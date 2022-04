Reise ins All: Erstes Weltraum-Hotel soll schon 2027 eröffnet werden

Gateway Foundation

Bereits im Jahr 2019 veröffentlichte das kalifornische Unternehmen Gateway Foundation Pläne für ein kreuzfahrtschiffähnliches Hotel, das in Zukunft in der Erdatmosphäre schweben soll. Zunächst erhielt das Weltraum-Hotel den Namen "Von Braun Station", dieser wurde jedoch mittlerweile in "Voyager Station" geändert. Der ursprüngliche Name des Hotels wurde ausgewählt, weil das Konzept von 60 Jahre alten Entwürfen von Wernher von Braun inspiriert wurde, einem Raumfahrtingenieur, der zunächst in Deutschland und später in den USA Pionierarbeit in der Raketentechnologie leistete. Die Namensgebung war jedoch umstritten, da von Braun am Entwicklungsprogramm der Nazis für Raketen beteiligt war.

Voyager Station

Das Weltraumhotel soll von der Orbital Assembly Corporation gebaut werden, einem neuen Bauunternehmen unter der Leitung des ehemaligen Piloten John Blincow, der auch die Gateway Foundation leitet. In einem Interview mit CNN travel erklärte Blincow kürzlich: "Wir versuchen, der Öffentlichkeit klar zu machen, dass dieses goldene Zeitalter der Raumfahrt vor der Tür steht. Es wird kommen. Und es kommt schnell." Laut den Entwürfen soll das Innenleben des Hotels einem Luxushotel auf der Erde nahekommen - jedoch mit einem ziemlich beeindruckenden und unvergleichlichen Ausblick, so CNN travel. Tim Alatorre, leitender Designarchitekt bei der Orbital Assembly Corporation, erklärt gegenüber CNN travel, dass er und sein Team mit warmen Suiten und schicken Bars und Restaurants ein Stück Erde ins All bringen wollen. Außerdem seien Freizeitaktivitäten geplant, die "die Tatsache unterstreichen, dass man Dinge tun kann, die man auf der Erde nicht tun kann", so Alatorre.

2027 soll das Hotel eröffnen

Bereits im Jahr 2027 soll die Voyager Station betriebsbereit sein. In einem Interview mit CNN travel erklärte Blincow, dass es einige Verzögerungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gegeben habe, aber der Bau des Weltraumhotels im Jahr 2026 beginnen soll und ein Aufenthalt im Weltraum im Jahr 2027 tatsächlich Realität werden könnte. Doch wie genau funktioniert das Weltraum-Hotel? Alatorre erklärt: "Die Station dreht sich und drückt den Inhalt der Station an den Rand der Station, ähnlich wie man einen Wassereimer drehen kann - das Wasser drückt sich in den Eimer und bleibt an Ort und Stelle." Dadurch würde eine simulierte Schwerkraft erzeugt werden.

Einen Zimmerpreis für das außergewöhnliche Hotel gibt es bisher nicht, jedoch dürfte klar sein, dass es sich dabei um einen ziemlich hohen Preis handeln dürfte. Virgin Galactic plane zum Beispiel, Passagiere für 250.000 US-Dollar pro Person und Reise in den suborbitalen Raum zu befördern. Das Team hinter der Voyager Station hoffe jedoch, dass ein Aufenthalt im Hotel irgendwann dem Preis einer Kreuzfahrt oder einer Reise nach Disneyland entspricht.

