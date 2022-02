iPhone im Tesla nutzen: Entwickler implementiert Apples CarPlay in Tesla-Fahrzeug

Der Entwickler Michał Gapiński hat Mitte Januar 2022 auf Twitter Tesla -Fahrer begeistert, die Apple -Produkte nutzen und nach einer Lösung suchen, wie sie CarPlay mit ihrem Tesla nutzen können - dies ist eigentlich nicht möglich, weil Teslas Software für das Infotainment-System der Fahrzeuge kein CarPlay unterstützt.

Gapiński hatte ein Video gepostet, auf dem eindeutig zu sehen ist, dass er in seinem Tesla auf dem 15-inch Bildschirm des Model 3 CarPlay abspielt. Für die Bedienung von CarPlay braucht man offenbar eine Maus, innerhalb der CarPlay-Umgebung kann jedoch das Lenkrad-Scrollrad für die Bedienung von Apple Music verwendet werden, so 9to5Mac.

Steering wheel controls + current state of #teslaCarPlay on video. Next step is to improve Wi-Fi connection, the stream is 2x smoother when viewed on my laptop pic.twitter.com/0wFFUQQPkx