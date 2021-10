Kreatives Chaos: Diese drei Tipps bringen Ordnung auf den Schreibtisch

Aufgeräumt und erfolgreich im Arbeitsleben

Mittlerweile gibt es zahlreiche Experten, die erklären, wie man am besten aufräumt, mit welcher Methode am besten sortiert wird und was am besten gleich weggeworfen werden kann. Die japanische Bestsellerautorin Marie Kondo hat dabei ihre eigene Methode und folgt unter anderem dem einfachen Prinzip, dass alles einmal zügig und perfekt aufgeräumt werden muss und nur das behalten werden soll, was glücklich macht. Anschließend soll den Dingen, die bleiben dürfen, ein fester Platz zugewiesen werden. Dabei helfen bereits drei Tipps, um das Chaos auf dem eigenen Schreibtisch in den Griff zu bekommen.

Konstanz

Wer es schafft, seinen Arbeitsplatz aufzuräumen und zu entrümpeln, sollte dies regelmäßig wiederholen, denn Konstanz ist der Schlüssel für eine langanhaltende Ordnung. Dies gilt nicht nur für herumliegende Papiere und Stifte, sondern auch für das E-Mail-Postfach, denn die Erfahrung zeigt oftmals, dass Dinge, die aufgeschoben werden, entweder nie oder eben zu spät erledigt werden. Also sollte man für Ordnung auf dem Schreibtisch sorgen und nach einem erfolgreichen Arbeitstag regelmäßig alle Dokumente abheften und E-Mails der Reihe nach bearbeiten.

Dinge wegwerfen

Bei der Anwendung des ersten Tipps werden einem zahlreiche Papiere in die Hände fallen, die entsorgt werden können. Also am besten den Papierkorb direkt neben dem Schreibtisch positionieren, damit Dokumente, die nicht weiter benötigt werden, direkt entsorgt werden können. Denn oftmals neigen wir dazu, nicht mehr benötigte Gegenstände erst einmal beiseitezulegen, um sie dann zu einem anderen Zeitpunkt zu entsorgen. Dasselbe Prinzip gilt auch für das E-Mail-Postfach, welches regelmäßig aufgeräumt und alte E-Mails gelöscht werden sollten.

Minimalismus

Ein leerer Schreibtisch ist ein aufgeräumter Schreibtisch. Dinge, wie beispielsweise Fax-Geräte oder Drucker, die lange nicht mehr in Gebrauch waren, können oftmals weichen und stattdessen im Regal oder Schrank auf ihren Einsatz warten. Der dadurch gewonnene Platz kann wiederum sinnvoll genutzt werden, denn auch eine Pflanze oder ein Bild finden so einen Platz und verschönern den Arbeitsplatz.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Shadow Inspiration / Shutterstock.com