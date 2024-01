Platz 9: Italien und Thailand

Gute Speisen, Wein und atemberaubende Landschaften beschreiben den "La Dolce Vita"-Lebensstil der Italiener (zu Deutsch: "Das süße Leben"). Die unterschiedlichen Klimazonen lassen jedermann fündig werden, denn von Sommer und Sonne bis hin zu Schnee und Skifahren in den Alpen ist alles dabei. Das Gesundheitswesen erreicht laut der WHO weltweit den zweiten Platz. Die Lebenshaltungskosten variieren jedoch stark nach Region, denn je weiter man in den Süden geht, desto günstiger wird es. Mit einem Score von 73,57 verdient sich Italien Platz neun im Ranking.

Doch damit ist Italien nicht allein, sondern teilt sich den neunten Platz mit Thailand. Als einziges Land in Südostasien, welches nicht kolonialisiert wurde, erfreut sich Thailand auch heute noch einer einzigartigen Kultur. Das warme Klima lockt viele Rentner an und so existieren bereits große Gruppen mit ausländischen Rentner, insbesondere US-Amerikaner. Sogar durch Arthritis ausgelöste Schmerzen soll das wärmere Wetter lindern können.

Quelle: International Living, Bild: Katharina Wieland Müller / pixelio.de