größe des Staking Pools und ist vor allem am Anfang überdurchschnittlich hoch. Das hat dazu geführt, dass die meisten Käufer aus dem Presale ihre Token bereits staken, sodass eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher wird. Allerdings endet der Vorverkauf schon in wenigen Tagen.

Jetzt noch für kurze Zeit $WEPE im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.