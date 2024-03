Auswahlverfahren

Assessment-Center sind für Bewerber eine Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und Qualitäten unter Beweis zu stellen. Es ist eine Gelegenheit, sich von der besten Seite zu präsentieren und potenzielle Arbeitgeber von den eigenen Kompetenzen zu überzeugen.

Unternehmen prüfen Kompetenzen und Fähigkeiten

Ein Assessment-Center ist ein gängiges Instrument in der Personalauswahl, das Unternehmen nutzen, um potenzielle Bewerber auf Herz und Nieren zu prüfen. Es ist eine strukturierte Methode, um die Fähigkeiten, Qualifikationen und das Verhalten der Bewerber in verschiedenen Situationen zu beurteilen, wie aus einem Online-Beitrag von Absolventa hervorgeht.

In der Regel bieten Assessment-Center Unternehmen die Möglichkeit, Bewerber auf eine Vielzahl von Kompetenzen und Fähigkeiten zu prüfen. Die Übungen und Tests sind dabei vielfältig und können laut der Süddeutschen Zeitung je nach Unternehmen und Stelle variieren. Typische Elemente eines Assessment-Centers sind Gruppendiskussionen, Rollenspiele, Präsentationen sowie Fallstudien.

Beobachtung des Verhaltens

Diese Vielfalt an Übungen zielt darauf ab, sowohl die fachlichen als auch die persönlichen Eigenschaften der Bewerber zu bewerten. Es geht darum, zu sehen, wie die Bewerber in Stresssituationen reagieren, wie sie mit anderen kommunizieren und interagieren und wie sie komplexe Probleme angehen, heißt es unter anderem beim Karriereportal Stepstone.

Ein wichtiger Aspekt in einem Assessment-Center ist demnach die Beobachtung des Verhaltens der Bewerber. Das umfasst nicht nur ihre Leistungen in den verschiedenen Übungen, sondern auch ihre soziale Kompetenz, ihre Teamfähigkeit, ihre Führungsfähigkeiten und ihre Reaktion auf Feedback. Unternehmen suchen oft nach Bewerbern, die nicht nur fachlich qualifiziert sind, sondern auch über Soft Skills wie Empathie, Kommunikationsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit verfügen, so Stepstone weiter.

Vorbereitung auf angestrebte Position

Um sich auf ein Assessment-Center vorzubereiten, sollten Bewerber demnach nicht nur ihre fachlichen Kenntnisse auffrischen, sondern auch ihre Präsentationsfähigkeiten schärfen, Teamarbeit trainieren und sich auf Stresssituationen vorbereiten. Zudem sei es ratsam, sich über das Unternehmen und die angestrebte Position im Detail zu informieren, um sich optimal auf die möglichen Aufgaben und Herausforderungen vorbereiten zu können.

Redaktion finanzen.net