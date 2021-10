Diese Fragen sollten Bewerber im Vorstellungsgespräch stellen

Warum sind die eigenen Fragen so wichtig?

In einem Bewerbungsgespräch sind die Fragen, die man selbst stellt, von gleichermaßen großer Bedeutung wie die Antworten, die man gibt. Mit den richtigen Fragen kann man seinem Gegenüber signalisieren, dass man an der Stelle wirklich interessiert ist, sich gründlich auf das Gespräch vorbereitet und sich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt hat. Nachfragen beweist Zielstrebigkeit und Wissbegierde, es sorgt für einen dynamischen Gesprächsfluss und hinterlässt einen stärkeren bleibenden Eindruck. Darüber hinaus ermöglicht es einem selbst aber auch den Zugang zu wichtigen Informationen, die ausschlaggebend sein können, wenn man zwischen zwei oder mehreren Angeboten wählen muss. Indem man gezielte Fragen stellt, lässt sich herausfinden, wie interessant die angebotene Stelle wirklich für einen persönlich ist. Zu diesem Zweck kann man die Antworten des Personalers genauso bewerten, wie der es mit den eigenen tut.

Diese Fragen gehen immer

Welche Fragen sollte man nun aber stellen? Zunächst einmal ist es wichtig, das richtige Maß einzuhalten und den Personaler nicht mit Fragen regelrecht zu bombardieren, wie die Agentur für Personalvermittlung Robert Half Bewerbern rät. Deshalb sollte man sich vorher genau überlegen, was einen am meisten interessiert. Hierfür kann es hilfreich sein, sich vorab eine Liste zu erstellen und die Fragen nach Relevanz zu priorisieren. Sehr gut kommen Fragen zu Arbeitsabläufen und Arbeitsbereichen an. Auch die Frage, warum die ausgeschriebene Stelle vakant ist beziehungsweise ob sie neu geschaffen wurde, macht sich immer gut, da sie ein tiefer gehendes Interesse bezeugt. Es sollte stets darauf geachtet werden, offene Fragen zu stellen, anstatt von geschlossenen "Ja/Nein"-Fragen, wie die Jobbörse absolventa.de rät. Vor kritischen Fragen braucht man sich im Gespräch durchaus nicht zu zieren, allerdings sollte man es vermeiden, destruktiv oder vorwurfsvoll zu klingen. Vielen Bewerbern liegt vor allem die Unternehmenskultur am Herzen: Fragen zu dieser vermitteln einerseits Interesse am Unternehmen und geben andererseits einem selbst gleichzeitig wichtige Einblicke darin, wie man sich seinen möglichen zukünftigen Arbeitsalltag ausmalen kann. Wie absolventa berichtet, stellen über 70 Prozent der Bewerber bezüglich der Unternehmenskultur Fragen nach dem Kollegenzusammenhalt und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Was man lieber vermeiden sollte

Unter all den möglichen Fragen, die man stellen kann, gibt es auch einige, die den Bewerber in einem schlechten Licht darstellen und die man sich in jedem Fall sparen sollte. Dazu gehören Robert Half zufolge Fragen nach Informationen, die sich problemlos durch Recherche im Internet oder auf anderen Medien herausfinden lassen. Damit lässt man durchblicken, dass man sich nicht mit dem Unternehmen beschäftigt hat, was Desinteresse bekundet und die Aussichten auf den Job im Handumdrehen beträchtlich mindern kann. Ebenso sollte man unbedingt auf Fragen nach Urlaub, Gehaltserhöhung, Firmenwagen und Ähnlichem verzichten. Auch ein allzu selbstbewusstes "Habe ich den Job?" ist definitiv ein Fehler, denn es lässt den Bewerber überheblich wirken und kann bereits aufgebaute Sympathie auch am Ende des Gesprächs leicht wieder zerstören.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.net

