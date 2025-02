SJB FondsEcho. CT (Lux) Global Smaller Companies.

SJB FondsEcho

Small Caps. Günstig.

Das Bewertungsniveau weltweiter Small-Cap-Aktien ist derzeit so günstig wie lange nicht mehr - in dieser Einschätzung sind sich Marktexperten einig. Die wichtigsten Gründe dafür: Sinkende Zinsen wirken sich positiv auf die Geschäftstätigkeit vieler der oft kapitalintensiveren kleinen Unternehmen aus, zudem begünstigen sie Fusionen und Übernahmen, die oftmals für besondere Kursfantasie bei den Small-Cap-Titeln sorgen.

In der jüngeren Vergangenheit, wo hochkapitalisierte Mega Caps die großen Börsenindizes weltweit nach oben getrieben haben, sind die Aktien von kleinen Unternehmen performancemäßig zurückgeblieben. Doch nun bahnt sich eine Aufholjagd der Nebenwerte an, die derzeit mit einem Bewertungsabschlag gegenüber Large Caps gehandelt werden. Dies ist historisch betrachtet eine Besonderheit, denn in der Vergangenheit wurden Small Caps überwiegend mit einem Bewertungsaufschlag gegenüber Standardtiteln versehen. Jetzt ist es aber umgekehrt, denn Small Caps sind aktuell 15 bis 20 Prozent billiger als Large Caps, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des MSCI World Small Cap unter das des "klassischen" MSCI World gesunken. Eine gute Ausgangsbasis für globale Nebenwerte, um wieder an die alte Börsenregel anzuknüpfen, nach der Small Caps in einer Erholungsbewegung überdurchschnittlich ansteigen. FondsManager Scott Woods mit seinem Columbia Threadneedle Global Smaller Companies Fund sieht sich jedenfalls bestens positioniert, um von einem neuerlichen Aufschwung der Small Cap-Titel zu profitieren: "Das Universum kleinerer Unternehmen bietet aktiven Anlegern ein breites Spektrum von Gelegenheiten. Durch die Fokussierung auf wirklich nachhaltige Wettbewerbsvorteile besitzt unsere Strategie das Potenzial, von langfristigen Wachstumstrends zu profitieren."

Der CT (Lux) Global Smaller Companies Fund ZE EUR Acc (WKN A2JMBG, ISIN LU0957820193) wurde am 03. März 2011 aufgelegt und verfügt über ein FondsVolumen von 2,15 Milliarden Euro. Der Nebenwerte-Fonds besitzt den US-Dollar als Basiswährung und nutzt als Benchmark den MSCI World Small Cap Index. FondsManager Woods agiert seit 2019 als leitender Portfoliomanager und hat ein aktuell aus 91 Einzelpositionen bestehendes Portfolio zusammengestellt, das konsequent "kleine Perlen" des globalen Aktienmarktes im Visier hat. Sein weltweiter Small-Cap-Aktienfonds besitzt eine starke Ausrichtung auf qualitatives Wachstum und investiert vorzugsweise in Unternehmen, die dank ihrer Preissetzungsmacht hohe und nachhaltige Erträge generieren können. Die langfristigen Performanceergebnisse fallen überzeugend aus und haben dem Fonds ein Vier-Sterne-Rating bei Morningstar beschert: Über die letzten zehn Jahre konnte der CT Global Smaller Companies Fund eine annualisierte Wertentwicklung von +9,60 Prozent auf EUR-Basis verzeichnen, im letzten Fünfjahreszeitraum lag die Rendite p.a. bei +6,60 Prozent. Wie sieht die so erfolgreiche Investmentstrategie im Detail aus?

FondsStrategie. Aktienauswahl. Fokussiert.

