Netflix, Disney+, Amazon Prime Video & Co: Beim Streamen Geld sparen

Während die meisten Streaming-Anbieter wie Disney + und Amazon Prime Video nur eine Abo-Variante im Angebot haben, kann man sich bei Netflix zwischen drei unterschiedlichen Paketen entscheiden. Das Basis-Abo ist für 7,99 Euro im Monat erhältlich. Filme und Serien können hier jedoch nicht auf mehreren Geräten gleichzeitig gestreamt und nur in SD-Qualität angeschaut werden. Das Standard-Abo kostet 11,99 Euro monatlich, ermöglicht dafür aber dem Nutzer die Inhalte in HD-Qualität auf zwei Geräten parallel abzurufen. Zu guter Letzt dürfen Premium-Kunden für 15,99 Euro pro Monat Netflix auf vier Geräten gleichzeitig in Ultra-HD genießen. Im Hinblick auf die Preise und die simultane Nutzung des Angebots, fällt auf, dass das Teilen eines Abos einiges an Geld sparen kann. Holen sich vier Personen gemeinsam ein Premium-Abo, bezahlen sie mit monatlich knapp vier Euro pro Kopf nicht nur deutlich weniger als Abonnenten der Basis-Variante, sondern haben auch Zugriff auf eine bessere Wiedergabequalität. Die Zauberformel für ein kostengünstiges Streaming-Erlebnis heißt damit also "Account Sharing". Doch dem fröhlichen Teilen sind Grenzen gesetzt.

Ein Abo - mehrere Nutzer

Bei Netflix ist es generell möglich, mehrere Profile im Rahmen eines Abos zu erstellen. Dadurch können eine Handvoll Personen ihre jeweiligen Inhalte verfolgen, ohne dass diese den anderen Nutzern angezeigt werden. Somit hat jeder seinen eigenen Zugang - eine optimale Lösung für ein gemeinsames Abo von Familien und Freunden. Doch das Teilen eines Abos ist nicht grenzenlos gestattet. Es ist nämlich gar nicht im Sinne von Netflix, die Kosten für ein Premium-Konto auf den Freundeskreis zu verteilen. Gemäß der Internetseite Teltarif ist die gemeinsame Nutzung eines Abos lediglich innerhalb eines Haushalts gestattet. Wer also durch Account-Sharing Geld sparen möchte, darf das offiziell nur mit seinen Mitbewohnern. Allerdings ist es noch nicht bekannt, dass Netflix ein regelwidriges Verhalten von Personengruppen in irgendeiner Art und Weise geahndet hat.

Bei Disney+ verhält es sich ähnlich wie bei Netflix. Zwar gibt es keine unterschiedlichen Abo-Varianten, jedoch können auch hier Nutzer mehrere Profile anlegen und Inhalte auf vier Geräten gleichzeitig streamen. Die Voraussetzungen zum Account Sharing sind daher ebenfalls sehr gut. Laut Computer Bild verbietet Disney+ seinen Nutzern nicht einmal explizit das Teilen eines Abos über mehrere Haushalte. Jedoch überwache der Streaming-Dienst das Verhalten der Personen. Die Website Chip erklärt, dass Disney+ bisher etwas lockerer mit den Richtlinien umgehen würde. Sollte allerdings das Teilen der Konten und das damit einhergehende Sparen der Kosten ausufern, wird dem Vorgehen von Seiten des Anbieters wahrscheinlich ein Riegel vorgeschoben.

Nutzer von Amazon Prime Video können keine unterschiedlichen Profile anlegen. Es gibt nur ein Abo und einen Zugang. Falls also mehrere Personen ein Konto verwenden sollten, sieht jeder, was der jeweils andere gesehen hat. Amazon Prime Video ist auch ansonsten eher weniger gut für das Account Sharing geeignet, denn zeitgleich können nur zwei verschiedene Geräte aktiv sein. Außerdem kann nicht simultan ein und derselbe Inhalt abgespielt werden. Das Nichtvorhandensein eines Familien-Abos ist jedoch Absicht. Der Anbieter möchte damit im Vorhinein das Teilen eines Kontos vermeiden.

