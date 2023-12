Vergnügen hat seinen Preis: Die teuersten Freizeitparks in Deutschland

Platz 2: Phantasialand Brühl

Das Phantasialand in Brühl nimmt mit einem Eintrittspreis von 54,00 Euro für Erwachsene den zweiten Platz im Ranking der teuersten Freizeitparks in Deutschland ein. Zu den Hauptattraktionen gehören atemberaubende Fahrgeschäfte wie Taron, die Wasserbahn Chiapas und der Flying Launch Coaster F.L.Y., welcher spektakulär durch die Themenwelt Rookburgh und das Hotel Charles Lindbergh fliegt, so die Beschreibung auf der Website. Das Parkangebot wird durch die neue Show "Battle of the Best" im Silverado Theatre und die Eis-Show "Rock on Ice" in der Arena de Fiesta mit neuer Videokulisse und Lichtgestaltung ergänzt. Das Phantasialand befindet sich in Brühl, Nordrhein-Westfalen.

Quelle: Achterbahn-Freizeitpark.de, Phantasialand, Bild: Julian Hopff / Shutterstock.com