Der CT (Lux) Global Smaller Companies Fund hat einen langfristigen Kapitalzuwachs als Anlageziel und investiert sein FondsVermögen schwerpunktmäßig in kleinere Unternehmen weltweit. Als Richtschnur für die Marktkapitalisierung gilt, dass kein im Portfolio enthaltenes Unternehmen größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index sein sollte. FondsManager Scott Woods betreibt ein aktives Titelmanagement und kann von der Sektoren- und Ländergewichtung der Benchmark teils erheblich abweichen. Ziel ist, aus dem mehr als 4.000 Unternehmen umfassenden globalen Small-Cap-Universum durch Fundamentalanalysen qualitativ hochwertige Unternehmen herauszufiltern, die attraktive langfristige Investitionen darstellen. Der Small-Cap-Fonds ist auf eine wachstumsorientierte Anlagestrategie ausgerichtet, was bedeutet, dass FondsManager Woods überwiegend in Unternehmen investiert, die im Vergleich zum Referenzindex überdurchschnittliche Wachstumsraten oder ein gutes Wachstumspotenzial basierend auf Indikatoren wie Gewinn- und Umsatzwachstum besitzen. Im Zuge eines klaren und konsistenten Qualitätsansatzes legt der Threadneedle-Marktstratege den Fokus auf Wettbewerbsvorteile, die es den Unternehmen ermöglichen, nachhaltig hohe Renditen zu erzielen. Die starke Research-Kompetenz von Columbia Threadneedle weltweit wird verwendet, um eine Bottom-up-Titelauswahl und den Aufbau eines auf starken Überzeugungen beruhenden Portfolios zu realisieren. Am Ende steht ein gut diversifiziertes und ausgewogenes Portfolio, das in die besten Small-Cap-Unternehmen der Welt investiert, die ein attraktives langfristiges Wachstum und angemessene Bewertungen bieten. Wie ist der Nebenwertefonds im Einzelnen strukturiert?

FondsPortfolio. US-Titel. Führend.

In der Länderallokation des CT (Lux) Global Smaller Companies Fund liegen die Vereinigten Staaten mit 69,12 Prozent Anteil am FondsVermögen klar auf Platz eins. Dahinter folgt Japan, wo 7,94 Prozent der FondsBestände investiert sind. Auf dem dritten Platz der Länderaufteilung des Small-Cap-Fonds befindet sich die Schweiz mit 5,42 Prozent des FondsVolumens. Aktien aus Großbritannien besitzen einen Portfolioanteil von 3,71 Prozent. Dividendentitel aus den Niederlanden sind mit 2,43 Prozent gewichtet, während Aktien aus Frankreich 2,28 Prozent des FondsVolumens ausmachen. Investments in Schweden (1,84 Prozent), Deutschland (1,67 Prozent) sowie Spanien (1,22 Prozent) runden das Länderportfolio des Threadneedle-Produktes ab. Welche Sektorenschwerpunkte setzt FondsManager Woods?

In der Sektorenallokation des CT (Lux) Global Smaller Companies Fund rangieren Industrietitel mit 34,3 Prozent Portfolioanteil auf dem ersten Platz, unter den Top 10 durch die US-Firmen Standex International Corporation (Gravur-Technologien) und GATX (Schienenfahrzeuge) vertreten. Den zweiten Platz in der Branchenstruktur nimmt der Sektor der Informationstechnologie mit 23,9 Prozent ein, im FondsPortfolio durch den Bankensoftware-Anbieter nCino repräsentiert. Die dritte stark gewichtete Branche innerhalb des globalen Nebenwerte-Fonds sind Gesundheitstitel mit 13,6 Prozent des FondsVolumens. Hier finden sich der japanische Medizingeräte-Hersteller Asahi Intecc sowie das Pharma-Unternehmen Vertex unter den größten Einzelpositionen des CT-Fonds. Zyklische Konsumgüter besitzen einen Anteil am FondsVermögen von 6,7 Prozent, der Finanzsektor ist mit 6,4 Prozent im Portfolio vertreten. Durchschnittlich stark gewichtet hat FondsManager Woods Nichtzyklische Konsumgüter mit 5,8 Prozent des FondsVolumens. Bestände bei Rohstoff-Produzenten (2,6 Prozent) sowie im Immobiliensektor (1,9 Prozent) runden die Portfoliostruktur ab. Per Ende Januar liegt die Liquiditätsquote des Fonds bei 1,5 Prozent. Überdurchschnittlich erfolgreich unter den Einzelpositionen des Small-Cap-Fonds waren zuletzt die Aktien von Workivia (Reporting- und Compliance-Lösungen) sowie von dem Getränkehersteller Vita Coco (Kokos-Getränke).

