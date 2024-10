Backup

Datenumzug leicht gemacht: Egal, ob per Quick Start oder iCloud-Backup, Apple bietet einfache Möglichkeiten, um Telefonnummern, Apps und andere Daten sicher auf ein neues iPhone oder iPad zu übertragen. So gelingt der Wechsel mühelos und ohne Datenverlust.

Werte in diesem Artikel

Sicherung der Daten: Der erste Schritt

Der Wechsel auf ein neues iPhone oder iPad kann unkompliziert gestaltet werden, wenn zuvor ein umfassendes Backup erstellt wurde. Dabei werden sämtliche Daten - von Telefonnummern über Apps bis hin zu Fotos - gesichert und anschließend auf das neue Gerät übertragen. Apple bietet mehrere Möglichkeiten, um den gesamten Prozess schnell und sicher durchzuführen, abhängig von den individuellen Anforderungen und der Verfügbarkeit der Geräte.

Zunächst ist es wichtig, sicherzustellen, dass alle wichtigen Daten gesichert sind. Apple stellt hierfür verschiedene Optionen zur Verfügung: die kabellose Datenübertragung mit der Quick Start-Funktion, das Erstellen eines iCloud-Backups oder die Sicherung über einen Mac oder PC. Jede dieser Methoden hat ihre spezifischen Vorteile und kann flexibel eingesetzt werden, je nach Datenmenge und bevorzugtem Arbeitsablauf.

Quick Start: Die schnellste Methode

Für Nutzer, die beide Geräte gleichzeitig zur Verfügung haben, ist die Quick Start-Funktion die einfachste Methode, um Daten von einem alten iPhone oder iPad auf ein neues zu übertragen. Quick Start ist ab iOS 11 verfügbar und ermöglicht die direkte Datenübertragung über eine drahtlose Verbindung zwischen den Geräten. Dabei werden die beiden Geräte nebeneinander gelegt, und der Prozess startet automatisch, sobald die entsprechenden Anweisungen auf den Bildschirmen angezeigt werden.

Nach der Verbindung der Geräte kann ausgewählt werden, welche Daten auf das neue Gerät übertragen werden sollen. Die Übertragung erfolgt drahtlos, was bedeutet, dass während des Prozesses beide Geräte eingeschaltet und mit dem WLAN verbunden bleiben müssen. Es ist ratsam, beide Geräte an das Ladegerät anzuschließen, um den Vorgang nicht zu unterbrechen. Der Vorteil von Quick Start besteht darin, dass der Prozess bereits während der Einrichtung des neuen Geräts beginnen kann und viele Daten sofort verfügbar sind, während der Rest im Hintergrund geladen wird, wie Apple in einem Online-Beitrag beschreibt.

iCloud: Eine flexible Sicherungsoption

Falls das alte Gerät nicht verfügbar ist oder die Datenübertragung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen soll, ist iCloud eine zuverlässige Alternative. iCloud ermöglicht es, alle wichtigen Daten sicher in der Cloud zu speichern und sie auf das neue Gerät zu übertragen. Der Vorteil dieser Methode liegt in der Flexibilität, da das Backup von überall aufgerufen werden kann, solange eine Internetverbindung vorhanden ist.

Um iCloud zu nutzen, wird ein Backup des alten Geräts erstellt, indem die iCloud-Backup-Funktion in den Einstellungen aktiviert wird. Nach dem Erstellen des Backups kann das neue Gerät mit derselben Apple-ID eingerichtet und das iCloud-Backup wiederhergestellt werden. Dabei werden alle gesicherten Daten, einschließlich Apps, Kontakte und Fotos, automatisch auf das neue iPhone oder iPad übertragen, so Apple weiter.

Darüber hinaus bietet Apple beim Wechsel auf ein neues Gerät zudem eine zeitlich begrenzte Erweiterung des iCloud-Speichers an, die für 21 Tage kostenlos verfügbar ist. Dies ist besonders nützlich, wenn mehr Speicherplatz als die standardmäßigen fünf GB benötigt wird, um größere Datenmengen zu sichern.

Lokales Backup über Mac oder PC

Für Nutzer, die ihre Daten lieber lokal sichern oder große Datenmengen übertragen möchten, bietet sich die Möglichkeit, ein Backup über Mac oder PC zu erstellen. Diese Methode ist besonders für diejenigen geeignet, die eine kabelgebundene Verbindung bevorzugen oder ihre Daten auf ihrem Computer verwalten möchten. Der Prozess ist einfach und bietet eine schnelle und zuverlässige Möglichkeit, ein vollständiges Backup zu erstellen.

Hierfür wird das alte iPhone oder iPad per USB-Kabel an den Computer angeschlossen und ein Backup erstellt. Auf einem Mac erfolgt dies über den Finder, auf einem Windows-PC über iTunes. Nach Abschluss des Backups kann das neue Gerät an den Computer angeschlossen und das Backup auf das neue Gerät übertragen werden. Diese Methode ist insofern vorteilhaft, als dass sie von der Internetgeschwindigkeit unabhängig ist und bei großen Datenmengen schneller arbeiten kann.

D. Maier / Redaktion finanzen.net