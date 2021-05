Traumjob? Britische Stiftung sucht Schlossverwalter

Eine Insel an der Südwestspitze Englands könnte bald das neue Zuhause eines glücklichen Bewerbers werden. Denn die britische Insel St. Michael's Mount vor der Küste von Cornwall ist auf der Suche nach einem neuen Verwalter für das historische Schloss, das sich seit Generationen im Besitz der St. Aubyn Familie befindet.

Schloss überzeugt mit Rundum-Meerblick

Gemeinsam mit der gemeinnützigen Kulturorganisation National Trust wird der Großteil der Insel von dem Familienunternehmen St. Aubyn Estates geführt. Nun haben sich die beiden Parteien entschieden, die Position als Schlossverwalter von St. Michael’s Mount über eine Stellenanzeige neu zu vergeben - und die hat es in sich.

Mindestens fünf Tage die Woche solle der Bewerber für die Position zur Verfügung stehen und dabei alle Aufgaben übernehmen, mit denen ein richtiger Burgoffizier tagtäglich konfrontiert wird.

Der Schlossverwalter Duncan Murdoch erklärt in einem Interview mit der BBC: "Das Beste daran, hier zu leben, ist, von jedem Fenster aus Meerblick zu haben". Jedes Jahr lockt die bekannte Touristenattraktion aus dem 12. Jahrhundert tausende Touristen auf die Insel. Bei dieser handelt es sich - ähnlich wie bei ihrem Gegenstück Mont-Saint-Michel in der Normandie - um eine Erhebung im Watt, die bei Ebbe zu Fuß erreichbar ist. Doch hat der Traumjob auch einen Nachteil, wie Murdoch im Gespräch scherzhaft erzählt: "Das Schlimmste ist, dass man keine Pizza an die Tür bekommen kann", meint er.

Instandhaltung, Sicherheit und Wartungsarbeiten

Um die Sicherheit des Schlosses und seines Innenlebens bestmöglich schützen zu können, soll der zukünftige Schlossverwalter in einer eingerichteten Dienstwohnung im Schloss leben. Allen voran die Instandhaltung, die Pflege und die Absicherung der Burg fallen in den Aufgabenbereich der ausgeschriebenen Anzeige. So sei der zukünftige Offizier unter anderem verantwortlich für den ordnungsgemäßen Betrieb aller Feuer- und Sicherheitssysteme im Schloss und müsse diesbezüglich regelmäßige Tests und Inspektionen durchführen, heißt es in der Anzeige.

Auch die öffentlichen Räume gehören dem Aufgabenbereich des Schlossverwalters an. Hier muss sich der zukünftige Burgoffizier vor allem um die Sauberkeit, die Einrichtung und um allgemeine Wartungsarbeiten kümmern, am Ende des Tages soll er die öffentlichen Räume außerdem überprüfen und das Schloss absichern und verriegeln.

Kontakt mit Menschen

Neben unzähligen weiteren Aufgaben wird der Angestellte auch mit Menschen in Kontakt treten. Zum einen zählt die private und öffentliche Unterstützung der im Schloss lebenden Familie St. Aubyn zu seinen Tätigkeitsfeldern. Abgesehen davon ist der zukünftige Schlossverwalter aber auch für die Begrüßung und Unterstützung von Touristen auf der Burg verantwortlich.

Das Profil des zukünftigen Schlossverwalters

Wichtig ist dem Unternehmen vor allem die Einhaltung und Achtung der Werte, über die sich National Trust und St. Aubyn Estates nach eigenen Angaben definieren: "Unsere Werte stehen im Mittelpunkt unseres Handelns", heißt es in der Stellenbeschreibung. "Wir erwarten von Ihnen, dass Sie die Werte in dieser Rolle im Umgang innerhalb und außerhalb des Unternehmens unter Beweis stellen", heißt es weiter. Vor allem Verantwortung sollte der zukünftige Schlossoffizier den ausgeschriebenen Profilanforderungen zufolge übernehmen können. Auch erhoffen sich National Trust und St. Aubyn Estates jemanden, der willig ist, zu lernen und seine Erfahrungen in dem Bereich weiter auszubauen. Auch Flexibilität, Motivation und Mitgefühl seien für den Beruf als Schlossverwalter unabdingbar; neben taktvollem Verhalten wird außerdem "höchste Diskretion" von dem zukünftigen Inhaber der Stelle verlangt.

Kate Cornwell, Leiterin der Personalabteilung bei St. Aubyn Estates, fügt außerdem eine weitere Anforderung an den zukünftigen Burgoffizier hinzu: "Menschen, die an Seekrankheit leiden, brauchen sich nicht zu bewerben", meint die Personalerin Berichten der BBC zufolge. "Sie müssen Boote lieben, weil dies der einzige Weg ist, bei Flut auf die Insel zu gelangen und sie zu verlassen", fügt Cornwell weiter hinzu.

Welches Gehalt der neue Schlossverwalter bekommen wird, verrät die Stellenausschreibung nicht - für die meisten kulturbegeisterten Bewerber dürfte das aber auch nicht die treibende Motivation für die Bewerbung auf die Position sein.

Pauline Breitner / Redaktion finanzen.net