FondsVergleichsindex. Korrelation. Hoch.

Für unsere unabhängige SJB FondsAnalyse haben wir den CT (Lux) Global Smaller Companies Fund dem MSCI World Small Cap NR USD als Benchmark gegenübergestellt. Das Ergebnis der Korrelationsanalyse mit dem weltweit diversifizierten Index für Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung zeigt eine deutliche Übereinstimmung. Mit 0,96 liegt die Korrelation über drei Jahre auf einem hohen Niveau, für ein Jahr erreicht sie den selben Wert. Die Kursentwicklung von Fonds und Benchmark verläuft weitgehend parallel, wie auch der Blick auf die Kennzahl R² beweist. Die Kennziffer nimmt über drei Jahre einen Wert von 0,92 an und verzeichnet über ein Jahr einen Wert in gleicher Höhe. Damit haben sich kurz- wie mittelfristig acht Prozent der FondsEntwicklung indexunabhängig vollzogen. Hier zeigt sich, dass FondsManager Woods mit Blick auf die Länder- und Sektorenallokation seiner Nebenwerte-Strategie einen stabilen Freiheitsgrad von der MSCI-Benchmark aufweist. Der Tracking Error des Fonds liegt über drei Jahre bei moderaten 6,68 Prozent - hohe aktive Risiken werden innerhalb des Portfolios also keine eingegangen. Mit welcher Schwankungsneigung hat das FondsProdukt von Columbia Threadneedle aufzuwarten?

Der CT (Lux) Global Smaller Companies Fund ZE EUR weist für drei Jahre eine Volatilität von 18,91 Prozent auf, die leicht oberhalb des Niveaus liegt, das der Vergleichsindex MSCI World Small Cap NR USD mit 16,98 Prozent zu verzeichnen hat. Auch über ein Jahr offenbart das auf globale Nebenwerte spezialisierte FondsProdukt die "sportlichere" Volatilitätsstruktur als die SJB-Benchmark: Hier beträgt die "Vola" des Fonds 15,08 Prozent, während der Referenzindex eine Schwankungsbreite von 13,99 Prozent verzeichnet. Absolut betrachtet fällt die um ein bis zwei Prozentpunkte erhöhte Schwankungsneigung nicht allzu stark aus, so dass Investoren trotz der ambitionierteren Risikostruktur des Small-Cap-Fonds beruhigt sein können - das aktive FondsManagement von Marktstratege Woods erklärt gesteigerte Kursschwankungen.

In der Risikoanalyse verzeichnet der Threadneedle-Fonds ein über Marktniveau liegendes Beta von 1,08 über drei Jahre. Auch für ein Jahr fällt die Kennzahl mit 1,05 etwas höher als der marktneutrale Wert von 1,00 aus. Der rollierende Zwölfmonatsvergleich der Beta-Werte über drei Jahre ergibt, dass der globale Nebenwertefonds mehrheitlich überdurchschnittliche Schwankungen an den Tag legt. Die Risikokennziffer lag in 33 der letzten 36 betrachteten Einzelzeiträume über dem Marktrisikofixwert von 1,00 und nahm dabei einen Wert von 1,42 in der Spitze an. Dem stehen lediglich drei Einzelzeiträume gegenüber, in denen der CT-Fonds ein unterdurchschnittliches Schwankungsniveau von zutiefst 0,88 aufwies. Die Quintessenz der Beta-Analyse: Eine gesteigerte Schwankungsfreude des Threadneedle-Produktes ist nicht zu leugnen, gleichwohl die Volatilitätserhöhung gegenüber der Benchmark in absoluten Zahlen moderat bleibt. Welche Renditen kann FondsManager Scott Woods auf dieser Basis erzielen?

FondsRendite. Alpha. Temporär.

