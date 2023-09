Amazons Alexa

Amazons Sprachassistentin Alexa hat sich zu einem festen Bestandteil vieler Haushalte entwickelt. Mit fortschreitender Technologie kommen ständig neue Funktionen und Befehle hinzu, die das Leben der Nutzer erleichtern und gleichzeitig unterhalten. Ein solches Feature ist der geheimnisumwobene "Super-Modus".

Alexa und ihre Funktion

Alexa ist ein Cloud-basierter Sprachservice von Amazon. Ursprünglich entwickelt für den Amazon Echo, einen Smart Speaker, hat Alexa ihren Weg auf zahlreiche andere Geräte, einschließlich solche von Drittanbietern, gefunden. Alexa ermöglicht es den Nutzern, Aufgaben mittels Sprachbefehlen auszuführen, sei es Musik abzuspielen, das Wetter abzufragen, Einkäufe zu tätigen oder Erinnerungen zu setzen. Die intuitive Steuerung steht dabei im Vordergrund. Entwickler können Alexa sogar mittels spezieller Tools und APIs individualisieren oder in eigene Produkte integrieren.

Wenn ein Nutzer einen Sprachbefehl an Alexa richtet, wird dieser Befehl zuerst an die Amazon Cloud gesendet, so Das Haus in einem Online-Beitrag. Dort wird die Anfrage durch den Alexa Voice Service analysiert, welcher Schlüsselbegriffe identifiziert und daraus Schlüsse zieht, um zu bestimmen, was der Nutzer möchte. Die erkannte Anfrage wird in Computerbefehle übersetzt, welche dann an die entsprechenden Apps oder Dienste weitergeleitet werden. Nachdem die benötigten Informationen abgerufen wurden, werden sie zurück in menschliche Sprache übersetzt und durch Alexa an den Nutzer weitergegeben.

Der Super-Modus

Eine der besonders unterhaltsamen Funktionen von Alexa ist der sogenannte "Super-Modus". Dieser kann durch den Sprachbefehl "Alexa, hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts, B, A, Start" aktiviert werden, wie futurezone in einem Online-Artikel berichtet. Als Reaktion darauf wird Alexa humorvoll antworten: "Super-Alexa-Modus wird aktiviert! Hihi! Zehn Extra-Leben addiert. Speed Level 3 freigeschaltet. Alle Power-Ups-verfügbar. Fehlfunktion. Power-Ups haben keine Power. Abbruch." Tatsächlich handelt es sich hierbei jedoch um keinen echten "Modus". Vielmehr ist es eine humorvolle Referenz an den berühmten "Konami-Code", einen Cheat-Code aus der Videospielwelt, so futurezone weiter.

Der Konami-Code hat seine Wurzeln in der Spielereihe "Gradius" aus dem Jahr 1985. Der Entwickler Kazuhisa Hashimoto integrierte diesen Code, um die Spieltests zu beschleunigen. Ursprünglich sollte dieser Code nicht im fertigen Spiel verbleiben, wurde jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich möglicher Fehler bei seiner Entfernung beibehalten. Heute ist dieser Code weit über "Gradius" hinaus bekannt und hat sich in vielen anderen Spielen als Easter Egg etabliert. Bei Alexa dient er lediglich der Unterhaltung und hat keine tatsächliche Funktionsweise, so futurezone abschließend.

D. Maier / Redaktion finanzen.net