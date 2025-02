Wird Ethereum in der zweiten Februarhälfte parabolisch ansteigen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im Kryptomarkt herrscht derzeit so wenig Bewegung wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Man könnte fast sagen, so wenig wie noch nie. Weder im Bitcoin noch in den meisten Altcoins gibt es derzeit viel zu sehen. Während der Bitcoin jedoch wenigstens auf einem recht hohen Niveau seitwärts konsolidiert, ging es für Ethereum deutlich stärker abwärts. Seit dem Doppelhoch von Anfang bis Mitte Dezember ist der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung um über 35 Prozent gefallen. Dabei hat der Kurs einen Abwärtstrend gebildet. Allerdings könnte der Februar diese festgefahrene Situation in Ethereum beenden.

(Der Kurs von Ethereum hat einen starken Abwärtstrend gebildet und notiert aktuell unter dem EMA 200 – Quelle: Tradingview.com)

Wird der Kurs von Ethereum in der 2. Februarhälfte anziehen?

Saisonalitäten sind eine der ältesten und wissenschaftlich am besten belegten Kapitalmarktanomalien. In Rohstoffmärkten lassen sich Saisonalitäten sogar über mehrere Jahrhunderte belegen. Doch auch in modernen Märkten wie dem Kryptomarkt haben saisonale Effekte noch immer eine einzigartige Bedeutung. Besondere Bedeutung genießt der als Uptober bekannte Oktober. Doch auch der Februar hat eine stark bullishe Saisonalität. Besonders bei Ethereum.

https://twitter.com/bruiserscalls/status/1889675825672311131

In den letzten 8 Jahren gab es nur einen einzigen Februar, der bislang bei Ethereum mit einem Verlust endete. Aktuell befindet sich der Ether-Kurs über 20 Prozent im Verlust. Eine ganz ähnliche Situation gab es im vergangenen Oktober. Auch damals waren die ersten beiden Wochen negativ, ehe der Kurs eine Aufholrallye startete. Der Februar hat noch 16 Tage. Das bedeutet, die Zeit für einen parabolischen Anstieg in Ethereum könnte durchaus gegeben sein. Das Potenzial für den Ether-Kurs liegt dabei oberhalb von 25 Prozent. Deutlich höhere Gewinne könnten Anleger laut Analysten derzeit allerdings bei Solaxy ($SOLX).