Per 18. Februar 2025 hat der CT (Lux) Global Smaller Companies Fund ZE EUR über drei Jahre eine kumulierte Wertentwicklung von +11,12 Prozent auf Eurobasis generiert, was einer Rendite von +3,58 Prozent p.a. entspricht. Noch besser stellt sich die Performance des MSCI World Small Cap NR USD dar. Die Benchmark für den globalen Nebenwertesektor wartet mit einer Gesamtrendite von +24,78 Prozent in Euro bzw. einem Ergebnis von +7,66 Prozent jährlich auf. Beim Wechsel des Vergleichszeitraums auf ein Jahr kann der Small-Cap-Fonds ebenfalls nur Platz zwei verbuchen: Mit einer Wertentwicklung von +5,44 Prozent in Euro ist die Rendite des Columbia Threadneedle-Produktes merklich geringer als die des gewählten Referenzindex (MSCI World Small Cap: +17,02 Prozent). Die Titelselektion des aktiv gemanagten Produktes hat zuletzt keine Mehrrendite erbracht, der breite Markt globaler Nebenwerte steht attraktiver da. In einem geänderten Marktumfeld sinkender Zinsen und verbesserter Wirtschaftszahlen stehen die Chancen für den Threadneedle-Fonds trotzdem gut, an seine langfristig verzeichnete Outperformance zur Benchmark wieder anzuknüpfen.

Die zuletzt nur unterdurchschnittliche Wertentwicklung des CT (Lux) Global Smaller Companies Fund schlägt sich in einem negativen Alpha von -5,03 über drei Jahre nieder. Auf Jahressicht rutscht die Rendite-Kennzahl noch weiter in den roten Bereich und geht auf -8,10 zurück. Im rollierenden Zwölfmonatsvergleich der Alpha-Werte über drei Jahre wird deutlich, dass es dem weltweit agierenden Nebenwerte-Fonds in der Mehrheit der untersuchten Zeiträume nicht gelungen ist, ein positives Alpha zu generieren. In 24 der letzten 36 betrachteten Einjahreszeiträume verzeichnete der Fonds eine Underperformance zum MSCI-Index und markierte Alpha-Werte von -22,05 im Tief. Dem stehen zwölf Einzelperioden gegenüber, in denen das Alpha im grünen Bereich notierte und einen Spitzenwert von 7,16 erreichte. Die von April 2023 bis März 2024 verzeichnete Periode einer ununterbrochenen Outperformance macht klar, dass die Bottom-up-Titelauswahl des FondsManagements sehr wohl das Potenzial besitzt, bessere Ergebnisse als der breite Markt globaler Small Caps zu erzielen. Die zumindest kurzfristig positive Sharpe Ratio von 0,14 für ein Jahr weist in diesem Zusammenhang in die richtige Richtung.

SJB Fazit. CT (Lux) Global Smaller Companies Fund.

Die Durststrecke, die globale Nebenwerte in einem schwierigen Marktumfeld hoher Zinsen und florierender Mega-Caps über die letzten Jahre zu überstehen hatten, dürfte bald vorbei sein. Small-Cap-Aktien sind auf einem historisch günstigen Bewertungsniveau angelangt und wirken unter Chance/Risiko-Aspekten so attraktiv wie lange nicht mehr. Überdurchschnittliche Wachstumsraten und wieder an Fahrt gewinnende Fusionen und Übernahmen sorgen für positive Impulse. Investoren, die an diesem Trend partizipieren wollen, finden mit dem Global Smaller Companies Fund von Columbia Threadneedle ein hervorragend gemanagtes Produkt, das seine Fähigkeit zur langfristigen Outperformance unter Beweis gestellt hat.

Autor: Dr. Volker Zenk ist Fondsanalyst bei der SJB FondsSkyline 1989 e.K., einem der größten und ältesten bankenunabhängigen Finanzdienstleister in Deutschland. Die wöchentlich erscheinenden, speziell auf Privatinvestoren zugeschnittenen Publikationen können gratis angefordert werden unter FondsEcho@sjb.de oder auf www.sjb.de.

Nicht nur in den Finanzzentren Deutschlands ist ausgewiesene FondsExpertise zu Hause, sondern auch im niederrheinischen Korschenbroich. Am 1. Januar 1989 gegründet, ist die SJB FondsSkyline eines der ältesten und größten privaten Finanzdienstleistungsinstitute in Deutschland. Seit über 30 Jahren verfolgt die SJB ihren antizyklischen Investmentansatz und publiziert regelmäßige Newsletter und FondsAnalysen für Privatinvestoren.

