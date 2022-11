Studie: Jura-Studierende sind zufrieden mit Distanzlehre

Online-Lernen beliebt unter Jura-Studierenden

Als im Zuge der sich ausbreitenden COVID-19-Pandemie ein Großteil der Lehre an Hochschulen und Universitäten weltweit auf verschiedene Formen des Homeschoolings umgestellt wurde, war das für viele Lernende eine große Umstellung, welche auch nicht in jedem Falle reibungslos gelang. Mittlerweile wird die Digitallehre aber gemäß einer Studie des Indiana University Center for Postsecondary Research (CPR) von der Mehrheit der Jura-Studierenden geschätzt. So gaben drei Viertel der Befragten an, dass sie mit der Distanzlehre insgesamt zufrieden seien. Eine Studie der American Bar Association (ABA) bestätigt die positive Haltung von Jura-Studierenden gegenüber der Digitallehre. Demnach präferieren rund 52 Prozent der Lernenden das Lernen online im Vergleich zu Präsenzveranstaltungen und etwa 69 Prozent der Befragten wünschen sich die Möglichkeit, einen größeren Anteil der Studienleistungen online erbringen zu können.

Distanzlehre fördert Engagement der Studierenden

Gemäß den Umfragen schätzen Studierende insbesondere die größere Flexibilität und räumliche Unabhängigkeit, welche ihnen die digitalen Formate der Lehre bieten. Darüber hinaus heben die Bildungseinrichtungen die pädagogischen Vorteile des der digitalen Möglichkeiten hervor. Demnach seien die Lernerfolge der Jurastudierenden auf demselben Niveau, unabhängig davon, ob die Inhalte in Präsenz oder online vermittelt werden. Hingegen sei auffällig, dass das Engagement und die Mitarbeit der Studierenden durch verschiedene Formen der Distanzlehre gefördert werde. Diesen Eindruck bestätigen auch die befragten Studierenden selbst. 31 Prozent der Studienteilnehmer gaben an, bei digitalen Veranstaltungen sehr oft aktiv mitzuarbeiten, während dies nur 26 Prozent der Befragten im Präsenzunterricht von sich behaupteten. Dementsprechend seien auch die Bildungseinrichtungen daran interessiert, die Angebote im Bereich der Online-Lehre weiter auszubauen und stetig zu verbessern.

