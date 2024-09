Besser versichern

Musikinstrumente sind ihren Besitzern nicht nur lieb, sondern auch teuer - im wahrsten Sinne des Wortes. Aber worauf kommt es bei der Versicherung des geliebten Instruments eigentlich an?

Mit der Anschaffung eines Instruments geht immer auch die Frage nach der Versicherung einher. Bei der Wahl der richtigen Versicherung kommt es auf verschiedenste Faktoren an.

Wie teuer ist eine Instrumentenversicherung?

Der Preis der Versicherung hängt ganz von Instrument und Vertrag ab. Es gibt auf den Websites der meisten Versicherungen einen Rechner, der mit wenigen Angaben des Antragstellers den persönlichen jährlichen oder monatlichen Versicherungsbeitrag berechnet. Es ist dennoch besonders für teurere Instrumente und umfangreichere Versicherungsverträge zu empfehlen, sich vor Vertragsabschluss beraten zu lassen oder zumindest im Internet ausführlich zu recherchieren.

Was die Versicherung abdecken sollte

Wichtig ist zunächst, den Wert des eigenen Instruments zu bestimmen. Anschließend muss überlegt werden, welche Schadensfälle abgedeckt werden sollen. Wird das Instrument oft transportiert oder nachts im Auto gelagert? Wie hoch ist die Gefahr eines Diebstahls und umfasst die Versicherung einen Totalschadensersatz? Auch im Falle einer Weitergabe an Dritte sollte ein Instrument versichert sein und für Berufsmusiker ist es sinnvoll, wenn die Versicherung einen Ersatz für die Dauer der Reparatur stellt.

Die Alternativen

Steht das zu versichernde Instrument ausschließlich Zuhause, genügt eventuell auch eine Hausratversicherung, in der Instrumente inbegriffen sind - denn beim Transport sind Instrumente höheren Risiken ausgesetzt, als im Hausgebrauch. Die Hausratversicherung greift allerdings nicht mehr, sobald das Instrument zu kommerziellen Zwecken genutzt wird und ist somit nur für Hobbymusiker geeignet.

Eine weitere Alternative zur langfristigen Instrumentenversicherung ist die Kurzzeitversicherung. Dies bietet sich für Bands, Gruppen oder Einzelpersonen an, die einen Versicherungsschutz nur für kurze Zeit - etwa 24 Stunden - benötigen.

Wichtig ist in jedem Falle und bei egal welcher Art der Instrumentenversicherung, dass eine genaue Liste der zu versichernden Instrumente inklusive Zubehör bei Vertragsabschluss vorliegt.

Redaktion finanzen.net