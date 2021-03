Samsung-Fernbedienung funktioniert nun mit Solarenergie

Aktien in diesem Artikel Samsung 81.200,00 KRW

Solar-Fernbedienung als Teil einer "Going Green"-Strategie

In einer Pressemitteilung vom 7. Januar 2021 gab der Technologiekonzern Samsung bekannt, zu seinen Fernsehgeräten ab sofort nur noch Fernbedienungen mitzuliefern, die mit Solarenergie betrieben werden. Das Aufladen der neuartigen Fernbedienung soll sowohl über Sonnenlicht als auch über künstliches Licht funktionieren. Im Falle eines Energienotstandes ist alternativ ebenfalls der Anschluss eines USB-C-Kabels möglich. Mit dieser Innovation gehört für Samsung-Kunden das Wechseln der Batterien fortan der Vergangenheit an, denn diese werden schlichtweg nicht mehr benötigt.

Das neue Konzept steht laut Samsung in Verbindung mit einer "Going Green"-Strategie im TV-Bereich, die über die nächsten Jahre verfolgt wird. Demnach möchte das Unternehmen seinen CO2-Fußabdruck bei der Herstellung von Fernsehgeräten systematisch reduzieren und sich insgesamt energieeffizienter ausrichten. Hierbei solle nicht nur der Stromverbrauch in der eigenen Produktion, sondern auch beim Endkunden verringert werden. Außerdem verfolge man über den vermehrten Einsatz von recycelten Materialien eine Optimierung des Ressourcenbedarfs. Dies solle sich künftig ebenfalls in einem "Eco-packaging" der gelieferten Fernseher widerspiegeln.

Recyceltes Plastik und weniger Batteriemüll

Dass die vorgestellte "Going Green"-Strategie schon bei der neuen Solar-Fernbedienung zum Tragen kommt, zeigt sich in deren Produktion und Nutzen für die Umwelt. Beispielsweise wird die Fernbedienung laut der Pressemitteilung von Samsung aus recyceltem Kunststoff von Plastikflaschen hergestellt. Damit bedarf es keinem neuen Granulat für die Fertigung des Geräts. Darüber hinaus verspricht man sich vom Verzicht auf Batterien eine deutliche Reduzierung des Abfalls. Nach Angaben von Samsung soll durch die neue Funktionsweise die Entsorgung von voraussichtlich 99 Millionen AA-Batterien über einen Zeitraum von sieben Jahren vermieden werden. Gegenüber altbekannten Fernbedienungen dürften diese Aspekte einen Vorteil in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz bringen.

