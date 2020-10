Welchen Einfluss hat die Corona-Krise auf die Flugpreise?

Airlines durch Corona-Krise stark getroffen

Die Corona-Pandemie hat die globale Wirtschaft hart getroffen, doch kaum eine Branche wurde durch das Virus so signifikant beeinträchtigt wie die Reiseindustrie und speziell die Airlines.

Während des Lockdowns blieben die meisten Flugzeuge am Boden, Flugreisen wurden storniert und die Passagiere forderten ihr Geld zurück. Hieraus resultierten herbe Verluste für die jeweiligen Airlines.

Seit dem Sommer sind Urlaubsreisende wieder vermehrt über den Luftweg unterwegs, allerdings fallen weiterhin viele Geschäftsreisen aus. Im Endeffekt bedeute dies, dass die Fluggesellschaften relativ leere oder nur wenige Maschinen in die Luft schicken, was sich negativ auf die Wirtschaftlichkeit der Flüge auswirkt.

Doch welchen Einfluss hat dieser Umstand auf die Flugpreise für den Verbraucher?

Experten prognostizieren fallende Flugpreise

Viele Verbraucher befürchteten, dass gerade nach der Corona-Pandemie beziehungsweise nach etwaigen Lockerungen der Reisebeschränkungen die Flugpreise in die Höhe schießen würden. Während diverse Stimmen von dramatischen Preisanstiegen sprachen, welche den Ticketpreisen der 1950er gleichen sollten, sehen Experten dies zumindest kurzfristig gegenteilig.

Im Interview mit CNBC erklärt Kent Gourdin, Professor für Logistik und Transportwesen vom College of Charleston, dass er nicht glaube, dass die Flugpreise in nächster Zeit ansteigen werden. Er führt aus: "Airlines versuchen schlichtweg ihre Plätze zu füllen." Dementsprechend seien Preiserhöhungen, zumindest solange bis das Virus keine Gefahr mehr darstelle, unwahrscheinlich.

Auch Dean Headley, Professor der Wichita State University, sieht in naher Zukunft laut CNBC keine höheren Flugpreise. "Für die Airlines wäre es schwierig für die Herbstreisen die Preise anzuheben und gleichzeitig die wenigen Passagiere, die fliegen müssen, als Kunden zu behalten. Der Preis ist weiterhin ein wichtiger Faktor, wenn sich Leute zum Fliegen entscheiden", so Headley.

Langfristig könnten die Preise steigen

In Folge der Corona-Pandemie werden die Flugpreise sich also zunächst höchstwahrscheinlich nach unten entwickeln. So sieht der Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) kurzfristig auch eher fallende Flugpreise, wie der Spiegel berichtet. Denn die Nachfrage sei während der Pandemie stark zurückgegangen. Um diese wieder anzukurbeln, müsse der Verbraucher mit günstigeren Preisen gelockt werden, erklärte Brian Pearce im Namen des IATA. So werden die Flugpreise laut Prognose des Experten mindestens bis zum kommenden Jahr nicht ansteigen.

Langfristig betrachtet könnten die Flugpreise allerdings steigen, vor allem dann, wenn die Flugzeuge aufgrund von möglichen Hygienevorschriften mit niedriger Kapazität fliegen müssen. Wenn Sitze frei bleiben müssen, wird sich das also wahrscheinlich auf den Preis auswirken.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Markus Gann / Shutterstock.com, stockpix4u / Shutterstock.com