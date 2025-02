XRP auf Kurs Richtung 110 Dollar? Analysten sehen massives Potenzial

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Prognosen für den XRP-Kurs werden immer optimistischer. Krypto-Analyst Egrag Crypto sieht den Token in diesem Zyklus bei 13 Dollar und im nächsten Bullenmarkt sogar bei 110 Dollar. Der XRP-Kurs konsolidiert aktuell, während Analysten die technischen Indikatoren für mögliche Ausbruchssignale beobachten. Es formt sich nämlich ein spannendes Kursmuster im Chart.

Egrag Crypto sieht 13 Dollar in Reichweite: 110 Dollar sind möglich

Der Krypto-Analyst Egrag Crypto präsentiert eine wilde Prognose für XRP. Seine technische Analyse basiert auf einem Cup-and-Handle-Pattern-Breakout, der auf massive Kursbewegungen hindeutet. Die aktuellen Markttrends entsprechen dabei seinen früheren Vorhersagen. Der prognostizierte Ausbruch könnte den Kurs zur ersten Zielmarke von 13 Dollar führen.

Noch spektakulärer fällt Egrag Cryptos langfristige Preisprognose aus. Der Analyst sieht den XRP-Kurs im kommenden Bullenmarkt bei 110 Dollar. Diese Projektion stützt sich auf die historische Preisentwicklung und technische Chartmuster. Der Weg zu diesem Kursziel würde einer Steigerung von über 4.400 % vom aktuellen Niveau entsprechen.

Der positive Marktausblick für XRP stützt sich auf Egrag Cryptos bisherige Trefferquote bei Prognosen. Die technische Analyse liefert überzeugende Gründe, warum Trader optimistisch auf die künftige XRP-Kursentwicklung blicken.

Konsolidierung und wichtige Support-Level: Der XRP-Kurs bewegt sich derzeit in klar definierten Preisgrenzen. Die entscheidenden Unterstützungszonen liegen bei 1,88 und 2,33 Dollar. Diese Levels müssen gehalten werden, um weiteres Aufwärtspotenzial zu bestätigen.

Ein Durchbruch unter diese Marken könnte auf eine anhaltende Korrekturphase hindeuten. Die Analysten gehen davon aus, dass XRP nach Überwindung der unmittelbaren Resistance bei 2,60 Dollar eine massive Rallye starten könnte. Der Token profitiert vom allgemeinen Markterholungstrend und etabliert Support an wichtigen Preispunkten.

Kurzfristige XRP-Kursziele

Der Analyst MikyBull Crypto rechnet im kommenden Monat mit einem Kursanstieg auf 4 Dollar. Diese Projektion erscheint unter den aktuellen Handelsbedingungen realistisch und könnte weitere Anstiege einleiten.

Dark Defender geht noch weiter und sieht Kursziele bei 5,85 Dollar, mit einem möglichen Pump auf 8,76 Dollar in den kommenden Marktzyklen. Die technische Analyse deutet auf eine bullische Trendwende hin, sobald XRP die Konsolidierungsphase verlässt.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notiert XRP bei 2,52 Dollar und verzeichnet ein Plus von 2,4 % in 24 Stunden. Das Handelsvolumen erreichte 5,4 Milliarden Dollar (+6 %), während die Marktkapitalisierung auf 142 Milliarden Dollar angestiegen ist. Der Kurs ist somit auch auf den kleinen Timeframes bullish.

Die Kombination aus steigendem Handelsvolumen, technischen Indikatoren und Meinungen von Analysten deutet auf großes Aufwärtspotenzial für XRP hin. Die wichtigsten Widerstände müssen jedoch erst überwunden werden, bevor die prognostizierten Kursziele erreicht werden können. Der Markt wartet nun gespannt auf die nächste große Kursbewegung.

Während XRP-Investoren schon lange auf die prognostizierten Kursgewinne warten, könnte es bei der ersten Layer-2-Lösung für Solana jetzt ganz schnell gehen. Die Rede ist von Solaxy (SOLX).

Was steckt hinter dem SOLX-Token? Das Solaxy-Protokoll wurde als Layer-2-Solution für die Solana-Blockchain konzipiert. Das System verarbeitet Transaktionen off-chain, bevor diese gebündelt auf der Mainchain verankert werden. Diese Methode verspricht sowohl höhere Geschwindigkeiten als auch niedrigere Kosten. Investoren kennen dieses Prinzip bereits von Optimism und Arbitrum auf Ethereum.

Der SOLX-Token übernimmt dabei mehrere Funktionen:

Bezahlung von Transaktionsgebühren

Staking-Möglichkeiten

Governance-Rechte im Ökosystem

Die Resonanz auf das Projekt ist bemerkenswert: Der Vorverkauf von Solaxy konnte bereits über 20 Millionen US-Dollar einsammeln. Die starke Investoren-Nachfrage zeigt wie hoch das Vertrauen in die technische Vision des Projekts ist.

