Alternative Wertanlage

Luxusgüter wie beispielsweise Uhren können weitaus mehr als nur ein Statussymbol sein. Durch die fortwährende Nachfrage sind sie weniger abhängig von der Konjunktur. Eine besonders beliebte Marke unter den Uhrenherstellern: Rolex. Doch nicht jede Rolex wirft eine hohe Rendite ab. Welche Uhren lohnen sich also als Anlagemöglichkeit?

Die unsichtbare Hand kontrolliert den Markt und nicht anders sieht es bei den Luxusuhren von Rolex aus. Das Angebot ist begrenzt, die Nachfrage dagegen sehr hoch. Es existieren Wartelisten, der Marktwert besonders beliebter Modelle stimmt kaum noch mit dem Listenpreis überein. All dies sind gute Voraussetzungen, um tatsächlich Profit aus dem Kauf einer solchen Uhr zu schlagen. Während so gut wie jedes Rolex-Modell wertstabil ist, gibt es nur eine Handvoll Modelle, die tatsächlich Gewinn bringen. Bevor sich eine solche Uhr jedoch zugelegt wird, sollte unbedingt die Echtheit der Uhr und die Seriosität des Händlers überprüft werden. Auch sollte man die Vollständigkeit der Papiere beachten, außerdem sollte die Box unbeschädigt sein. Prinzipiell zeigt sich, dass besonders Sportmodelle aus Edelstahl mit steigender Nachfrage und großer Beliebtheit einhergehen.

Explorer II

Die Rolex Explorer wird sei Jahren als Einsteigermodell betrachtet, hat sich als solches jedoch mehr als bewährt. Ursprünglich als Uhr für professionelle Höhlenforscher entwickelt, verfügt die sportliche Uhr über einen 24-Stunden Zeiger mit entsprechender Markierung auf der Lünette. Nicht-Höhlenforscher nutzen die 24-Stunden-Anzeige meist, um sich eine zweite Zeitzone anzeigen zu lassen. Dabei sind laut GQ insbesondere Modelle mit weißem Ziffernblatt beliebt, da diese bei Rolex schlichtweg selten sind. Chrono24 zufolge bietet die Explorer II eine erschwinglichere Alternative der GMT-Master II, wobei sie sich äußerlicher völlig unterscheiden.

Submariner

Ebenfalls ein Sportmodell stellt die Rolex Submariner dar. Besonderer Beliebtheit erfreut sich hierbei jedoch das Modell "Hulk" (Ref. 116610LV), dessen Produktion im Jahr 2020 eingestellt wurde, so Business Insider.

Daytona

Die Rolex Daytona (Ref 116500), vor allem beliebt geworden durch den Schauspieler und Rennfahrer Paul Newman, ist heute das mit Abstand beliebteste Modell mit der längsten Warteliste. Dabei stellt sie den einzigen Chronographen von Rolex dar und ist laut dem Portal Uhrenratgeber so beliebt, dass sie kaum noch erhältlich ist und weit über dem Listenpreis liegt. Das Modell von Newman wurde ursprünglich als Geschenk seiner Frau für rund 1.000 Euro gekauft. Mehr als 40 Jahre später wurde sie 2017 für rund 15 Millionen Euro versteigert, so das Portal. Damit stellt sie laut GQ die teuerste Uhr dar, die jemals versteigert wurde. Trotz ihrer starken Beliebtheit schafft es die Daytona laut Chrono24 nicht einmal unter die Top fünf der Uhren mit der größten Preissteigerung. Zudem seien die unterschiedlichen Entwicklungsstufen zu betrachten, da insbesondere die zwischen 1963 und 1988 produzierten Modelle bei den Händlern beliebt sind, so der Marktplatz. Dabei handelt es sich um eine Edelstahl-Daytona mit Handaufzug (Ref. 6262, 6265). Aber auch die später entstandene Daytona mit Automatikaufzug erfreut sich großer Beliebtheit. Laut Chrono24 ist lediglich die Bicolor-Variante der Daytona etwas weniger beliebt als ihre Artgenossen.

GMT-Master II

Bei der GMT-Master II sind besonders zwei Modelle beliebt: die sogenannte "Pepsi" (Ref. 126710BLRO) sowie die "Batman" (Ref. 116710BLNR). Dabei ist das Modell Pepsi jedoch etwas rentabler als das Modell Batman, so GQ. Der Spitzname resultiert aus den Farben der Keramik-Lünette. Eine Besonderheit der neuen GMT-Master ist das Jubilé-Band, welches laut dem Magazin lediglich den Datejust-Modellen vorbehalten war.

J. Vogel / Redaktion finanzen.net